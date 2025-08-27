Taylor Swift si sposa (e tra gli invitati spunta anche il Tg1): chi è il futuro marito Travis Kelce La popstar americana ha annunciato il lieto evento con un post virale su Instagram. E alle 'nozze del secolo' sarà presente anche il primo telegiornale Rai. Ecco i dettagli.

Il matrimonio di Taylor Swift è ufficialmente il nuovo evento pop dell’anno. La superstar americana, dopo due anni di relazione da sogno con il campione NFL Travis Kelce, ha annunciato con un post da record l’arrivo delle nozze. Una manciata di foto condivise su Instagram – dal romantico "sì" al primo piano di un anello da capogiro – hanno fatto letteralmente impazzire i fan. I dettagli sulla cerimonia restano ancora segreti, ma la macchina delle ipotesi su location, invitati e colonna sonora è già in moto. E mentre i social scommettono su un ricevimento extra lusso, una speciale menzione va al Tg1, ufficialmente invitato all’evento. Vediamo qui sotto tutti i particolari

Taylor Swift, in arrivo le nozze virali con Travis Kelce (e spunta anche il Tg1)

Dopo mesi di rumor insistenti, l’annuncio è arrivato con quella scrittura ironica e tagliente che ha reso Taylor Swift l’idolo di una generazione. "La vostra insegnante di inglese sposa il professore di ginnastica", ha scritto la popstar su Instagram, citando le rispettive carriere. Tra le immagini della proposta, spicca quella del maxi-diamante che già tutti definiscono "l’anello del secolo". La notizia ha avuto un impatto tale che negli Stati Uniti persino mezzi istituzionali, oltre ai classici tabloid, hanno dato spazio all’idillio tra la regina delle hit e l’atleta più cool della NFL.

Ora la relazione tra Taylor e Travis Kelce entra nel suo capitolo più atteso: un matrimonio che si preannuncia già ‘da record’, con la curiosità (già morbosa) sull’identità degli invitati. Di sicuro, come ha confermato oggi l’account social X Cinguetterai, alle nozze ci sarà anche un ‘pezzo’ di Italia e di Rai: "La redazione del TG1 ha ricevuto l’invito per partecipare al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce". Per il resto dei dettagli dovremo invece attendere.

Chi è Travis Kelce, il futuro marito di Taylor Swift

Travis Kelce, futuro marito della popstar americana Taylor Swift, è noto negli Stati Uniti per essere uno dei ‘tight end’ più forti della storia del football americano. Classe 1989, originario di Cleveland, Travis ha mosso i primi passi nel football a Cincinnati, per poi approdare nel 2013 ai Kansas City Chiefs. Con questa squadra si è affermato tra i grandi della NFL, collezionando tre Super Bowl (il primo nel 2019), sei selezioni All-Pro e una serie di record sportivi che l’hanno reso una vera leggenda sulla scena. In Europa però – almeno fino alla love story con Taylor – Kelce era pressoché sconosciuto, complice anche la relativa popolarità della NFL dalle nostre parti.

Il cambio di passo a livello di notorietà è arrivato però nel 2023, quando la relazione sentimentale con Taylor Swift ha catapultato Kelce al centro della scena. In men che non si dica sono diventati la "coppia pop" più chiacchierata d’America. Ora li attende l’ultimo passo per completare l’idillio. Con gli occhi del mondo, come sempre, puntati fortemente addosso.

