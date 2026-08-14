Ted Lasso 4, esordio da record su Apple TV+: Jason Sudeikis fa il colpaccio e supera le altre big sulla piattaforma: numeri impressionanti La quarta stagione di Ted Lasso conquista subito il pubblico: l'esordio su Apple TV+ è da record e supera i numeri delle serie più amate dello streaming.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Ted Lasso 4 è già un caso. È tornato, e lo ha fatto con numeri che nessuno si aspettava. La quarta stagione della serie con Jason Sudeikis ha debuttato su Apple TV registrando l’esordio migliore nella storia della piattaforma, superando non solo le stagioni precedenti ma anche produzioni di punta come Scissione e Silo. I dati diffusi da Nielsen parlano chiaro: milioni di minuti visti in appena due giorni, con un picco che ha reso un episodio il più visto in streaming negli Stati Uniti in quella giornata. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Ted Lasso 4 è già da record: è il debutto più visto di sempre

Il ritorno di Ted Lasso su Apple TV è stato accolto da un successo straordinario. La quarta stagione ha infatti stabilito il miglior debutto mai registrato sulla piattaforma, raggiungendo 296,6 milioni di minuti visualizzati tra il 4 e il 5 agosto, secondo i dati Nielsen. Il risultato supera gli esordi delle precedenti stagioni e quelli di altre serie di successo come Scissione, Pluribus, Slow Horses e Silo. Particolarmente positivo è stato il risultato del 5 agosto, quando l’episodio Home ha superato i 200 milioni di minuti visti, diventando il contenuto streaming più seguito negli Stati Uniti in quella giornata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ted Lasso 4, trama e cast della quarta stagione

La nuova stagione è ambientata tre anni dopo gli eventi precedenti e vede Ted, interpretato da Jason Sudeikis, tornare al Richmond per guidare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Dopo aver condotto la squadra maschile al secondo posto in campionato, dovrà affrontare nuove sfide, pregiudizi e situazioni imprevedibili, trasformandole ancora una volta in occasioni di crescita.

Nel cast ritroviamo Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift, mentre tra i nuovi ingressi ci sono Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

Ted Lasso 4, quando usciranno i prossimi episodi

Ebbene, Ted Lasso 4 ha fatto il suo debutto in streaming il 5 agosto con il primo episodio, il secondo è uscito il 12 agosto, ma quando usciranno tutti gli altri? Ecco le date degli episodi successivi che usciranno a cadenza settimanale, ogni mercoledì:

Mercoledì 19 agosto – Episodio 3

Mercoledì 26 agosto – Episodio 4

Mercoledì 2 settembre – Episodio 5

Mercoledì 9 settembre – Episodio 6

Mercoledì 16 settembre – Episodio 7

Mercoledì 23 settembre – Episodio 8

Mercoledì 30 settembre – Episodio 9

Mercoledì 7 ottobre – Episodio 10 (finale)

Se ve le siete perse e avete intenzione di immergervi nel mondo di Ted Lasso, trovate la quarta e le prime tre in streaming, sulla piattaforma Apple TV. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche