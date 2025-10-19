Grande Fratello, Grazia Kendi vs Giulia Soponariu: televoto tra regine, chi vuoi eliminare? Il sondaggio Dopo l’eliminazione di Giulio, lunedì 20 ottobre al televoto Gf ci sono 4 concorrenti in nomination, tra cui le due regine della casa. Vota il tuo preferito.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Quattro concorrenti al televoto del Grande Fratello: Grazia Kendi, Francesco Rana, Giulia Soponariu e Omar "Bena" Benabdallah. Chi sarà il preferito al termine della quarta puntata del reality, in programma lunedì 20 ottobre 2025? Dopo l’eliminazione a sorpresa di Giulio Carotenuto, i telespettatori torneranno a esprimersi per decidere il destino dei quattro gieffini in nomination.

Televoto Grande Fratello: chi viene eliminato lunedì 20 ottobre (quarta puntata)

Stavolta il televoto del Gf non è direttamente eliminatorio, ma servirà ugualmente a emettere un verdetto importante. Alla chiusura della votazione, infatti, il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si tratta dunque di una votazione in positivo, in cui i telespettatori indicano il proprio concorrente preferito. Chi vincerà? E chi invece sarà il meno votato? Al momento è impossibile saperlo, ma la domanda la poniamo noi di Libero Magazine a voi lettori: chi è il concorrente che volete salvare in questo televoto del Gf? Votate nel sondaggio qui sotto.

La milanese Grazia Kendi, 25 anni, è stata una delle concorrenti che si è spesa maggiormente in queste prime tre settimane di Grande Fratello. Ha litigato con mezza Casa, ha commosso tutti (anche Simona Ventura) con la storia degli abusi subiti a 8 anni e adesso ha anche una mezza cotta dichiarata per uno dei coinquilini, Mattia Scudieri (che però è fidanzato). In pratica, è la concorrente perfetta per un reality come il Gf: affascinante, tormentata, sempre pronta a mettersi in gioco e a creare dinamiche. Il suo carattere un po’ fumantino, però, le sta creando nemici sia dentro la Casa che sui social. Sarà lei la preferita del pubblico?

Francesco Rana

L’agente di polizia locale pugliese, 29 anni, è una delle rivelazioni di questa prima parte del Gf. Spigliato, ironico, a tratti buffo grazie alla sua comicità naturale, Francesco Rana è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella Casa, sia con dinamiche di scontro che con belle amicizie. Tra lui e Donatella, ad esempio, le cose vanno malissimo e non perdono occasione per attaccarsi. Con Grazia, invece, ha costruito un rapporto di stima e complicità. Ha preso anche una mezza sbandata per l’affascinante Rasha, che finora però lo ha "rimbalzato" senza speranze. Verrà salvato dai telespettatori?

E veniamo a Giulia, la concorrente più "corteggiata" del Gf insieme a Rasha. La modella piemontese, classe 2005, ha flirtato per giorni con Jonas Pepe, salvo poi rifilargli un inaspettato due di picche (per ora) che ha mandato su tutte le furie il suo spasimante: "Ma quanto può essere st***za una donna che me la fa credere così tanto?". È molto discussa anche sui social, dove i suoi detrattori l’accusano di flirtare per strategia, con lo scopo di piazzarsi al centro delle dinamiche (e guadagnare clip). Potrebbe costarle caro in questo televoto?

Il modello 27enne di origine marocchina pare essere il concorrente più enigmatico di questo Gf. "Bena" alterna momenti di show a black out improvvisi in cui si chiude in se stesso, a volte anche per diverse ore. Non sembra aver trovato ancora il suo posto nella Casa, anche perché non è riuscito a stringere legami solidi con gli altri concorrenti. Sul web, però, ha un discreto seguito di fan che lo apprezzano nonostante gli alti e bassi. Basterà a salvarlo?

Sondaggio Televoto GF: vota il tuo preferito

Toccherà al pubblico, lunedì 20 ottobre, decidere chi merita di diventare il preferito e della settimana e chi invece finirà direttamente in nomination, rischiando l’eliminazione nella settimana successiva. Salverai Grazia, Francesco, Giulia o Bena? Il sondaggio GF è aperto, quindi dicci chi apprezzi di più in questo televoto che prometti scintille: vota qui sotto il concorrente che vuoi salvare.

Potrebbe interessarti anche