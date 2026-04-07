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Tatiana Maslany si allontana dalla Marvel per entrare in una spirale di crimini e ricatti: la nuova serie

Debutta il 20 maggio la nuova serie in dieci episodi di David J. Rosen con protagonisti Tatiana Maslany e Jake Johnson: Maximum Pleasure Guaranteed

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Tatiana Maslany in una spirale di crimini e calcio giovanile: ecco Maximum Pleasure Guaranteed

Apple TV+ ha rilasciato il primo teaser ufficiale di Maximum Pleasure Guaranteed, attesissima serie thriller dalle sfumature dark comedy, ideata e prodotta da David J. Rosen. La serie, composta da dieci episodi della durata di trenta minuti ciascuno, farà il suo debutto sulla piattaforma il 20 maggio con i primi due capitoli, seguiti da un nuovo appuntamento ogni mercoledì, fino al finale di stagione previsto per il 15 luglio.

Una spirale di crimini… e calcio giovanile

La narrazione segue le vicende di Paula, interpretata dalla vincitrice dell’Emmy Tatiana Maslany (Orphan Black, She-Hulk: Attorney at Law). Paula è una madre reduce da un divorzio che, nel bel mezzo di una battaglia per l’affidamento della figlia e di una profonda crisi d’identità, si convince di aver assistito a un crimine. Questo sospetto la trascina in una pericolosa spirale fatta di ricatti e omicidi, il tutto ambientato nell’insospettabile mondo del calcio giovanile. La sua indagine personale non solo minaccia di svelare una cospirazione di ampie proporzioni, ma diventa per lei l’unico modo per ricostruire il proprio senso di sé e proteggere la sua famiglia.

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Un cast corale tra volti noti e nuove stelle

Ad affiancare Maslany troviamo Jake Johnson, indimenticato protagonista di New Girl, qui alle prese con un ruolo che promette di esaltare la sua verve comica all’interno di un contesto thriller. Il cast di supporto è di altissimo livello e include Murray Bartlett (vincitore dell’Emmy per The White Lotus e acclamato in The Last of Us), Brandon Flynn (Tredici), Jessy Hodges (Barry), Jon Michael Hill (Elementary) e Dolly De Leon, l’attrice filippina rivelazione di Triangle of Sadness. Completano il parterre Charlie Hall (visto recentemente in Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez), Kiarra Hamagami Goldberg e Nola Wallace.

La regia e la produzione esecutiva sono affidate a David Gordon Green, regista noto per la recente trilogia di Halloween e L’esorcista – Il credente, che torna a collaborare con Apple dopo l’esperienza in Mythic Quest. Maximum Pleasure Guaranteed consolida il periodo d’oro di Tatiana Maslany dopo lo scivolone in Marvel, dato che lo scorso anno ha lavorato intensamente con il regista Osgood Perkins (The Monkey, Keeper) e che ritroveremo presto nelle sale con The Young People. La serie si inserisce in un anno particolarmente ricco per il genere thriller e horror di Apple TV+, che vedrà anche il debutto di Widow’s Bay con Matthew Rhys e l’atteso remake seriale di Cape Fear – Il promontorio della paura.

Prodotta da Apple Studios e Counterpart Studios, la serie vede come showrunner David J. Rosen (già autore di Sugar e Hunters). Alla produzione esecutiva figurano anche Simon Kinberg e Audrey Chon per Genre Films, nell’ambito del loro accordo di prelazione con la piattaforma, insieme a Brad Dorros per Anonymous Content, Tony Hernandez, Lilly Burns ed Elise Henderson.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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