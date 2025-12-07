Grande Fratello, televoto beffa e doppia eliminazione: chi esce a un passo dalla finale. Il sondaggio Domani sera – 8 dicembre – due concorrenti saranno eliminati nel televoto della semifinale: chi esce tra Rasha, Domenico, Simone e Francesca. Vota il sondaggio

E’ iniziato il conto alla rovescia verso la fine del Grande Fratello 2025. Domani sera, lunedì 8 dicembre 2025, il reality di Canale 5 celebrerà la sua semifinale, una diretta carica di verdetti a partire dal televoto che deciderà una doppia eliminazione. Al termine della scorsa puntata sono finiti in nomination quattro concorrenti: Rasha Younes, Francesca Carrara, Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio. Chi dovrà dire addio alla Casa del Gf a un passo dalla finalissima?

Televoto Grande Fratello (semifinale): chi è in nomination e chi rischia

Lunedì scorso il televoto ha sancito l’eliminazione di Mattia Scudieri e ha mandato Jonas in finale insieme a Giulia. Stavolta, invece, la votazione in atto servirà a stabilire i primi due vipponi che dovranno uscire dal programma in semifinale. Non saranno gli unici due verdetti della serata, perché in vista della finale Simona Ventura dovrà scremare il gruppo di concorrenti ancora in gioco (sono 11) fino ad arrivare a una rosa di quattro o cinque finalisti che lunedì 15 dicembre si giocheranno il tutto per tutto nella puntata conclusiva. Ecco i concorrenti ancora in gioco:

Rasha (in nomination)

Domenico (in nomination)

Simone (in nomination)

Francesca (in nomination)

Jonas (già finalista)

Giulia (già finalista)

Omer

Donatella

Anita

Benedetta

Grazia

Rasha, Domenico, Francesca e Simone: televoto da brividi (8 dicembre)

I quattro concorrenti in nomination sono stati tutti al centro delle dinamiche di questo Grande Fratello. Rasha, ad esempio, ha catalizzato l’attenzione del web con i suoi tira-e-molla amorosi con Omer, mentre Domenico è stato protagonista della soap infinita (e a tratti stucchevole) con la compagna Valentina e l’amica speciale Bendetta. Francesca e Simone – mamma e figlio – hanno tenuto banco tra scontri e antipatie, giocando in coppia anche quando il Gf ha deciso di dividerli. Comunque vada, quindi, il televoto sancirà l’addio di due protagonisti di questa edizione.

Sondaggio Televoto GF: vota il tuo preferito

Quattro concorrenti in nomination, due addii in arrivo. Rasha, Francesca, Simone e Domenico sono sulla graticola e per due di loro l’avventura al Grande Fratello si concluderà all’inizio della semifinale dell’8 dicembre. Difficile sbilanciarsi in pronostici, visto che le ultime votazioni hanno spiazzato tutti con risultati e percentuali sorprendenti. Ora tocca a te: chi vuoi salvare? E chi invece vuoi spedire in finale? Partecipa al sondaggio qui sotto e fai sentire la tua voce.

