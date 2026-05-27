Taylor Swift, il matrimonio con Kelce scontenta le amiche single: cos’è la regola del ‘più uno’ che fa infuriare tutti La popstar americana avrebbe ideato uno stratagemma per chi si presenterà alle nozze da solo. Mentre la location dell'evento, in arrivo il 3 luglio, resta ancora segreta.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, fissato per il 3 luglio 2026, è già l’evento più atteso dell’anno. Ma prima ancora di sapere dove si celebrerà, a far discutere è una regola inserita negli inviti che sta facendo infuriare (non poco) le amiche single della popstar. Ecco di cosa si tratta e perché il web è già insorto.

Taylor Swift, la regola del ‘più uno’ alle nozze con Kelce

Secondo quanto rivelato da un’ospite rimasta anonima al Daily Mail, la regola stabilita da Taylor Swift per le su nozze sarebbe scritta nero su bianco sulle partecipazioni: nessuno è autorizzato a portare un ‘più uno’, cioè un accompagnatore, a meno che non si tratti del partner. Le coppie ufficiali, sposate o in una relazione stabile, potranno quindi partecipare insieme; i single, invece, dovranno rinunciare all’idea di presentarsi al fianco di un potenziale flirt o di un amico ‘di supporto’. Un dettaglio che la misteriosa invitata trova così imbarazzante da pensare di declinare l’invito: "È il matrimonio dell’anno, ma potrei non andarci perché sono timida".

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Così una star come Selena Gomez potrà essere accompagnata dal marito Benny Blanco, mentre chi è single dovrà presentarsi in solitaria. Una scelta che ha alimentato diverse proteste anche sul web, dato che l’eterna ragazza dal cuore infranto sembra volersi circondare, proprio adesso che si sposa, soltanto di persone felicemente ‘accoppiate’.

I motivi dietro la scelta di Taylor Swift

Dietro la decisione, però, potrebbe esserci più di un motivo. Innanzitutto la sicurezza: limitare gli accompagnatori significa avere un controllo maggiore sugli accessi e sulle identità di chi sarà fisicamente presente in sala. Non a caso, sugli inviti non comparirebbe nemmeno l’indirizzo del luogo delle nozze, che verrà comunicato solo all’ultimo momento per evitare fughe di notizie e assalti di paparazzi e curiosi.

L’altra ipotesi, più romantica, sulla regola introdotta da Taylor sarebbe anche più in linea con il carattere della cantautrice. In fondo, costringere i single a presentarsi da soli vorrebbe dire metterli nelle condizioni di fare amicizia (o anche qualcosa di più) tra di loro. E questo meccanismo potrebbe far nascere, chissà, nuove relazioni insperate proprio durante le nozze da capogiro di Swift e Kelce.

Il luogo (top secret) e gli invitati alle nozze

Quanto alla location del matrimonio, come anticipato, i dettagli non sono ancora noti. Tra i luoghi in lizza spunta il lussuoso hotel di New York Waldorf Astoria, dove decenni fa John e Jackie Kennedy partirono per il viaggio di nozze e Grace Kelly annunciò il fidanzamento con Ranieri. Pare invece che Swift abbia scartato l’idea di sposarsi in una delle sue ville private, da Rhode Island a Nashville. Il matrimonio, insomma, dovrebbe restare il più possibile ‘neutro’ e sicuro, anche se il parterre sarà tutt’altro che discreto: tra gli invitati indicati dalla stampa internazionale compaiono le sorelle Gigi e Bella Hadid, Zoe Kravitz, il conduttore Graham Norton, Selena Gomez con Benny Blanco e – secondo alcuni rumor – perfino il principe William con Kate e i figli, grandi fan della cantante.

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