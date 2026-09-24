Taylor Mega vende casa a Milano, il video (virale) con Gianluca Torre di Casa a prima vista: quanto costa la super-proprietà di lusso La modella e influencer ha reso nota la vendita del suo immobile a Brera con una clip su Instagram. Con lei, nel tour delle stanze, anche la star dei programmi immobiliari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Con una collaborazione inedita su Instagram, la modella e influencer Taylor Mega annuncia la messa in vendita del suo super appartamento di Milano. È infatti un video (già virale) in coppia con il volto di Casa a prima vista Gianluca Torre a svelare ai followers gli spazi interni della casa. Che va sul mercato per un prezzo stratosferico, tra bagni en suite, una zona giorno luminosissima e qualche chicca non da poco. Il tutto, condito da sketch molto ben riusciti nella clip social, in attesa che qualche facoltoso in zona Brera si faccia avanti con l’offerta più vantaggiosa. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Taylor Mega, il video dell’appartamento in vendita con Gianluca Torre

L’accoppiata che non ti aspetti, da un lato l’influencer e dall’altro la star delle vendite immobiliari. Taylor Mega e Gianluca Torre sono apparsi su Instagram, lo scorso 22 settembre, per presentare insieme in un video quella che il volto di Casa a prima vista ha definito una "raffinata proprietà nel cuore di Brera". Cioè l’appartamento della modella a Milano, zona esclusivissima, che misura 110 metri quadri, con due bagni e due camere da letto.

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La clip si è aperta ovviamente con la frase iconica di Torre: "Oggi ti mostro una vera meraviglia". E poi da un angolo è sbucata Taylor, che ha ringraziato il conduttore con un sorriso, fingendo che il complimento fosse rivolto a lei. Protagonista del video è diventata invece, da subito, la proprietà extra-lusso messa sul mercato da Mega, mostrata da Gianluca con mestiere e precisione. Tra gli spazi più apprezzati, la zona giorno definita "un bagno di luce", e la maxi-cabina armadio che è stata ricavata da una camera da letto.

Poi il passaggio alla camera patronale, con bagno en suite degno di una vera star di Hollywood. E tutto intorno finiture di pregio, dal parquet all’ungherese alle superfici della cucina (praticamente intonse). Infine, un grande divano su cui rilassarsi, un caminetto al bioetanolo e la tv a muro immancabile.

Quanto costa la casa di Taylor Mega a Milano

Da esperto venditore, Gianluca Torre svela il prezzo della proprietà solo al termine del video. Una cifra astronomica, pur in linea con i prezzi della zona e con le finiture di pregio dell’immobile: 1.345.000 euro. Compreso nell’acquisto, ma non mostrato nel video per questioni di privacy, c’è pure un delizioso spazio esterno. A pochi passi da Porta Nuova, la casa di Taylor Mega è un gioiellino che in pochi tra i suoi fan potranno permettersi. Ma già la possibilità di sbirciare dentro, fare un tour virtuale, peraltro in compagnia del simpatico Torre, è un regalo non da poco. E lo sketch dopotutto è riuscitissimo.

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