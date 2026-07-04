Taylor Swift e Travis Kelce, il “royal wedding” che ha trasformato New York in un evento globale: retroscena, lusso e record Dal Madison Square Garden trasformato in fortezza ai 1.200 invitati VIP, fino alla maxi donazione da 26 milioni: tutti i dettagli del matrimonio più blindato e discusso dell’anno.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Tra attese da anni e indiscrezioni filtrate a fatica, il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce è stato uno di quegli eventi capaci di superare il confine tra cronaca rosa e fenomeno culturale, con la stampa americana che non a caso lo ha ribattezzato come il vero "royal wedding americano", simbolo di una coppia ormai stabilmente al vertice dello star system mondiale.

Taylor Swift e Travis Kelce: un sì blindatissimo nel cuore di Manhattan

La cerimonia si è svolta a New York, in una cornice che ha sorpreso molti: il Madison Square Garden. Una scelta che, a conti fatti, si è rivelata strategica, perché l’intera area è stata trasformata in una fortezza impenetrabile per evitare qualsiasi assalto di fotografi e curiosi. In un contesto così, l’idea di una villa isolata sarebbe stata impraticabile, mentre un’arena da quasi 20.000 posti ha garantito privacy e controllo totale.

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Secondo le informazioni circolate, la giornata è stata scandita da una vera maratona di celebrazioni, con una durata complessiva di circa 10 ore di festa tra cerimonia, cocktail e ricevimenti. Il momento dello scambio delle promesse è arrivato nel tardo pomeriggio, seguito da una lunga notte di festeggiamenti conclusasi solo alle prime ore del mattino.

Ospiti, famiglia e un officiate d’eccezione

Tra i dettagli più curiosi emersi, spicca la figura di chi ha celebrato le nozze: l’attore Adam Sandler, amico della coppia e presenza inattesa in un contesto così formale. Accanto a lui, anche le famiglie hanno avuto un ruolo centrale, con Austin Swift e Jason Kelce scelti come testimoni: "Il fratello di Taylor, Austin Swift, ha ricoperto il ruolo di testimone d’onore della sposa, mentre Jason Kelce è stato il testimone dello sposo. La cerimonia ha riunito entrambe le famiglie ed è stata officiata dall’amico Adam Sandler", trapela da fonti vicine all’organizzazione. Non meno impressionante la lista degli invitati, stimata tra i 1.000 e i 1.200 nomi, con avvistamenti di star come Ed Sheeran, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Bradley Cooper e molti altri.

Moda, dettagli e una scelta di beneficenza

Grande attenzione anche agli abiti: entrambi gli sposi avrebbero indossato creazioni su misura firmate Christian Dior, disegnate da Jonathan Anderson in collaborazione con la coppia. Le scarpe sono state realizzate da Christian Louboutin, mentre i gioielli indossati da Taylor Swift provenivano da Cartier.

Particolare anche la decisione degli sposi di rinunciare ai regali, accompagnata però da un gesto opposto e ben più significativo: una donazione complessiva di circa 26 milioni di dollari da parte degli sposi, destinata a organizzazioni benefiche, ospedali pediatrici e programmi educativi negli Stati Uniti. Il regalo, lo avrebbero fatto però gli sposi agli invitati, che sono stati visti uscire con un misterioso ed elegante cofanetto in velluto blu, con i monogrammi della coppia incisi. Non si sa però cosa contenessero. A un anno dall’annuncio del fidanzamento, la coppia ha così trasformato il proprio matrimonio in un evento globale, sospeso tra spettacolo, riservatezza e un’attenzione mediatica che, inevitabilmente, continuerà ancora a lungo.

La trasformazione del Madison Square Garden e i retroscena sull’evento

A dare qualche dettaglio inedito è stato il CEO delle sale cinema AMD, con cui Taylor ha collaborato in passato per le proiezioni del suo Eras Tour e per lo speciale cinema del suo ultimo album The Life of a Showgirl, che ha rivelato su X: "Appena entrati, tutto… Pavimenti, pareti, soffitti… Era drappeggiato di pesca e bianco. Grandi foto ingrandite di Taylor e Travis a ogni età, anno dopo anno dall’età di un anno fino all’adolescenza inoltrata, erano esposte. Una piccola porzione del MSG era stata recintata, priva di qualsiasi traccia che un tempo lì si fossero giocate partite di basket o di hockey. In qualche modo magicamente, qualcuno aveva creato un giardino coperto in un lussureggiante rifugio di campagna. Tutto drappeggiato stavolta di verde e bianco. Fiori veri e credo alberi artificiali accoglievano quindici file di forse 75 sedie circa. Dicono che c’erano intorno ai mille invitati, ma sorprendentemente tutto sembrava intimo e raccolto. Tutto era vicino. Dopo che alcune canzoni romantiche rilassanti e malinconiche avevano suonato per calmare la sala, alcuni violini e un violoncello hanno introdotto il corteo nuziale. In testa Travis affascinante in un tight bianco, e Taylor mozzafiato in un abito da sposa bianco mozzafiato con un lungo strascico velato. Un officiante ha parlato e cantato e parlato. Era caldo e accogliente, divertente ed eloquente. Poi i voti. Lunghi, divertenti, personali, affascinanti, emozionanti, irriverenti e teneri racconti di ciascuno su come si sono incontrati, perché vogliono stare insieme per tutta l’eternità, le promesse che si sono fatti unendo le loro due famiglie tanto amate (quella dei Kelce e quella dei Swift) in una sola, e impegnandosi nella loro nuova vita comune. Quello che era chiaro sopra ogni altra cosa era semplicemente questo: il loro profondo amore. Questo non è un amore da poco. Ognuno all’assoluto apice del proprio mondo. Ognuno così palesemente innamorato perso di aver trovato la propria anima gemella. Anelli scambiati. Vi dichiaro marito e moglie. Un bacio che ti fa perdere i sensi. Poi la festa, un palcoscenico ancora più grande allestito come un "Giardino Segreto" che era semplicemente squisito. Con "alberi" illuminati alti cinque piani. Cibo e bevande superlativi. Un pubblico di star per festeggiare la giovane coppia. E musica, musica, musica". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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