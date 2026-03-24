Un premio Oscar nel cast di questa acclamata serie crime HBO: ‘sfida’ Mark Ruffalo e inizia lo scontro (spietato) HBO alza la posta: l'attore premio Oscar, Mahershala Ali, entra nel cast di Task 2 e porta nuova suspense, rivalità e colpi di scena nella serie crime più amata

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ una serie molto apprezzata e, siamo sicuri che lo sarà ancora di più. HBO punta davvero in alto e lo fa con Mahershala Ali, il quale sarà nel cast di Task 2, la seconda stagione della serie con protagonista Mark Ruffalo, che tornerà nuovamente. Lo show, creato e scritto da Brad Ingelsby, segna il ritorno di Ali su HBO dopo sette anni dalla terza stagione di True Detective. Di seguito, tutti i dettagli.

Task 2, Mahershala Ali nel cast della seconda stagione della serie con Ruffalo: cosa sappiamo

Dopo il grande successo della prima stagione, Task, la serie drammatica poliziesca di HBO, ritorna con una seconda stagione ricca di novità. Al centro della storia torna Mark Ruffalo nei panni dell’agente Tom Brandis, ora a capo di una nuova task force, ma presto la linea tra chi indaga e chi è il bersaglio diventa sempre più sfumata. Una delle principali novità riguarda Mahershala Ali, che entra nel cast come Eddie Barnes, agente DEA esperto e rispettato di Philadelphia, la cui squadra finirà per scontrarsi con quella di Tom. ATTENZIONE, SPOILER: il personaggio di Tom Pelphrey, co-protagonista della prima stagione, viene ucciso, e Ali prende il posto della presenza forte accanto a Ruffalo, questa volta interpretando un alleato della legge anziché un criminale in pericolo. Dietro le quinte, Ingelsby continua a essere showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, affiancato da Paul Lee, Mark Roybal, Jeremiah Zagar, Ruffalo e Ron Schmidt, con Nicole Jordan-Webber e Karen Wacker come co-produttrici esecutive.

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La serie, inizialmente pensata come stagione unica, è stata estesa grazie alla popolarità della prima stagione e alla possibilità di esplorare nuovi sviluppi dei personaggi. Oltre alla televisione, Ali si prepara a un anno intenso al cinema: sarà protagonista del thriller Your Mother, Your Mother, Your Mother, diretto da Bassam Tariq, e ha di recente recitato in Jurassic World: Rebirth e nell’acclamato Leave the World Behind con Julia Roberts, che ha registrato oltre 121 milioni di visualizzazioni su Netflix nel primo mese.

Leave The World Behind (Il Mondo Dietro di Te), Mahershala Ali e Julia Roberts insieme nel film di successo

Come accennato nel paragrafo precedente, Mahershala Ali ha recitato al fianco di Julia Roberts in Leave The World Behind (Il Mondo Dietro di Te), un thriller del 2023 scritto e diretto da Sam Esmail. Il film racconta di una vacanza familiare a Long Island che viene improvvisamente sconvolta dall’arrivo di due estranei, portatori della notizia di un enigmatico blackout. Con la minaccia che cresce rapidamente, il gruppo deve confrontarsi e decidere insieme la strategia migliore per affrontare la possibile crisi, riflettendo nel frattempo sul proprio ruolo e sul senso della propria vita in un mondo che sembra sul punto di crollare.

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