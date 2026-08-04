Ted Lasso 4, sorpresa in arrivo dopo il finale che sembrava un addio: quando escono i nuovi episodi e cos’è successo nelle stagioni precedenti La serie con Jason Sudeikis riparte su Apple TV+ dopo il finale annunciato: Ted Lasso torna in campo con una nuova squadra e una sfida al femminile tra ritorni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il countdown è ufficialmente iniziato: dal 5 agosto 2026, Ted Lasso 4 arriverà sul piccolo schermo con una stagione che promette di ribaltare tutte le certezze costruite finora. Dopo l’addio che sembrava aver chiuso i conti con Richmond, il tecnico interpretato da Jason Sudeikis si ritrova costretto a fare i conti con il passato, tra affetti mai sopiti e un’offerta che non può proprio rifiutare. Al suo fianco, volti storici e new entry pronte a scombinare le carte. Cosa lo aspetta oltreoceano e perché il suo ritorno non sarà affatto come lo immaginavamo? Le risposte arriveranno tra pochi giorni ma vediamo quando escono i nuovi episodi e il riassunto delle stagioni precedenti (per chi non ricordasse cos’è successo).

Ted Lasso 4, quando escono i nuovi episodi: il calendario completo della quarta stagione

Dopo il successo delle prime tre stagioni, Ted Lasso sta per tornare con la quarta, che vedrà nuovamente protagonista Jason Sudeikis nei panni dell’iconico allenatore dai baffi inconfondibili. Dopo aver lasciato i Richmond Greyhounds per tornare a Kansas City e stare vicino al figlio e all’ex moglie Michelle (Andrea Anders), Ted si troverà a fare i conti con il legame ancora forte con gli amici e la squadra lasciati in Inghilterra. La quarta stagione porterà Ted verso una nuova sfida: allenare una squadra di calcio femminile, mantenendo il suo approccio basato sul lavoro di squadra, sulla fiducia e sulla crescita del gruppo, con l’aiuto dei suoi storici collaboratori e di nuovi compagni di viaggio. Nel cast rivedremo:

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Juno Temple (Keeley Jones)

Hannah Waddingham (Rebecca Welton)

Jeremy Swift (Higgins)

Brett Goldstein (Roy Kent)

Tra le new entry, invece, troviamo:

Tanya Reynolds

Jude Mack

Faye Marsay

Rex Hayes

Aisling Sharkey

Abbie Hern

Grant Feely (Henry, il figlio di Ted)

La nuova stagione arriverà su Apple TV+ il 5 agosto 2026 e sarà composta da 10 episodi, con una pubblicazione settimanale ogni mercoledì fino al finale del 7 ottobre.

Il calendario degli episodi:

Mercoledì 5 agosto – Episodio 1

Mercoledì 12 agosto – Episodio 2

Mercoledì 19 agosto – Episodio 3

Mercoledì 26 agosto – Episodio 4

Mercoledì 2 settembre – Episodio 5

Mercoledì 9 settembre – Episodio 6

Mercoledì 16 settembre – Episodio 7

Mercoledì 23 settembre – Episodio 8

Mercoledì 30 settembre – Episodio 9

Mercoledì 7 ottobre – Episodio 10 (finale)

Ted Lasso, il riassunto delle stagioni precedenti: ecco cos’è successo

È vero, siamo tutti in attesa di Ted Lasso 4, ma siete sicuri di ricordare bene cos’è successo fino ad ora? Di seguito, troverete un riassunto delle prime tre stagioni, così da rispolverare un po’ la memoria.

Prima Stagione

Ted Lasso, allenatore di football americano, viene chiamato in Inghilterra per guidare l’AFC Richmond, una squadra di calcio della Premier League, nonostante non abbia alcuna esperienza nel mondo del calcio. La sua assunzione è in realtà un piano di Rebecca Welton, nuova proprietaria del club, che vuole far fallire la squadra per vendicarsi dell’ex marito Rupert Mannion. Quello che doveva essere un fallimento annunciato si trasforma però in una rinascita. Grazie al suo atteggiamento positivo, alla capacità di motivare i giocatori e alla sua grande empatia, Ted riesce a conquistare lo spogliatoio e a trasformare il clima all’interno del Richmond. Anche Rebecca cambia progressivamente idea, diventando una sua grande sostenitrice. Nonostante gli sforzi, la squadra retrocede al termine della stagione.

Seconda Stagione

Dopo la retrocessione, il Richmond affronta un percorso di ricostruzione con l’obiettivo di tornare in Premier League. La stagione si concentra soprattutto sulla crescita personale dei protagonisti. Ted inizia ad affrontare i propri problemi emotivi e gli attacchi di panico, mentre Rebecca affronta il dolore per la perdita del padre. Roy Kent cerca un nuovo equilibrio nella vita dopo il ritiro dal calcio, Jamie Tartt dimostra una maggiore maturità e Keeley continua a costruire la propria carriera. Il cambiamento più evidente riguarda Nate Shelley: da membro timido dello staff diventa allenatore del West Ham United dopo aver accettato la proposta di Rupert Mannion, allontanandosi dal Richmond e da Ted. Alla fine della stagione, la squadra conquista la promozione e torna in Premier League.

Terza Stagione

La terza stagione racconta una fase più personale e complessa per Ted. Il suo solito ottimismo lascia spazio alle sue fragilità: la distanza dal figlio Henry, la separazione dalla moglie e il desiderio di tornare negli Stati Uniti diventano elementi centrali della sua storia. Sul campo, l’AFC Richmond vive una stagione straordinaria, riuscendo a chiudere il campionato al secondo posto in Premier League. Anche Nate affronta un percorso di redenzione, rendendosi conto degli errori commessi e torna al club come assistente allenatore. Rebecca e Keeley sviluppano il progetto di una squadra femminile del Richmond, mentre Roy Kent diventa il nuovo allenatore della squadra maschile. Coach Beard decide invece di restare in Inghilterra dopo il matrimonio con Jane. Alla fine della stagione, Ted lascia il Richmond e torna negli Stati Uniti per stare vicino al figlio, chiudendo quello che sembrava essere il suo viaggio definitivo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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