Taratata torna in Tv dopo 20 anni con Paolo Bonolis: ospiti incredibili e grande musica live Lo show degli Anni '90 riparte su Canale 5 in prima serata con 12 big della musica italiana e un format rinnovato.

Il 9 febbraio 2026 segna un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della televisione italiana: torna infatti in prima serata Taratata, lo storico programma musicale, con una versione rinnovata e affidata al carismatico Paolo Bonolis su Canale 5.

Dopo oltre vent’anni di assenza dal piccolo schermo, lo show ritorna in grande stile con due serate evento che promettono spettacolo, emozione e grandi sorprese. Il titolo completo dell’edizione è Taratata – Al centro della musica, e l’idea di fondo resta quella che ha reso celebre il format: mettere al centro la musica, i suoi protagonisti e le storie dietro le canzoni che hanno segnato intere generazioni.

La versione 2026 riprende quelle stesse radici, aggiornandole però per un pubblico moderno e per un palcoscenico televisivo senz’altro più dinamico e scenografico. 12 i big della musica italiana che si alterneranno: da Alessandra Amoroso ad Annalisa, passando per Luca Carboni, Giorgia, Ligabue, i Negramaro e molti altri.

