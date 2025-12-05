Trova nel Magazine
Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò e poi ritrovata: età, lavoro, il rapporto con Dragos Gheormescu

Un caso di cronaca che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’epilogo sorprendete ma, per fortuna, positivo: scopriamo di più sulla giovane.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Negli ultimi giorni ha fatto particolarmente rumore il caso di cronaca di Tatiana Tramacere, 27enne scomparsa a Nardò, in provincia di Lecce, lo scorso lunedì 24 novembre. Dopo essere uscita di casa nel pomeriggio per recarsi al lavoro, come affermato dalla stessa Tatiana, i genitori non sono più riusciti a rintracciarla, chiedendo aiuto anche ai media per comprendere cosa le fosse successo. Nella serata di ieri è poi arrivata la svolta, quando Tatiana è stata ritrovata dai Carabinieri della mansarda dell’appartamento di Dragos Gheormescu, amico 30enne. Scopriamo di più sulla ragazza e su ciò che è accaduto.

Chi è Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 10 giorni a Nardò

Tatiana Tramacere ha 27 anni, è di origini ucraine e vive a Nardò, in provincia di Lecce, con i genitori che hanno adottato lei e il fratello. Tatiana, studentessa universitaria e lavoratrice, è molto nota anche su Instagram dove porta avanti una pagina chiamata Paroleinevoluzione che vanta oltre 55mila follower, dove la ragazza è solita pubblicare pensieri e poesie. In questi giorni i genitori hanno rivelato che, in passato, Tatiana si era già allontanata da casa, salvo poi tornare dopo pochissimi giorni. Ed è proprio per questo che la sua scomparsa è stata denunciata 4 giorni dopo.

Attorno a lei sono emerse in questi giorni tre diverse figure, tre ragazzi che in maniera differente fanno parte della sua vita. Parliamo dell’ex fidanzato residente a Brescia, dal quale Tatiana era decisa a tornare per riallacciare i rapporti (tanto da aver già comprato anche i biglietti del treno); l’attuale amico/fidanzato Alessandro e l’amico Dragos Gheormescu, nonché l’ultimo ad averla vista prima della sua scomparsa.

Caso Tatiana Tramacere, cosa è successo

Tatiana è stata trovata ieri sera, 4 dicembre, in buone condizioni nella mansarda dell’amico Dragos Gheormescu, che in precedenza aveva detto di non sapere assolutamente cosa le fosse successo. Gli inquirenti stanno attualmente portando avanti le indagini e, dalle prime ricostruzioni, pare si sia trattato di un allontanamento volontario, attuato proprio con l’aiuto dell’amico 30enne che ne avrebbe coperto la fuga su richiesta della stessa ragazza.

"È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa", ha rivelato Dragos agli inquirenti, come riportato da SkyTg24. Una versione che, da quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana.

