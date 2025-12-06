Tatiana Tramacere, svolta clamorosa: con Dragos amore segreto, lui racconta come è nata la loro storia
Dopo undici giorni di tensione e ansia, Dragos racconta la quotidianità vissuta con Tatiana nella sua mansarda e conferma il loro amore crescente. Poi le scuse.
Quella di Tatiana Tramacere è una vicenda che ha fatto stare in ansia l’Italia intera perché si sa, oggigiorno, è difficile sentire una buona notizia o assistere a una storia con un lieto fine. Fortunatamente, nonostante il panico, l’ansia e la preoccupazione, questa è finita bene. La giovane ragazza era scomparsa da undici giorni ed è stata ritrovata pochi giorni fa sana e salva. Dragos Ioan Gheormescu, il ragazzo che l’ha ospitata nella sua mansarda a Nardò, in provincia di Lecce, ha parlato per la prima volta e ha rivelato che i due sarebbero innamorati. Vediamo cos’ha raccontato di preciso il trentunenne.
Tatiana Tramacere, le parole di Dragos Ioan Gheormescu
Di recente, Dragos Ioan Gheormescu ha parlato degli undici giorni trascorsi con Tatiana Tramacere nella sua mansarda a Nardò, e che hanno tenuto l’Italia con il fiato sospeso perché in molti pensavano al peggio. La giovane era stata data per scomparsa o rapita. Dragos ha negato di averla sequestrata e ha spiegato: "Siamo innamorati e stavamo costruendo la nostra relazione". L’uomo ha raccontato di aver avuto paura quando ha visto nel mandato di perquisizione l’ipotesi di "omicidio e occultamento di cadavere" e ha chiesto scusa alla famiglia Tramacere e alla comunità. Commentando il ritrovamento di Tatiana, rannicchiata in un armadio, ha detto: "Se l’hanno trovata rinchiusa in un armadio non ce l’ho messa di certo io, perché non ero in casa. Io uscivo e lei rimaneva in casa, cercando comunque di trascorrere una vita per quanto possibile normale. Questo è tutto. Ci sembrava naturale. Stavamo vivendo il momento e mi sentivo bene". Ha aggiunto: "Mi credevano forse un assassino? Ho sofferto per questo. Ora, però, ho ritrovato una certa serenità e il conforto dei buoni consigli del mio avvocato Angelo Greco".
Ribadendo il suo amore per Tatiana, ha detto: "Mai e poi mai avrei fatto del male a Tatiana. Siamo innamorati e stavamo costruendo la nostra relazione". Ha raccontato anche l’inizio della loro storia, "nata casualmente, un po’ così", e la presa di coscienza della gravità della situazione: "Mi è parso chiaro quello che stava accadendo, mi sono un po’ spaventato, ne ho preso coscienza". Infine, le sue scuse: "Sono profondamente rammaricato. Chiedo scusa ai genitori, ai parenti, ai magistrati, ai carabinieri e a tutta la gente di Nardò. Chiedo scusa alla signora Teresa, proprietaria dell’appartamento in cui vivo, per il disagio che questa situazione ha provocato".
Roberta Bruzzone si scaglia contro Tatiana Tramacere
Ovviamente, questa decisione di Tatiana ha suscitato non poche critiche e polemiche tra l’opinione pubblica. Roberta Bruzzone, psicologa e opinionista televisiva, ha criticato Tatiana Tramacere sui social, sostenendo che la ragazza dovrebbe pagare i costi delle ricerche sostenute negli ultimi giorni. Bruzzone ha scritto: "Se sarà confermato che l’allontanamento è stato volontario, allora è doveroso che i costi delle ricerche e dei procedimenti penali avviati vengano posti a carico della diretta interessata." Gli esperti legali, come Pierpaolo Dell’Anno, professore di Procedura penale all’Università di Roma Tor Vergata, hanno spiegato che difficilmente Tramacere potrà avere responsabilità penali, poiché il reato di procurato allarme richiede una condotta attiva che la ragazza non avrebbe compiuto.
