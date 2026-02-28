Taylor Mega a Verissimo, la menopausa precoce e la ricerca spasmodica di un figlio: “Cure e ormoni, un casino totale. Ma forse non è destino” Taylor Mega è stata ospite a Verissimo nella puntata in onda sabato 28 febbraio 2026: ecco cosa ha confessato

Nel salotto di Verissimo arriva Taylor Mega, 32 anni, showgirl e star del web, nota anche per la partecipazione a diversi reality televisivi molto popolari. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Taylor ha affrontato temi profondi ed emozionanti, parlando di alcune difficoltà che hanno messo a rischio il suo desiderio di diventare mamma. Ecco cosa è successo nella puntata in onda oggi, 28 febbraio 2026.

Taylor Mega a Verissimo, la menopausa precoce e la voglia di un figlio

Taylor entra nello studio di Verissimo vestita "come una bambolina", nota Silvia Toffanin in apertura. Dopo la visione di un video con alcune immagini della nonna paterna, l’intervista prende subito una piega emotiva: "Ero molto legata a lei. – confessa in lacrime – Mi parlava in veneto. Adesso vedere questo video mi ha fatto molto effetto", confessa la showgirl tra le lacrime.

Il discorso si sposta poi sui problemi di salute affrontati negli ultimi mesi. Taylor racconta di aver iniziato a desiderare un figlio solo dopo i 29 anni e di aver scoperto di avere qualche problema nel concepimento:

"Non pensavo di voler avere figli nella mia vita, poi a 29 anni mi innamoro e mi viene voglia di maternità. Iniziamo a provarci, succede un problema e vado da una ginecologa che è stata un po’ cattiva: mi disse che col mio utero era impossibile avere una gravidanza perché sono mal nutrita. Io che sono sempre stata attenta all’alimentazione, tratto il mio corpo come se fosse un tempio. Mi disse che a causa dell’endometrio sottile difficilmente avrei avuto figli".

Taylor continua: "Ho fatto esami ormonali ed è venuto fuori che ho una riserva ovarica molto bassa e ormoni sballati. È una questione genetica e ho saputo che sarei potuta andare in menopausa precoce. Mi è caduto il mondo addosso". Da quel momento, inizia per Taylor un periodo difficile, fatto di cure invasive e della ricerca di un partner con cui costruire una famiglia:

"Mi sono lasciata con questa persona e ho iniziato una spasmodica ricerca di un compagno con cui fare figli. Una persona con cui costruire un nido, una famiglia, ma spesso persone che non erano adatte. Riponevo questo desiderio mio in loro, ma sbagliavo. Prima deve arrivare l’amore e poi una famiglia. Però quando ti dicono che sta per scadere il tempo diventa difficile. Ho voluto provare, ma non sono rimasta incinta".

Le difficoltà delle cure e la conservazione degli ovuli

Taylor racconta poi le complicazioni derivate dalla terapia ormonale: "Ho fatto una terapia ormonale, ma ha peggiorato la situazione: mi ha creato una cisti di 5 cm, una serie di disturbi ormonali, un casino totale. L’ho fermata e ho iniziato a fare una cura farmacologica". Su consiglio della ginecologa, Taylor ha optato per la conservazione degli ovuli:

"Non è una cosa facile, devi farti siringhe per 10-15 giorni e poi fare un’operazione. Avevo 31 anni, a quell’età si possono raccogliere almeno 10 ovociti, ma io ne ho raccolto uno. Ci vuole fortuna. Mi sono sentita un po’ meno in colpa con me stessa. Io prima mi ero molto colpevolizzata, ora ho una piccola assicurazione sul mio futuro, ma non una certezza, perché quell’ovocita non è detto che vada in porto. Ho pensato anche che magari non sono destinata a diventare mamma".

Taylor Mega, gli ex fidanzati e il commento su Fedez

Il discorso si sposta sulla sua vita sentimentale: "Non riesco a trovare una persona con cui innamorarmi, ma sarei disposta anche a farlo da sola, anche se è molto più difficile. In due condividi il percorso. Poi non dare un padre a tuo figlio è una scelta, ci vuole coraggio. I miei ex? Con alcuni di loro sono rimasta in buoni rapporti, forse uno di loro – un avvocato – sarebbe stata la persona giusta per fare una famiglia". Silvia Toffanin le chiede poi del flirt con Fedez:

"Ora è un amico. Spero gli vada bene Sanremo e che sia contento, visto che ora si è fidanzato. È una persona molto simpatica".

Il passato difficile con le sostanze

Durante la puntata va in onda anche un messaggio della sorella più piccola, Giada, e Taylor parla del suo passato:

"È stato un periodo, ora tengo molto al mio corpo e faccio molta attenzione. Quel periodo secondo me è dovuto a un passato con un fidanzato violento. Una volta mi ha spaccato un cestino di ferro in testa e andai al pronto soccorso. Era un amore tossico. Quando è finita, a 17 anni non sapevo come gestire questo momento post-traumatico. Mi vergognavo come se fossi colpevole di qualcosa. Non conoscendo queste dinamiche, non sapevo cosa stesse succedendo. Ho cercato evasione nelle sostanze, ma per fortuna ho capito presto che non era la vita che faceva per me. Oggi mi auguro la serenità, di star bene con me stessa. Questo mi basta".

