Grande Fratello, televoto per la finale: Omer vs Jonas (ma occhio a Grazia). Chi è il secondo finalista? Il sondaggio Nella puntata del 1 dicembre, il televoto emetterà un doppio verdetto: in nomination Omer, Jonas, Mattia e Grazia. Vota il sondaggio: chi vuoi mandare in finale?

La puntata del Grande Fratello di lunedì scorso ha incoronato Giulia Soponariu prima finalista e ha aperto un televoto da brividi tra quattro big della Casa, che si chiuderà durante la diretta di domani, lunedì 1 dicembre 2025. I concorrenti finiti sulla graticola sono quattro: Grazia, Jonas, Omer e Mattia.

Televoto Grande Fratello: chi è in nomination e chi rischia

Stavolta il televoto del Grande Fratello emetterà un verdetto doppio: servirà a decidere il secondo finalista e anche il prossimo concorrente eliminato. Chi riuscirà ad affiancare Giulia nella rosa dei gieffini già certi della finalissima del 15 dicembre 2025? E chi invece dovrà abbandonare la Casa? Ecco la situazione dei quattro concorrenti in nomination.

Omer e il flirt con Rasha

Omer Elomari è senza dubbio uno dei concorrenti simbolo di questa edizione. Il 26enne siriano, sin dai primi giorni, è diventato il leader naturale del gruppo e ha tenuto banco in quasi tutte le dinamiche, anche a causa dei ripetuti scontri con Jonas e del suo flirt con Rasha.

Jonas Pepe, l’antagonista del Grande Fratello

Se Omer è l’uomo alpha della Casa, Jonas è il suo antagonista naturale. Sempre pronto a stanare il rivale, il modello romano ha aggiunto nelle ultime settimane una nuova dimensione al suo percorso grazie alla storia d’amore con Anita, con cui sembra essere nato un sentimento autentico.

Le emozioni di Grazia Kendi

Nella Casa del Gf Grazia Kendi si è distinta per intensità e sensibilità: si è raccontata con fragilità, parlando del suo passato, della famiglia, dei desideri e anche dei traumi terribili vissuti da bambina. Grazia potrebbe essere votata perché il pubblico riconosce in lei una storia personale forte e autentica, mostrata senza filtri.

Il "bravo ragazzo" Mattia Scuderi

Nel suo percorso Mattia ha mostrato fragilità sincere: il crollo dopo la "busta rossa" sulla sua relazione con Carlotta Vendemmia ha rivelato un ragazzo emotivo e trasparente. Pur essendo, sulla carta, quello che potrebbe sembrare più a rischio eliminazione, Mattia potrebbe conquistare voti perché rappresenta il concorrente genuino e umano, il classico "bravo ragazzo", agli antipodi della personalità più ruvida di Omer e Jonas.

Sondaggio Televoto GF: vota il tuo preferito

A due settimane dalla fine del reality, il televoto che si chiuderà domani sera rappresenta un momento topico di questa edizione, perché partorirà due verdetti che influenzeranno il rettilineo finale del programma. Ora tocca a te: chi vuoi salvare? E chi invece vuoi spedire in finale? Partecipa al sondaggio qui sotto e fai sentire la tua voce!

