Temptation Island, Sonia e Alessio “si devono sposare”: l’indizio sul matrimonio in vista
Dopo essersi cancellati dall’Ordine degli avvocati, i protagonisti del reality show di Filippo Bisciglia sarebbero pronti per le nozze: il rumor
Fiori d’arancio a Temptation Island. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Sonia Mattalia e Alessio Loparco sarebbero pronti a fare il grande passo e a sposarsi. Protagonisti dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, i due non solo si sono ritrovati dopo la rottura, ma starebbero pensando anche alle nozze. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Temptation Island 2025, Sonia M. e Alessio si sposano? L’indizio
Tra i protagonisti indiscussi (e allo stesso tempo più discussi) della 13esima edizione di Temptation Island, Sonia M. e Alessio potrebbero convolare a nozze a breve. Non solo Valentina e Antonio e la loro pirotecnica proposta al falò, dunque: il reality show condotto da Filippo Bisciglia potrebbe presto dare vita ad altri fiori d’arancio. A lanciare l’indiscrezione è Deianira Marzano, riportando anche un indizio: "Lui sta prendendo la cresima perché si devono sposare" scrive l’esperta di gossip tra le storie dei suoi profili social.
La storia della coppia dopo Temptation: cos’è successo tra i due
Dopo il mancato falò di confronto flash chiesto da Sonia M. in appena due giorni a Temptation (a cui Alessio non si presentò) e ben altri due falò fatti di intensi botta e riposta diventati viralissimi sui social, i due avevano lasciato il programma separati. Come raccontato nell’ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia (lo speciale ‘un mese dopo’), però, gli avvocati si sono ritrovati dopo l’esperienza su Canale 5 e sono tornati a vivere insieme. "Usciti dal programma abbiamo messo spazio tra noi e ci ha fatto bene, è tornata la passione, quella di una volta, spero che sia stata la scelta giusta, il tempo ce lo dirà. C’è una frattura che deve essere riparata, sicuramente sono innamorata" aveva raccontato Sonia, con Alessio che aveva chiuso augurandosi proprio di sposare la sua compagna un giorno.
Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi Sonia e Alessio si sarebbero anche cancellati dall’Ordine degli avvocati per prendere parte a Temptation; i genitori di lui, inoltre, non avrebbero sue notizie da mesi ("Sono sette mesi sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi, ma perché?" l’appello lanciato da Rosa e Pietro). Secondo gli ultimi rumor ora la coppia avrebbe deciso di fare il grande passo e convolare a nozze. Dopo la famosa proposta di matrimonio fatta "per gratitudine" (citando Alessio), dunque, l’unione potrebbe presto diventare realtà con il fatidico ‘sì’.
