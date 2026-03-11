Taratata: Annalisa divina, Max Pezzali meglio che a Sanremo, ma Bonolis merita di più (e fischi per Mediaset) In prima serata su Canale 5 è andato in scena un best of delle due puntate dello show musicale: applausi social anche per il ritorno di Elisa sul palco

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Paolo Bonolis (e la musica) torna protagonista della prima serata di Canale 5. Ieri martedì 10 marzo 2026, infatti, sulla rete ammiraglia Mediaset è andato in onda Taratata – Tutto in una notte, una sorta di best of delle due puntate dello show andate in onda a febbraio. Sul palco si sono così (ri)visti Max Pezzali, Giorgia, Annalisa e Alessandra Amoroso, ma anche Elisa e tanti altri. La serata ha strappato gli applausi dei social ma fatto anche molto discutere sul web. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Taratata – Tutto in una notte: il meglio delle due serate condotte da Paolo Bonolis

Ieri martedì 10 marzo 2026 in prima serata su Canale 5 è andato in scena Taratata – Tutto in una notte, condotto da Paolo Bonolis. Una scelta abbastanza strana da parte di Mediaset, che sulla sua rete ammiraglia (dopo l’immancabile appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti) ha sostanzialmente trasmesso un best of delle prime due puntate dello show, andata in onda poche settimane fa. La serata è stata comunque l’occasione per rivedere sul palco alcune delle esibizioni più amate, a partite dal duetto di Max Pezzali con Giorgia sulle note dell’intramontabile ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’, in una performance probabilmente più riuscita di quella al Festival di Sanremo in collegamento con Carlo Conti dalla Costa Crociere. Alessandra Amoroso ha invece duettato con il conduttore Paolo Bonolis cantando un vero e proprio capolavoro della storia della musica come ‘Stand By Me’ di Ben E. King. Taratata è stata anche l’occasione per rivedere sul palco Biagio Antonacci ed Elisa che, tra look discutibili (la camicia di Biagio) ed esibizioni indiscutibili, hanno incantato il pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I FINLEY, LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA





La reazione dei social: il ‘caso’ replica e il futuro di Bonolis in Mediaset

Il ritorno in tv di Taratata dello scorso febbraio è stato un discreto successo su Canale 5 (con una media oltre il 18% di share e i 2 milioni di spettatori negli ascolti tv), ma la scelta di trasmettere quella che di fatto è stata una replica a meno di un mese dalla messa in onda delle due puntate dello show ha fatto parecchio discutere, soprattutto sui social. "Ma siamo ad agosto che Canale 5 manda in replica i programmi? Povera tv", Perché repliche?", "Ma è una replica già visto giro canale" etc. si legge sul web, dove in tanti hanno criticato anche il ruolo di Paolo Bonolis a Cologno, dove potrebbe tornare a cimentarsi in show più strutturati e non limitarsi all’introduzione di cantanti sul palco: "Bonolis deve solo condurre programmi divertenti… non gli cade a pennello la conduzione di programmi del genere, anche se lo ammiro molto", "Mi piace. Bonolis Forever, ma non il programma!", "Ma vi immaginate che mega Sanremo sarebbe con la direzione artistica di Paolo Bonolis ?!".

Potrebbe interessarti anche