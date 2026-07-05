Taylor Mega provoca: "Meglio le serie tv del sesso". Poi il consiglio alle fan: "Botox per essere come me" Dalla sua visione del sesso ai ritocchi estetici, fino alla maternità e alle colleghe: l'influencer si racconta senza filtri

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Taylor Mega torna a far discutere con alcune dichiarazioni che, come spesso accade, non sono passate inosservate. Ospite dell’ultima puntata di Terrazza Fab!, l’influencer ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha affrontato diversi argomenti personali, dal rapporto con il sesso alla chirurgia estetica, fino al tema della maternità e del ruolo delle donne nella società. Non sono mancate frecciatine ad alcune colleghe. Scopriamo tutto quello che detto la nota influencer.

Tylor Mega su sesso e botox: le dichiarazioni dell’influencer

Tra le affermazioni che hanno acceso maggiormente il dibattito c’è quella dedicata alla sfera intima. Taylor ha spiegato di non condividere l’idea secondo cui una relazione debba necessariamente essere scandita da una frequente attività sessuale, definendo il sesso "sopravvalutato": "Io penso che il sesso sia un po’ sopravvalutato. Per me doverlo fare tutte le settimane è un peso. Cioè dico: ti prego, vai con qualcun altro. Se potessi fare quello che voglio io è… niente. Non mi stressare… Poi secondo me è diventata una moda questo di dover per forza fare sesso tante volte a settimana. ‘Sta cosa che devono durare un’ora. Ma che pal*e! Ma 15 minuti e poi fuori dalle pal*e! Oddio, se non fai tanto sesso, sei visto un po’ come uno sfigato, ma ci sono cose più belle da fare: fare una camminata in montagna, leggere un libro assieme, discutere di un libro assieme, guardarti un film, una serie, andare a musei. Io mi sono un po’ rotta."

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Nel corso della chiacchierata, l’influencer ha affrontato anche il tema dei ritocchi estetici, spiegando di aver sempre preferito mostrarsi con trasparenza nei confronti di chi la segue. Per questo motivo ha raccontato apertamente di ricorrere al botox e di essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica, sottolineando di non voler trasmettere un’immagine irrealistica della propria bellezza:

"Se vuoi essere come me devi farti il Botox. Lo voglio comunicare queste cose alle ragazze che mi seguono, perché il mio approccio non sarebbe sincero altrimenti nei loro confronti. Gli darei qualcosa di irrealizzabile. Io sono questa, per arrivare a questo faccio il Botox, ho fatto le protesi al seno, non è che sono nata così o, mettendomi due cremine, sono così. E io ci tengo che loro vedano che sono sincera"

Taylor Mega sulla maternità e le colleghe "fidanzate di"

Taylor Mega ha poi espresso il suo punto di vista sulla maternità, ribadendo che una donna non dovrebbe essere definita dalla scelta o meno di avere figli e criticando gli stereotipi che, a suo avviso, continuano a essere radicati anche nel mondo dello spettacolo: "Una donna è completa anche se non ha dei figli, non è che deve per forza, quella è una cosa in più, però non è che serve a completarci. Una donna è tantissime cose, un universo gigantesco. In quell’universo c’è appunto anche la maternità, ma al giorno d’oggi siamo troppo evoluti per incasellarci solo in quello. Purtroppo succede ancora e poi succede tantissimo anche in quello che dovrebbe essere il mio lavoro, il mio settore. Perché alla fine se ci pensi lavorano molto di più le donne che hanno dei bambini. Al giorno d’oggi dovremmo comunque aver abbandonato un po’ questi stereotipi però si fa una fatica assurda a buttarli giù, a toglierceli di dosso."

Non è mancata una frecciatina sulle cosiddette "fidanzate di", espressione con cui ha criticato il fatto che, secondo lei, alcune donne abbiano costruito parte della propria notorietà grazie alla relazione con uomini famosi: "Ci sono alcune donne che, grazie all’essere ‘la fidanzata di’, hanno avuto grande successo e sono addirittura state premiate chiamandole a Sanremo a co-condurre. A me questo sembra un po’… svilente. Per la donna proprio. La donna, non è che ha sempre bisogno di un uomo per essere qualcuno." Le sue parole sul sesso hanno rapidamente fatto il giro dei social, dividendo il pubblico. Tra i tanti commenti ricevuti, un utente ha sostenuto che la sua opinione dipendesse semplicemente dall’aver frequentato gli uomini sbagliati. Taylor Mega ha deciso di replicare con ironia, chiudendo la questione con una risposta destinata a far discutere ulteriormente:

"Questa fa ridere. Modestamente penso di aver avuto un assortimento abbastanza variegato da poter affermare con certezza che è sopravvalutato. Te lo posso assicurare."

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