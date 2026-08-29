Lucio Battisti su Rai 1, Techeteche commuove il web: “Sono con le lacrime agli occhi”. Insinna 'cantastorie', ma scoppia la polemica: “Rai, perché?" La replica del 28 agosto di TechetecheShow – Lucio Battisti emoziona il pubblico e riporta al centro il celebre duetto con Mina. Ma sui social c'è chi attacca la Rai.

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Venerdì 28 agosto 2026 Rai 1 ha scelto la musica e la memoria per la prima serata, riproponendo "Techeteche Show – Lucio Battisti, Numero Uno". Una replica, dunque, ma capace di attirare comunque l’attenzione del pubblico e soprattutto di generare numerose reazioni sui social. Dall’altra parte della barricata televisiva c’era una concorrenza piuttosto agguerrita: su Rete 4 tornava "Quarto Grado", con un atteso blocco dedicato al caso Garlasco e l’intervista all’avvocato di Stefania Cappa, mentre Canale 5 proponeva la soap turca "L’Erede". Tuttavia, il popolo del web si è concentrato in massa sul ricordo di Battisti, elogiando Rai 1 per la scelta di riportare in TV uno degli artisti più amati della musica italiana.

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TechetecheShow, cosa è successo nella puntata "Lucio Battisti – Numero Uno"

Lo speciale "Lucio Battisti, Numero Uno" ha ripercorso la carriera del cantautore attraverso il patrimonio delle Teche Rai, tra esibizioni, immagini d’archivio e i grandi successi che hanno segnato alcuni decenni della musica italiana. La puntata, condotta da Flavio Insinna, è andata in onda venerdì 28 agosto alle 21.30 su Rai 1, ma non era una produzione inedita: era già stata trasmessa il 2 febbraio 2024, sempre sulla prima rete Rai. In quell’occasione aveva ottenuto 2,94 milioni di spettatori e il 17,6% di share.

Il programma ha riportato sullo schermo il Battisti artista, ma anche il suo particolare rapporto con la televisione, attraverso le immagini conservate negli archivi Rai. Tra i momenti più attesi c’è stato inevitabilmente lo storico incontro con Mina a "Teatro 10" nel 1972, con il celebre medley che ancora oggi rappresenta uno dei momenti più iconici della televisione musicale italiana.

La replica di TechetecheShow – Lucio Battisti è arrivata inoltre a pochi giorni da un altro omaggio Rai a un protagonista fondamentale della storia di Battisti: Mogol. In occasione dei suoi 90 anni, Rai 1 ha infatti riproposto il 14 e il 21 agosto "Viva Mogol! Con i grandi della musica", lo spettacolo condotto da Massimo Giletti e originariamente realizzato nel 2016. La scelta della Rai ha così creato, a distanza di pochi giorni, un ideale filo rosso tra il paroliere e il musicista che hanno scritto alcune delle pagine più importanti della canzone italiana.

Flavio Insinna riappare su Rai 1 dopo i David di Donatello

La serata ha rappresentato anche un’occasione per ritrovare su Rai 1 Flavio Insinna, dopo la sua esperienza a La7 e la conduzione dei David di Donatello 2026 insieme a Bianca Balti. Proprio in occasione della serata dedicata al cinema non erano mancate le critiche al suo stile di conduzione, soprattutto per alcune interruzioni rivolte ai premiati. In questo speciale, però, l’ex conduttore di Affari Tuoi è nel suo elemento naturale, quello dello storytelling: racconta con passione e rispetto l’artista, senza strafare. Una "prestazione" gradita sul web: "In mezzo a tanta brutalità,la musica del grande Lucio Battisti e il racconto della sua vita,fatto da un cantastorie d’eccezione e d’eccellenza come Flavio Insinna".

Con Battisti, però, il protagonista assoluto è rimasto il repertorio musicale. E i social hanno confermato quanto il cantante di Poggio Bustone continui a parlare al pubblico 28 anni dopo la sua morte avvenuta il 9 settembre 1998, all’età di 55 anni.

TechetecheShow, i social celebrano Battisti: "Serata magnifica", ma c’è anche chi critica la Rai

In genere le repliche estive su Rai 1 sono uno dei temi più dibattuti e criticati sui social, ma a giudicare dalle reazioni su X, stavolta per molti spettatori il replay di "TechetecheShow" è stata una gran bella notizia. La serata dedicata a Battisti, infatti, ha fatto il pieno di elogi ed è stata accolta tra gli applausi, con un pizzico di commozione da parte degli utenti.

Un telespettatore ha scritto: "Stasera niente #garlasco In TV si ascolta Battisti", mentre un altro ha apprezzato senza riserve la scelta di Rai 1: "Lo speciale di RaiUno su Lucio Battisti mi ripaga tutti gli anni del canone pagato". Il sentimento dominante è stato ovviamente quello della nostalgia per uno dei cantanti italiani più grandi del XX secolo. "Lucio Battisti ,che seratina Oh e so le parole di tutte!", commenta uno spettatore. E ancora: "Solo emozioni, grazie #Techetechetè". Un altro telespettatore sintetizza così la propria serata: "techetecheshow che magnifica serata con le canzoni di Battisti". Oppure: "Per una volta, una sola volta, la vituperata RAI manda in onda una trasmissione veramente "corposa", degna di essere seguita: il fulcro del riuscitissimo reportage, Lucio Battisti".

Tra i momenti più celebrati della serata c’è stato naturalmente il duetto con Mina. Un telespettatore scrive: "il duetto Mina/ Battisti del 1972 é la cosa più bella vista in tv." Un altro rincara: "Questo duetto Battisti-Mina è Televisione allo stato puro. Altri tempi…" E c’è chi confessa di essersi commosso davanti alle immagini dei due artisti: "Mina e Lucio… Sono con le lacrime agli occhi".

Naturalmente non sono mancate le voci fuori dal coro. Qualcuno ha usato la serata come gancio per criticare il valore della proposta televisiva attuale: "Le uniche trasmissioni belle che fa la RAI sono le repliche perché ex novo non può fare nulla, lottizzata com’e." Un altro spettatore ha invece puntato il dito contro l’ormai atavico propoblema dell’orario di inizio della prima serata: "Techetecheshow "Lucio Battisti Numero Uno" venerdì 28 agosto: ma si può iniziare un programma in prima serata alle 21.50!?".

Infine, alcuni telespettatori hanno fatto notare il poco risalto pubblicitario dato dalla Rai all’evento, apparso poco nei caroselli quotidiani di presentazione del palinsesto. Come questo utente, che scrive: "Solo ora mi accorco che su Rai 1 c’è una serata dedicata a Battisti, poteva interessare molti ma la Rai l’ha pubblicizzata pochissimo. Mi chiedo perché?". E ancora: "La RAI non sa pubblicizzare le sue trasmissioni, ascoltare il grande e unico Lucio Battisti è una grande EMOZIONE: era un privilegio da non perdere". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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