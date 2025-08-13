Task, Mark Ruffalo è un agente dell'FBI traumatizzato nel primo trailer della serie Il primo trailer della nuova serie TV di Sky Task mostra Mark Ruffalo nel ruolo di un agente dell'FBI tormentato da traumi e ricordi e alle prese con un mistero

Mark Ruffalo si prepara ad entrare in azione nel nuovo dramma poliziesco di Brad Ingelsby nei panni di un agente dell’FBI alle prese con traumi e criminali violenti.

Mark Ruffalo è un agente tormentato nel trailer della serie Task

Nella prossima serie limitata Sky di sette episodi, dal titolo Task, Ruffalo interpreta infatti Tom, un agente a capo di una task force per indagare su una serie di rapine violente nella periferia di Philadelphia. I problemi per il protagonista nascono, tuttavia, quando si scopre che il criminale che sta inseguendo, il malcapitato Robbie (Tom Pelphry), è in realtà solo un padre di famiglia fin troppo legato, con cui Tom ha parecchio in comune.

Il primo trailer della serie Task, brillantemente accompagnato dalla colonna sonora "Wish You Were Here" dei Pink Floyd, si apre con Ruffalo alle prese con una riflessione profonda sul significato di pietà e perdono. Nella trama, troviamo il ladro pentito, spinto a misure disperate per provvedere alla sua famiglia, che paga il prezzo ogni giorno anche per aiutare sua figlia. La star Marvel veste dunque i panni di un tormentato agente, non un ruolo nuovo per una serie HBO, e ci anticipa inoltre che nella miniserie ci sarà anche dell’azione, attraverso motociclisti violenti e sparatorie ad alto rischio.

Nuovo successo in arrivo per Brad Ingelsby e Mark Ruffalo?

Task è l’ultima proposta di Ingelsby, creatore e sceneggiatore di Omicidio a Easttown, con Kate Winslet. La miniserie drammatica della HBO, ambientata anch’essa a Philadelphia, ha fatto vincere a Winslet il suo secondo Emmy Award come Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie o Film Antologia. Un risultato simile potrebbe essere in serbo per Ruffalo, che ha vinto il suo primo Emmy Award nella categoria Miglior Attore Protagonista in una Miniserie o Film per la serie della HBO I Know This Much Is True.

Nel cast della serie, oltre al già citato protagonista, troviamo: Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Così Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio e Phoebe Fox.

