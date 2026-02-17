Teatro Sannazzaro in fiamme, Lara Sansone di Un posto al sole era la proprietaria: le sue parole in lacrime Lo storico teatro napoletano è stato distrutto da un incendio in via Chiaia, Lara Sansone (Bice di UPAS) promette: “Torneremo più forti di prima”

È una giornata triste per Napoli e per la cultura partenopea, che ha perso uno dei simboli della città. Nella mattinata di oggi martedì 17 febbraio 2026, infatti, il Teatro Sannazzaro è stato distrutto da un incendio. La struttura avrebbe compiuto 180 anni di attività il prossimo anno ed era un punto di riferimento storico-artistico per il teatro napoletano e non solo. Le fiamme hanno tragicamente avuto la meglio e la notizia ha ovviamente scosso anche Lara Sansone, la proprietaria, nota al grande pubblico per il suo ruolo di Bice all’interno della soap Un Posto Al Sole. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Incendio Teatro Sannazzaro: il dolore della proprietaria

Stamattina via Chiaia si è svegliata tra le fiamme: uno dei simboli culturali di Napoli, il Teatro Sannazzaro, ha infatti tragicamente preso fuoco. L’allarme è scattato poco dopo le 6 di mattina e l’incendio è stato definitivamente domato intorno alle 13. Fondato nel 1847, il teatro era un punto di riferimento storico-artistico della città e negli ultimi anni era cresciuto sotto la guida di Lara Sansone (Bice di Un Posto Al Sole), imprenditrice teatrale e proprietaria della struttura insieme al marito Sasà Manorio. "È scoppiata in lacrime Lara Sansone dopo aver scoperto l’entità dei danni al suo teatro Sannazaro" racconta Open, riportando le parole dell’attore Lucio Pierri, attore della compagnia stabile del Sannazzaro.

Lara Sansone (Bice di Un Posto Al Sole): le sue parole dopo le fiamme

"Vi assicuro che torneremo, torneremo più forti di prima" ha fatto sapere Lara Sansone, proprietaria del Teatro Sannazzaro distrutto in mattinata dalle fiamme. Nota al grande pubblico per il suo ruolo di Bice nella storica soap opera di Rai 3 Un Posto Al Sole, le parole dell’imprenditrice sono state riportate dal collega Lucio Pierri: "È Lara che ci sta dando la forza e ci ha detto a chiare lettere che torneremo più forti di prima". "Per come lo conosciamo il Sannazaro non c’è più, ma lo ritroveremo molto presto. È l’impegno di una città, di Lara, di Sasà che hanno perso una fetta importante del loro cuore ma hanno la forza, la capacità e l’intelligenza per superare questo attimo di scoramento" ha aggiunto Pierri: "Due giorni fa eravamo in scena e saremmo dovuti tornare in scena questo weekend con lo spettacolo sold out. Ma ritorneremo".

