Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Taratata: Annalisa divina, Max Pezzali meglio che a Sanremo, ma Bonolis merita di più (e fischi per Mediaset)

In prima serata su Canale 5 è andato in scena un best of delle due puntate dello show musicale: applausi social anche per il ritorno di Elisa sul palco

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Paolo Bonolis (e la musica) torna protagonista della prima serata di Canale 5. Ieri martedì 10 marzo 2026, infatti, sulla rete ammiraglia Mediaset è andato in onda Taratata – Tutto in una notte, una sorta di best of delle due puntate dello show andate in onda a febbraio. Sul palco si sono così (ri)visti Max Pezzali, Giorgia, Annalisa e Alessandra Amoroso, ma anche Elisa e tanti altri. La serata ha strappato gli applausi dei social ma fatto anche molto discutere sul web. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Taratata – Tutto in una notte: il meglio delle due serate condotte da Paolo Bonolis

Ieri martedì 10 marzo 2026 in prima serata su Canale 5 è andato in scena Taratata – Tutto in una notte, condotto da Paolo Bonolis. Una scelta abbastanza strana da parte di Mediaset, che sulla sua rete ammiraglia (dopo l’immancabile appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti) ha sostanzialmente trasmesso un best of delle prime due puntate dello show, andata in onda poche settimane fa. La serata è stata comunque l’occasione per rivedere sul palco alcune delle esibizioni più amate, a partite dal duetto di Max Pezzali con Giorgia sulle note dell’intramontabile ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’, in una performance probabilmente più riuscita di quella al Festival di Sanremo in collegamento con Carlo Conti dalla Costa Crociere. Alessandra Amoroso ha invece duettato con il conduttore Paolo Bonolis cantando un vero e proprio capolavoro della storia della musica come ‘Stand By Me’ di Ben E. King. Taratata è stata anche l’occasione per rivedere sul palco Biagio Antonacci ed Elisa che, tra look discutibili (la camicia di Biagio) ed esibizioni indiscutibili, hanno incantato il pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

I FINLEY, LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA


La reazione dei social: il ‘caso’ replica e il futuro di Bonolis in Mediaset

Il ritorno in tv di Taratata dello scorso febbraio è stato un discreto successo su Canale 5 (con una media oltre il 18% di share e i 2 milioni di spettatori negli ascolti tv), ma la scelta di trasmettere quella che di fatto è stata una replica a meno di un mese dalla messa in onda delle due puntate dello show ha fatto parecchio discutere, soprattutto sui social. "Ma siamo ad agosto che Canale 5 manda in replica i programmi? Povera tv", Perché repliche?", "Ma è una replica già visto giro canale" etc. si legge sul web, dove in tanti hanno criticato anche il ruolo di Paolo Bonolis a Cologno, dove potrebbe tornare a cimentarsi in show più strutturati e non limitarsi all’introduzione di cantanti sul palco: "Bonolis deve solo condurre programmi divertenti… non gli cade a pennello la conduzione di programmi del genere, anche se lo ammiro molto", "Mi piace. Bonolis Forever, ma non il programma!", "Ma vi immaginate che mega Sanremo sarebbe con la direzione artistica di Paolo Bonolis ?!".

Potrebbe interessarti anche

Taratatà

Taratatà, Paolo Bonolis riappare a sorpresa: da Emma ad Annalisa, scaletta ufficiale e cosa vedremo strasera

L’appuntamento è per questa sera, 10 marzo 2026, con uno speciale dedicato ai moment...
Taratata - Bonolis - Annalisa

Taratata, Paolo Bonolis chiude e show di Annalisa tra duetti e hit: scaletta e cosa vedremo stasera

L’appuntamento è per questa sera, 16 febbraio, con la seconda e ultima puntata dello...
taratata le pagelle della puntata del 9 febbraio-2026

'Taratata', le pagelle: Paolo Bonolis straripante (9), Elisa di un altro pianeta (8), Max Pezzali va di fretta (5)

Promossi e bocciati della prima puntata di Taratata, lo show musicale trasmesso il 9...
Giorgia e Paolo Bonolis

Taratata, Bonolis bacia Giorgia (nonostante Emanuel Lo) e Ligabue da standing ovation: cosa vedremo stasera

Un debutto attesissimo tra grandi voci, momenti imprevedibili e un clima tutto da ri...
Ascolti 10 marzo 2026

Ascolti tv ieri (10 marzo): vince Lino Guanciale, De Martino ‘riprende’ Gerry Scotti

Le Libere Donne parte dal 17,9% di share, il meglio di Taratata si ferma al 13,4%, F...
Taratata, cosa è successo nella prima puntata del 9 febbraio

Taratata torna in Tv dopo 20 anni con Paolo Bonolis: ospiti incredibili e grande musica live

Lo show degli Anni '90 riparte su Canale 5 in prima serata con 12 big della musica i...
Taratata, Annalisa monopolizza lo show, Sangiorgi urla (troppo) e Bonolis vince senza stupire

Taratata, Annalisa monopolizza lo show, Sangiorgi urla (troppo) e Bonolis vince senza stupire

La seconda e ultima puntata dello show evento è stata seguitissima anche sui social,...
Paolo Bonolis

Canale 5 del 2026, Paolo Bonolis live con un grande show: era un cult Rai

La rete ammiraglia Mediaset riporterà in tv Taratata a quasi 25 anni dall’ultima edi...
mediaset novita programmi febbraio 2026: Paolo Bonolis e Maria De Filippi

Mediaset, le novità di febbraio 2026: Paolo Bonolis promosso e Maria De Filippi spaventa Carlo Conti

Cosa cambia nei palinsesti Mediaset nel mese di febbraio: debutta lo show musicale T...

Gatti Seregno

Cosa rende unica una concessionaria?

Esperienza, storicità e ingegno

LEGGI

Personaggi

Martina Dotti

Martina Dotti
Marco Masini

Marco Masini
Tiziano Ferro

Tiziano Ferro
Laura Pausini

Laura Pausini

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963