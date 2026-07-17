Temptation Island, a difendere Dimitri arriva la cognata: tipico esempio di quando si auto-attirano insulti e poi si prova a passar da vittima Dopo il video social interpretato da tutti come un attacco a Cristian Mascolino, arriva la precisazione dell'ex cognata di Dimitri. Ma la ricostruzione solleva più dubbi che certezze.

Lorenzo Pugnaloni Editor Instagram Editor, autore, conduttore televisivo e imprenditore nel settore della comunicazione. Talent scout, ha pubblicato due libri.

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Facciamo un passo indietro.

Nelle ultime puntate di Temptation Island 2026, abbiamo visto nascere una forte complicità tra Soraya Sabetta e il single Dimitri, mentre il rapporto con il fidanzato Cristian Mascolino si sgretolava sempre di più. Tra confidenze, uscite e momenti condivisi, Soraya si è progressivamente allontanata da Cristian, tanto da mettere seriamente in discussione la loro relazione.

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Terminata la puntata, Dimitri ha poi pubblicato sui social un contenuto che in molti hanno interpretato come una frecciatina nei confronti di Cristian. Nel reel compariva infatti vestito da Spider-Man e, nei commenti, aveva lasciato anche l’emoji del ragno, simbolo che ormai il pubblico associa proprio a Mascolino grazie a una delle dinamiche più ricorrenti di questa edizione.

Nelle ultime ore, però, è intervenuta l’ex cognata di Dimitri, Samira Rossiello, sostenendo che il video non fosse rivolto a Cristian, bensì allo stesso Dimitri e che si fosse trattato semplicemente di uno scambio ironico tra loro, invitando inoltre chi aveva riportato quella ricostruzione a rettificare.

Ecco, arriviamo al punto.

Questo è il classico esempio di codardia, vigliaccheria e voglia di emergere.

A parte il desiderio smisurato che, in questi giorni, sembra divorarlo per il profumato odore di una possibile chiamata come tronista di Uomini e Donne (pensate al grande interesse per la dolceamara Soraya…), quando si decide di esporsi sui social e, soprattutto, di lanciare una mega frecciatona – e qui ci tengo a sottolineare che, secondo me, l’intento era assolutamente volontario – presentandosi, guarda caso, con la tutina di Spider-Man… beh, non è Carnevale, nel caso non lo sapesse.

Perché proprio Spider-Man? Per richiamare l’attenzione su una delle dinamiche più seguite di questa edizione di Temptation Island. Del resto, persino la regia del programma, a ogni puntata, si diverte a utilizzare il ragnetto in stile cartone animato per prendere bonariamente in giro il povero Cristian Mascolino.

E allora dovremmo davvero credere che non fosse fatto apposta?

Come no.

Perché non ha scelto la tutina di Batman? O quella del Trenino Thomas? O, non so… di Winnie the Pooh?

Ed è qui che arriva l’ipocrisia più assoluta. Quella dell’ex cognata.

Perché non solo è colei che, di fatto, fa partire tutta questa storia con tanto di post e commenti, ma adesso è anche quella che si lamenta degli insulti ricevuti.

È il classico esempio di chi si attira da solo determinate reazioni e poi pensa – fallendo miseramente – di poter passare per vittima.

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