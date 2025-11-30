Grande Fratello, televoto per la finale: Omer vs Jonas (ma occhio a Grazia). Chi è il secondo finalista? Il sondaggio
Nella puntata del 1 dicembre, il televoto emetterà un doppio verdetto: in nomination Omer, Jonas, Mattia e Grazia. Vota il sondaggio: chi vuoi mandare in finale?
La puntata del Grande Fratello di lunedì scorso ha incoronato Giulia Soponariu prima finalista e ha aperto un televoto da brividi tra quattro big della Casa, che si chiuderà durante la diretta di domani, lunedì 1 dicembre 2025. I concorrenti finiti sulla graticola sono quattro: Grazia, Jonas, Omer e Mattia.
Televoto Grande Fratello: chi è in nomination e chi rischia
Stavolta il televoto del Grande Fratello emetterà un verdetto doppio: servirà a decidere il secondo finalista e anche il prossimo concorrente eliminato. Chi riuscirà ad affiancare Giulia nella rosa dei gieffini già certi della finalissima del 15 dicembre 2025? E chi invece dovrà abbandonare la Casa? Ecco la situazione dei quattro concorrenti in nomination.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Omer e il flirt con Rasha
Omer Elomari è senza dubbio uno dei concorrenti simbolo di questa edizione. Il 26enne siriano, sin dai primi giorni, è diventato il leader naturale del gruppo e ha tenuto banco in quasi tutte le dinamiche, anche a causa dei ripetuti scontri con Jonas e del suo flirt con Rasha.
Jonas Pepe, l’antagonista del Grande Fratello
Se Omer è l’uomo alpha della Casa, Jonas è il suo antagonista naturale. Sempre pronto a stanare il rivale, il modello romano ha aggiunto nelle ultime settimane una nuova dimensione al suo percorso grazie alla storia d’amore con Anita, con cui sembra essere nato un sentimento autentico.
Le emozioni di Grazia Kendi
Nella Casa del Gf Grazia Kendi si è distinta per intensità e sensibilità: si è raccontata con fragilità, parlando del suo passato, della famiglia, dei desideri e anche dei traumi terribili vissuti da bambina. Grazia potrebbe essere votata perché il pubblico riconosce in lei una storia personale forte e autentica, mostrata senza filtri.
Il "bravo ragazzo" Mattia Scuderi
Nel suo percorso Mattia ha mostrato fragilità sincere: il crollo dopo la "busta rossa" sulla sua relazione con Carlotta Vendemmia ha rivelato un ragazzo emotivo e trasparente. Pur essendo, sulla carta, quello che potrebbe sembrare più a rischio eliminazione, Mattia potrebbe conquistare voti perché rappresenta il concorrente genuino e umano, il classico "bravo ragazzo", agli antipodi della personalità più ruvida di Omer e Jonas.
Sondaggio Televoto GF: vota il tuo preferito
A due settimane dalla fine del reality, il televoto che si chiuderà domani sera rappresenta un momento topico di questa edizione, perché partorirà due verdetti che influenzeranno il rettilineo finale del programma. Ora tocca a te: chi vuoi salvare? E chi invece vuoi spedire in finale? Partecipa al sondaggio qui sotto e fai sentire la tua voce!
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, anticipazioni 24 novembre: resa dei conti Omer-Jonas, sorpresa per Grazia e il nome del primo finalista
Stasera su Canale 5 va in onda la decima diretta stagionale del reality condotto da ...
Grande Fratello (24 novembre): Giulia finalista choc, polemiche e resa dei conti tra Omer e Jonas. Chi è al televoto
La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 24 novembre 2025 ha avuto tanti colpi ...
Grande Fratello, riassunto 30 ottobre: Ventura "non ha l'anello al naso", Benedetta si ribella, Jonas rischia l'addio
Com’è andata la puntata Gf di lunedì 30 ottobre 2025. Donatella trionfa al televoto,...
Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas
Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reali...
Grande Fratello, Jonas 'diabolico'. Il piano per liberarsi di Omer: “Così lo faccio squalificare”
Al Grande Fratello notte post puntata carica di tensioni, Jonas Pepe rivela la sua s...
Grande Fratello, cosa è successo: televoto beffa per Giulio, nomination (con scintille), Rasha ‘gela’ Ventura sulle vittime di Gaza
Nella terza puntata del GF il primo eliminato e nuovi scontri, ma anche nomination e...
Sondaggi Grande Fratello del 3 novembre, chi viene eliminato tra Jonas Pepe e Francesco Rana
I sondaggi del televoto Grande Fratello di oggi (3 novembre): i risultati svelano ch...
Grande Fratello, televoto per la finale: Rasha vs Giulia ma attenzione a Donatella. Chi sarà la finalista? Il sondaggio
Nella puntata del 24 novembre sapremo chi sarà il primo finalista: Omer, Rasha, Dona...