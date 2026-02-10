'Taratata', le pagelle: Paolo Bonolis straripante (9), Elisa di un altro pianeta (8), Max Pezzali va di fretta (5) Promossi e bocciati della prima puntata di Taratata, lo show musicale trasmesso il 9 febbraio su Canale 5: Emma e Ligabue rocker veri

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Grande ritorno di Paolo Bonolis alla conduzione di uno show in prima serata. Il celebre presentatore è tornato con la prima, delle due puntate, di "Taratata", storico format musicale francese. Il primo appuntamento, registrato sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, è andato in onda lunedì 9 febbraio su Canale 5, entusiasmando il pubblico grazie alla grande musica e i tanti ospiti d’eccezione, come Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali. A portare comicità anche l’intervento di Giorgio Panariello. Scopriamo i promossi e bocciati dello show musicale.

Taratata, pagelle lunedì 9 febbraio 2026: Bonolis top, Panariello diverte, Ligabue emoziona

Il format musicale di Taratata, divenuto celebre per la sua unicità nel connettere grandi artisti e il pubblico, che da semplice spettatore, diventa parte integrata dello spettacolo, torna in Italia dopo venti anni con Paolo Bonolis al timone. La puntata del 9 febbraio regala grandi emozioni all’insegna della musica e degli ospiti intervenuti, oltre che con i brani, anche con interviste a cuore aperto. In una puntata quasi perfetta, Bonolis sbanca con un suo personalissimo Festival della musica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Paolo Bonolis, voto 9,5: Inesauribile. Non diamo il 10 perché, come ci insegnano a scuola, un voto così rischierebbe di togliere stimoli, però l’energia di Paolo Bonolis se lo meriterebbe davvero. Il conduttore romano, nonostante la lunga e formidabile carriera, ha ancora voglia di divertire e soprattutto di divertirsi, segreto per lavorare al meglio. Sin dalle prime battute tiene le fila di Taratata con simpatia e gag divertenti che fanno scorrere liscio il programma. Poi, il modo di scherzare e approfondire interviste con i cantanti fanno trasparire il suo lato da "fan" della musica, che non pone mai l’accento sulla sua popolarità. Ciliegina sulla torta? Canta a squarcia gola tutti i brani fino all’ultimo. Fuoriclasse.

Giorgio Panariello, voto 8: Impeccabile. Gli bastano pochi minuti, seduto su una panchina, per conquistare il pubblico dell’arena con "Silvano va ia, va ia" una delle sue varie maschere, che lo hanno reso celebre. Il comico trasforma lo show musicale di Bonolis in uno spettacolo comico coinvolgente e applauditissimo. Poi, la chiacchierata esilarante con il conduttore: "Finalmente sei elegante, ti vedo sempre con le camicie a fiori" scherza Panariello, che poi incanta raccontando gli inizi di carriera, fingendo di non comprendere le domande di Bonolis. Alla coppia si unisce Biagio Antonacci, che entra perfettamente nel clima ironico

Elisa, voto 8: Di un altro pianeta. Quando la cantante fa il suo ingresso per duettare insieme ad Emma "Brutta Storia", regala un momento di grande musica con sola voce e chitarra. Accompagna magistralmente la collega reinterpretando il suo successo pop in chiave jazz. Successivamente, emoziona il pubblico con le sue hit di successo. Elisa si supera nel momento in cui regala la sua interpretazione di "Insieme a te non ci sto più" di Caterina Caselli, seduta li a godersi lo spettacolo. Proprio la cantante e discografica, abbraccia Elisa al termine dell’esibizione, in un momento toccante tra la cantante e la sua scopritrice.

Giorgia, voto 7,5: Talento e simpatia senza fine. Giorgia apre le danze della serata a modo suo, con la potenza della sua voce (ormai memorabile) e con la simpatia che le ha permesso di diventare anche un’ottima presentatrice di Xfactor. A proposito di simpatia, si presta al siparietto di Bonolis e al suo bacio, che rompe il ghiaccio della prima puntata.

Emma, voto 7: Spirito rock. Brava a cantare (questo si sapeva) e a stare al gioco nei vari siparietti inscenati Paolo Bonolis, la cantante si dimostra in grande forma, sia nei duetti con Ligabue e Giorgia, oltre che quando interpreta le sue hit più popolari. Sul piano tecnico non sbaglia niente e coinvolge il pubblico, che ad ogni suo ingresso si scatena nel cantare i suoi successi. Spicca l’esibizione de "L’amore non mi basta", canzone del 2013 ancora di successo, nella quale sfoga tutta la sua anima rock. "La mia terra mi ha dato le radici, senza le quali non si va da nessuna parte" dice Emma, mostrando il suo lato più intimo in una chiacchierata con Bonolis.

Ligabue, voto 7: Provinciale e orgoglioso. Presentato da Paolo Bonolis come uno dei più grandi rocker italiani di sempre, Luciano Ligabue si presta, oltre a cantare, ad un’intervista profonda con il conduttore, nella quale, da uomo nato nella provincia, si schiera dal lato di tutte le persone che vivono, appunto, lontano dalle città. "Io sono fiero di essere di provincia, anche se a volte ha un accezione negativa, perché è il mio punto d’osservazione dal quale nasce tutto". Un’altra dimostrazione di umiltà da parte del cantautore romagnolo, che con i suoi brani scatena il pubblico della ChorusLife Arena. Toccante il duetto con Elisa, sulle note di "A modo tuo".

Biagio Antonacci, voto 6,5: Simpatia oltre la musica. Oltre che ad interpretare i brani, bravo a sguazzare tra Paolo Bonolis e Giorgio Panariello e alle loro battute ficcanti. Il cantante milanese fa ballare il pubblico e non si tira indietro quando è il momento di prendersi in giro.

Max Pezzali, voto 5: fuggitivo. In una serata quasi perfetta, difficile trovare momenti negativi. Togliamo un punto a Max Pezzali solo per la sua presenza rapida, nella quale oltre ad aver cantato "Hanno ucciso l’uomo ragno", non si è aperto molto al pubblico, rispetto a quanto fatto dai suo colleghi.

Potrebbe interessarti anche