Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Taratata torna in Tv dopo 20 anni con Paolo Bonolis: ospiti incredibili e grande musica live

Lo show degli Anni '90 riparte su Canale 5 in prima serata con 12 big della musica italiana e un format rinnovato.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il 9 febbraio 2026 segna un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della televisione italiana: torna infatti in prima serata Taratata, lo storico programma musicale, con una versione rinnovata e affidata al carismatico Paolo Bonolis su Canale 5.

Dopo oltre vent’anni di assenza dal piccolo schermo, lo show ritorna in grande stile con due serate evento che promettono spettacolo, emozione e grandi sorprese. Il titolo completo dell’edizione è Taratata – Al centro della musica, e l’idea di fondo resta quella che ha reso celebre il format: mettere al centro la musica, i suoi protagonisti e le storie dietro le canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La versione 2026 riprende quelle stesse radici, aggiornandole però per un pubblico moderno e per un palcoscenico televisivo senz’altro più dinamico e scenografico. 12 i big della musica italiana che si alterneranno: da Alessandra Amoroso ad Annalisa, passando per Luca Carboni, Giorgia, Ligabue, i Negramaro e molti altri.

Volete conoscerli tutti e sapere le novità che Bonolis porterà in Tv? Guardate il Video!

Potrebbe interessarti anche

Giorgia e Paolo Bonolis

Taratata, Bonolis bacia Giorgia (nonostante Emanuel Lo) e Ligabue da standing ovation: cosa vedremo stasera

Un debutto attesissimo tra grandi voci, momenti imprevedibili e un clima tutto da ri...
mediaset novita programmi febbraio 2026: Paolo Bonolis e Maria De Filippi

Mediaset, le novità di febbraio 2026: Paolo Bonolis promosso e Maria De Filippi spaventa Carlo Conti

Cosa cambia nei palinsesti Mediaset nel mese di febbraio: debutta lo show musicale T...
Paolo Bonolis

Canale 5 del 2026, Paolo Bonolis live con un grande show: era un cult Rai

La rete ammiraglia Mediaset riporterà in tv Taratata a quasi 25 anni dall’ultima edi...
Ligabue, tour da record e pioggia di sold out: le date extra di La notte di certe notti (e l'evento storico)

Ligabue, tour da record e pioggia di sold out: le date extra di La notte di certe notti (e l'evento storico)

Ligabue firma un tour da record tra sold out, date extra e un evento storico: “La no...
Radio, Annalisa apre il 2026 sul podio

Annalisa, il fenomeno ‘Esibizionista’ continua con un nuovo record: l’annuncio della cantante

Annalisa firma un nuovo traguardo nella sua carriera: “Esibizionista” conquista il D...
Paolo Bonolis si prepara al disastro: non può nulla contro i rivali

Paolo Bonolis si prepara al disastro: non può nulla contro i rivali

Il conduttore con il suo Taratata sfida le Olimpiadi, il ritorno di Cuori con Pilar ...
Verissimo, Paolo Bonolis sfotte Silvia Toffanin in lacrime (finte) e lei sbotta: “Ho difetti per colpa tua”

Verissimo, Paolo Bonolis sfotte Silvia Toffanin in lacrime (finte) e lei sbotta: “Ho difetti per colpa tua”

Divertente intervista di Paolo Bonolis a Verissimo del 8 febbraio. Silvia Toffanin a...
Veronica Gentili e Bianca Berlinguer

Mediaset nel 2026: Veronica Gentili ‘dimezzata’, Bianca Berlinguer cambia rete

Il nuovo anno del Biscione vedrà tante conferme, da Maria De Filippi a Striscia la N...
L'Eredità - Marco Liorni

Marco Liorni, svolta doppia in prime time: la promozione (giustissima) della Rai. Cosa farà

L’Eredità continua a macinare numeri da record negli ascolti tv e il conduttore si p...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Paolo Petrecca

Paolo Petrecca
Dharma Mangia Woods

Dharma Mangia Woods
Antonella Bucci

Antonella Bucci
Il conduttore Claudio Lippi

Claudio Lippi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963