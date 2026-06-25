Tedua conquista San Siro: tra tecniche anti caldo, 50 mila fan e super ospiti: cosa è successo con Annalisa e Tony Effe
Dal caldo soffocante dell'attesa fino al gran finale, il debutto al Meazza si trasforma in una festa collettiva e celebra le sue nuove sfide.
C’erano fan arrivati da tutta Italia, alcuni accampati già dalla sera precedente pur di conquistare le prime file, e c’era soprattutto l’attesa per uno degli appuntamenti più importanti della carriera di Tedua. Il debutto a San Siro non ha deluso le aspettative: davanti a circa 52mila spettatori, il rapper genovese ha trasformato il Meazza in una gigantesca festa lunga quasi tre ore, attraversando le tappe più significative del suo percorso artistico.
Tedua a San Siro travolge con la sua energia: le sue parole e i super ospiti
Fin dalle prime battute è apparso chiaro come la serata fosse stata pensata per raccontare la sua evoluzione musicale. Drill, trap, rap e melodie più pop si sono intrecciate in uno spettacolo diviso in più momenti, accompagnato da una scenografia imponente e da una lunga serie di ospiti che hanno condiviso con lui parte del cammino. Due strutture laterali hanno incorniciato il palco creando un colpo d’occhio particolarmente suggestivo, mentre il pubblico ha accompagnato ogni brano con cori continui dall’inizio alla fine.
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L’ingresso sul palco, poco prima delle 21, ha acceso immediatamente l’entusiasmo dello stadio. "Milano, sono così emozionato, non sono in tour dallo scorso anno. Ho voglia di spaccare tutto quanto", ha detto l’artista rivolgendosi al pubblico. La risposta dei fan è stata altrettanto calorosa. Sugli spalti è comparsa una coreografia con la scritta "Il futuro è in mano ai deboli che si sono fatti coraggio", uno dei momenti più significativi della serata. A rendere ancora più speciale la serata è stata la presenza di numerosi ospiti. Sul palco si sono alternati Rkomi, Bresh, Annalisa, Lazza, Tony Effe, Capo Plaza, Sayf, Kid Yugi, Sfera Ebbasta, Vaz Tè, Nerissima Serpe e latrelle. Ogni apparizione è stata accolta da un boato, contribuendo a mantenere altissimo il ritmo dello spettacolo.
I momenti più emozionanti della serata: dal karaoke ad Annalisa
Tra i passaggi più coinvolgenti c’è stato senza dubbio il karaoke collettivo sulle note di Malamente. Migliaia di persone hanno cantato il brano all’unisono, trasformando lo stadio in un unico coro. Molto applauditi anche i duetti con Bresh, che ha condiviso con Tedua alcuni dei momenti più intensi del concerto, e l’esibizione di Annalisa su Beatrice. Prima della chiusura, Tedua ha voluto rivolgere un ultimo pensiero ai fan: "Grazie che riuscite a sognare con me ad occhi aperti", Una frase semplice ma sentita, che ha riassunto perfettamente il clima della serata e l’entusiasmo di un pubblico che lo segue da anni.
L’attesa sotto il sole prima dello spettacolo
La giornata è stata particolarmente impegnativa anche per i fan, molti dei quali si sono presentati nelle vicinanze dello stadio con largo anticipo, qualcuno addirittura dalla sera precedente. Con temperature abbondantemente oltre i 30 gradi, i più organizzati hanno trovato soluzioni ingegnose per proteggersi dal caldo: coperte isotermiche utilizzate come coperture contro il sole, ombrelli aperti nelle aree d’attesa, piccole tende da campeggio e punti d’ombra improvvisati tra le transenne. Un sacrificio affrontato con entusiasmo dai sostenitori più fedeli.
Scaletta completa del concerto
- BUSTE DELLA SPESA
- CHUNIRI
- LO SAI
- INTRO OC
- LEGGE DEL PIÙ FORTE
- KILL BILL
- UNO + GANGSTA
- SANGUE MISTO
- SOLLETICO
- FELPA NERA
- BLUEFACE
- MAI
- DOPO LE 4
- FAXXX
- HOE
- INTRO LA DIVINA COMMEDIA
- ANGELO ALL’INFERNO
- PARADISO ARTIFICIALE
- EVA
- PAROLE VUOTE (SOLITUDINE)
- POLVERE
- GIOVANE E BELLO
- FI$
- LO-FI 4 U
- GRAVITÀ
- BLUE
- ACQUA (MALPENSANDOTI)
- ACUSTICO // OC CALIFORNIA
- PENSA SE PIOVE
- MALAMENTE
- RED LIGHT
- SOFFIERÀ
- CAPO HORN
- STEP BY STEP
- MARE CALMO
- BEATRICE
- BAGAGLI
- PARTY HH
- TREMA
- LINGERIE
- WASABI 2.0
- DIMMI CHE C’È
- VERTIGINI
I prossimi appuntamenti nei palazzetti
- 21 gennaio – Jesolo, Palazzo del Turismo
- 23 gennaio – Bologna, Unipol Arena
- 26 gennaio – Torino, Inalpi Arena
- 28 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport
- 31 gennaio – Milano, Unipol Forum
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