Leakato il teaser di Avengers - Doomsday: vero trailer o fake IA?

Tutto ciò che dovete sapere sul teaser trailer del prossimo film dell'MCU che sta circolando da ore sul web

Da qualche ora sta girando per il web un sedicente teaser (forse frutto della IA) del prossimo, attesissimo Avengers: Doomsday, a quanto pare leakato prima della distribuzione nelle sale in coda ad Avatar 3 – Fuoco e cenere. Internet ha quindi potuto assaggiare prima del tempo uno dei teaser che fungeranno da introduzione per gli Avengers più importanti in vista della futura pellicola. Questo, in particolare, ha per protagonista uno degli eroi più amati dal pubblico, che ne chiamava a gran voce il ritorno: Steve Rogers, Aka Captain America.

Il teaser di Avengers: Doomsday è realtà o fake IA?

Mettendo da parte un attimo il contenuto del teaser di Avengers: Doomsday, di cui comunque parleremo tra poco, sul web i fan si stanno arrovellando, chiedendosi se si tratti di un leak autentico o se, come spesso capita, non sia solo frutto della IA. L’intelligenza artificiale è ormai diffusissima e purtroppo non capita di rado di imbattersi in video troppo allettanti per essere veri. In questo caso, comunque, la verità dovrebbe stare proverbialmente nel mezzo: le informazioni usate per riprodurre il video con la IA sarebbero veritiere.

Cosa succede nel teaser trailer di Avengers: Doomsday?

Nei piani della Marvel, al cinema e sul web dovevano essere distribuiti 4 teaser trailer distinti per Avengers: Doomsday, ciascuno avente un protagonista specifico. Il primo avrebbe dovuto riguardare il Dottor Destino di Robert Downey Jr, seguito poi dal Thor di Chris Hemsworth e poi, appunto, dal Captain America di Chris Evans. L’ultimo sarebbe dovuto essere un trailer corale dedicato principalmente al film. Il leak apparso nelle ultimo ore sul web avrebbe quindi sparigliato le carte, stravolgendo i piani.

Nel teaser trailer di Avengers: Doomsday, o per lo meno nelle varie ricostruzioni che circolano, si vede Steve Rogers tornare verso la casa che gli abbiamo visto condividere assieme a Peggy Carter negli anni ’50 al termine di Avengers: Endgame. Il supereroe, dopo essere entrato nella sua camera da letto, sfiora con una mano la sua vecchia tuta da Captain America, guardandola con un misto di nostalgia e trepidazione, come se fosse pronto a indossarla un’altra volta. Verso la fine del video, l’uomo prende in braccio un neonato, probabilmente un figlio avuto con Peggy. Dopo una dissolvenza in nero, appare una scritta in uno stile che tutti i fan dell’MCU conoscono molto bene e che recita: "Steve Rogers ritornerà in Avengers: Doomsday". Ciò confermerebbe oltre ogni dubbio, se mai ne fossero rimasti, che effettivamente rivedremo Cap nuovamente nell’MCU, dopo avergli dato l’addio ben 6 anni fa. Per avere la conferma definitiva, non resta che attendere il 17 dicembre, quando nelle sale uscirà Avatar 3: allora sapremo se effettivamente ciò che circola sul web è realtà.

