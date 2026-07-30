Temptation Island 2026, Sabrina non si pente e il web l'affonda: "Giovanni ora è alle stelle, lei rimasta alle stalle" Durante la puntata "un mese dopo", a scaldare i fan sui social è, ancora una volta, la coppia formata da Giovanni e Sabrina, con la ragazza affondata dai commenti che le rimproverano di non fare autocritica

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Temptation Island 2026 si è chiuso con la puntata "un mese dopo" andata in onda in prima serata mercoledì 29 luglio. Una puntata in cui il pubblico ha potuto scoprire cosa ne aveva fatto la vita reale del percorso all’interno del programma di Canale 5 e delle decisioni delle coppie prese davanti al falò.

Temptation Island, "un mese dopo" Sabrina non fa autocritica e viene affondata dai commenti social

A scaldare di più i fan sui social, ancora una volta, sono state le coppie formate da Giovanni e Sabrina e da Cristian e Soraya, entrambe uscite separate dal viaggio nei sentimenti ed entrambe che si sono ritrovate davanti a Filippo Bisciglia per…litigare, di nuovo.

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A raccogliere le maggiori critiche in diretta, tra questi quattro protagonisti, sono state le due donne, con una differenza. Soraya infatti, almeno all’inizio, ha fatto un po’ di autocritica, scusandosi per come aveva mancato di rispetto al fidanzato dentro al villaggio, Sabrina invece no. Il suo accanimento nei confronti di Giovanni è sembrato irriducibile e ingiusto. Mentre il ragazzo, pur confermando di non volerla più e di aver tagliato tutti i ponti, ha comunque difeso la ex dalle critiche ricevute, lei non ha fatto altro che ribadire tutti i presunti difetti di lui, non prendendosi mai un briciolo di responsabilità e negando anche l’evidenza. Un atteggiamento che ha provocato una bufera di commenti online, tutti in difesa di Giovanni.

"No vabbe….vi prego fermatela…ma vive in un mondo suo o non si rende conto di quello che dice…mi hai tradito? Si..e ride…come se fosse normale", scrive un utente su X. "Dopo un mese Sabrina non ha ancora capito che deve stare zitta, perché quando parla è una figuraccia assicurata", scrive un altro. E ancora: "Sabrina, fidati, era meglio se stavi zitta perché ti stai facendo odiare ancora di più"; "Mai che Sabrina faccia una mea colpa ..un ‘scusa ho sbagliato'"; "No perché potremmo stare ore e lei starà sempre là ad arrampicarsi sugli specchi cercando di passare dalla parte della ragione Quando ha fatto solo schifo."; "Lei doveva arrivare lì, chiedere scusa per rispetto dei 6 anni trascorsi insieme e andare via, ha solo peggiorato la sua situazione".

Non solo critiche per Sabrina, ma anche apprezzamenti per Giovanni che esce come il vero vincitore morale di questo percorso in Temptation Island 2026: "Giovanni troppo maturo per poter continuare una discussione con Sabrina che è superficiale e non capisce niente"; "Ma Giovanni più che dire agli altri di non farle le cose non può controllare tutti". E ancora, il grande nodo del lavoro del ragazzo, che ha un carrettino di brioche a Catania. Un lavoro giudicato male da Sabrina e ora letteralmente esploso grazie alla visibilità regalata all’ex da Temptation Island (qualcuno gli ha fatto i conti in tasca stimando che ora Giovanni incassa circa 10000 euro a sera) che è finito anche al centro dei twitt dei fan: "Sabrina giudica il lavoro di Giovanni come se lei fosse amministratrice delegata di una multinazionale…" ironizza un utente su X; "Comunque la Sabri il carretto mo lo rivorrebbe .. ehhhh ma ormai il nostro mito Giovanni orgoglioso nun ne vole sape", scrive un altro. "Emerge con chiarezza la "rosicata" perché la popolarità di Giovanni è andata alle stelle e Sabrina è rimasta alle stalle".

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