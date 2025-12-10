Taylor Swift svela il dietro le quinte del suo Eras Tour: tutte le date e i segreti della docuserie La pop star mondiale, Taylor Swift, apre le porte del suo tour da record: date, episodi e sorprese esclusive della docuserie che tutti i fan aspettano da tempo.

In quasi due anni, il tour mondiale di Taylor Swift ha toccato 149 città, attirato 10 milioni di spettatori e generato 2 miliardi di dollari, portando lei e 70.000 persone dal suo staff in giro per il mondo. L’Era’s Tour ha battuto numerosi record e, a più di un anno dall’ultima tappa a Vancouver, continua a produrre profitti. Un successo straordinario tanto da essere definita un vero e proprio ‘fenomeno mondiale’ e adesso, la pop star sta per debuttare su Disney+ con la docuserie Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show. Noi siamo qui per svelarvi non solo di cosa parlerà ma, soprattutto, le date di tutti gli episodi in modo da non perderne neanche uno.

Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show, quando escono tutti gli episodi della serie. Le date

Taylor Swift celebra il suo tour negli stadi più grande di sempre, coprendo la maggior parte dei suoi album e fasi artistiche, con concerti di oltre cinque ore. La docuserie Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show permetterà di rivivere questa "esperienza di unione per circa 70.000 persone". La serie debutterà su Disney+ il 12 dicembre 2025 con i primi due episodi, mentre ABC trasmetterà lo stesso giorno il primo episodio alle 20:00 ET / 19:00 CT. Composta da sei episodi, la docuserie rilascerà due episodi a settimana fino al 26 dicembre. Di seguito, il calendario completo di tutti gli episodi:

12 dicembre: Episodi 1 e 2

19 dicembre: Episodi 3 e 4

26 dicembre: Episodi 5 e 6

Di cosa parlerà la docuserie Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show

Il concerto completo è stato registrato a Vancouver, in Columbia Britannica, durante l’ultima tappa dell’Eras Tour di Taylor Swift. Il film includerà un nuovo set acustico e una sezione extra dedicata al suo ultimo album, The Tortured Poets Department (TTPD). L’album è stato pubblicato dopo mesi di tour, e Swift ha riarrangiato diversi brani delle precedenti ere per dare loro spazio nella scaletta. Quando il film del concerto, Taylor Swift: The Eras Tour, è uscito nelle sale alla fine del 2023, TTPD non era ancora disponibile. La versione disponibile su Disney+ include quattro brani acustici aggiuntivi: Maroon, Death by a Thousand Cuts, You Are in Love e I Can See You (oltre a Cardigan nella sezione folk, tagliata invece dalla versione cinematografica).

Il documentario mostra il dietro le quinte dello spettacolo: la scelta della scaletta, i mashup diversi per ogni data, le prove con il corpo di ballo e la selezione degli abiti. Taylor ha dichiarato: "L’idea di The Era’s tour mi è venuta due anni prima dell’inizio del tour. Volevo che fosse qualcosa di speciale per i miei fan sia per il numero di canzoni che avrei cantato sia per l’impegno che ci avrei messo. Il mio obiettivo era crea qualcosa che i fan non si aspettassero".

Gli ospiti presenti nella docuserie

Il documentario, oltre a Taylor Swift, mostra ospiti speciali del tour come Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Travis Kelce, Florence Welch, insieme alla band, ai ballerini, alla troupe e ai familiari di Swift.

