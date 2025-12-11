Tatiana Tramacere a Chi l'ha visto?, social furiosi per l'intervista: "Ma anche basta" Sul web pioggia di critiche contro la 27enne sparita da Nardò e poi ritrovata nella mansarda di un amico: "Gravissima visibilità".

Una vera bufera sui social dopo l’intervista di TatianaTramacere a Chi l’ha visto? La 27enne, scomparsa lo scorso 24 novembre da Nardò e ritrovata 11 giorni dopo nella mansarda dell’amico Dragos Ioan Gheormescu, ha finalmente rotto il silenzio ai microfoni della trasmissione di Rai 3. Ieri sera, mercoledì 10 dicembre, la giovane ha raccontato la sua versione dei fatti, chiedendo scusa a famiglia, istituzioni, forze dell’ordine e i cittadini del suo paese: "La verità è che non ho agito con lucidità, mi sono lasciata travolgere da una fragilità che in quel momento non ero più in grado di gestire", ha detto affidando le sue parole a una lettera. Da quando è stata ritrovata, sul web in molti si sono scagliati contro di lei, alcuni chiedendo perfino che le venissero addebitate le spese per la sua ricerca. Ora, dopo le sue parole a Chi l’ha visto?, è ancora polemiche sui social.

Social feroci contro Tatiana Tramacere: "Gravissima visibilità data a Chi l’ha visto?"

L’intervista di Tatiana Tramacere a Chi l’ha visto? ha scatenato i social. Tantissimi i commenti del pubblico che non ha apprezzato per nulla l’ampio spazio dedicato dalla trasmissione alla 27enne che si era allontanata volontariamente da Nardò. Per 11 giorni i media si erano occupati del suo caso, forze dell’ordine e volontari la cercavano e un paese intero con la sua famiglia era in ansia per lei. "Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle Forze dell’Ordine, a ogni cittadino di Nardò", ha detto la giovane all’inviata di Federica Sciarelli, ma per i telespettatori pare non sia sufficiente.

Su X una pioggia di critiche, sia a Tatiana sia alla trasmissione che le ha concesso tanto spazio:

"Tatiana per i momenti di fragilità ci sono gli psicologi non si risolvono sparendo", "Di tutta questa storia sono solo felice che Tatiana non sia l’ennesima vittima Ora però anche meno… #chilhavisto", "Vabbè Tatiana tutto questo per dire che sei intollerante al lattosio? Mi sembra eccessivo #chilhavisto", "Tatiana non piangere a secco che abbiamo finito i chienti", "Gravissima la visibilità data da #chilhavisto al caso di Tatiana", "#chilhavisto LA FINIAMO DI PARLARE DELLA STORIA DI TATIANA??", "Ottimo, Tatiana è salva e sta bene. Passiamo ad altro, parliamo di chi è scomparso, o altro… Altrimenti diventa una serie TV su Tatiana, e non placheremo l’attenzione", "Ma anche basta con questa Tatiana #chilhavisto", "Ma è chi l ha visto o è live non è Tatiana ?", "Federica, ti voglio bene però il servizio su Tatiana poteva essere riassunto in massimo 2 minuti".

Non sono però mancati i commenti positivi di chi ha apprezzato la scuse di Tramacere e il modo di trattare la vicenda da parte di Chi l’ha visto?: "Nel clamore e nel linciaggio mediatico fortunatamente #ChiLHaVisto offre a Tatiana lo spazio per raccontarsi e chiedere scusa. Ora sarebbe il caso di far calare il sipario su questa storia", "Non vedevo #chilhavisto da anni e ammetto che sono rimasto positivamente sorpreso di come ha trattato il caso di Tatiana stasera. Forse i programmi che parlano di cronaca nera non sono proprio tutti di merda".

