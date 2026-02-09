Taratata, Bonolis bacia Giorgia (nonostante Emanuel Lo) e Ligabue da standing ovation: cosa vedremo stasera Un debutto attesissimo tra grandi voci, momenti imprevedibili e un clima tutto da ridere che si preannuncia un grandissimo successo.

Dopo una lunga attesa, Taratata è pronta finalmente a sbarcare in prima serata, riportando la musica dal vivo al centro della scena televisiva. Il programma, condotto da Paolo Bonolis, arriva su Canale 5 cercando di portare qualcosa di più di un semplice show musicale, puntando su esibizioni da non perdere, interazioni dirette tra artisti e pubblico e non solo. Due puntate evento, registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo.

Taratata: anticipazioni e ospiti del 9 febbraio 2026

La ChorusLife Arena viene allestita con un palco centrale, circondato dagli spettatori. L’obiettivo è accorciare le distanze, far sentire ogni artista "a casa" e rendere il pubblico parte integrante dello spettacolo. Lo show va avanti spedito e senza tempi morti, concentrandosi sulla musica.

Il cast della prima puntata è da record: Biagio Antonacci, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali. Un mix trasversale, capace di attraversare generazioni e gusti diversi, chiamata non solo a cantare, ma anche a raccontarsi e lasciarsi andare a momenti spontanei.

Il bacio a sorpresa tra Bonolis e Giorgia infiamma il web

Tra le anticipazioni più chiacchierate c’è senza dubbio l’episodio che vede protagonista Giorgia sugli spalti dello studio. Durante la registrazione, Bonolis sorprende la cantante con un bacio a stampo improvviso, un gesto rapido e inatteso che scatena l’ovazione del pubblico, tra applausi, risate e urla. Le immagini, diventate subito virali, mostrano Giorgia restare per qualche istante basita, sorridendo per l’improvviso gesto intimo.

La situazione, come spesso accade, viene subito cavalcata dal conduttore, guardando il pubblico, lancia l’invito gridando "Baciatevi!" e poi rincarando la dose con "Riproducetevi!". Gli spettatori rispondono dando vita a una sequenza di baci sugli spalti.

La battuta su Emanuel Lo

Seduta sulle scalinate, Giorgia si intrattiene con una signora del pubblico che le chiede se tutto fosse previsto. La risposta è ironica: "No, non lo sapevo, sai come s’arrabbia a casa? Mo chi glielo dice a Emanuel Lo" Una frase che provoca nuove risate e applausi.

Poco dopo arriva un’altra provocazione da Bonolis, che indica un uomo tra il pubblico e dice: "Alzati, bacia quello. Sta a digiuno da mesi". Giorgia sembra sul punto di farlo, poi si ferma, mentre lo studio esplode di nuovo in applausi e risate. Resta il dubbio se l’intero siparietto arriverà in onda o verrà limato in fase di montaggio.

Standing ovation, hit storiche le anticipazioni sulla seconda puntata

Sul fronte musicale, le anticipazioni presentano Ligabue che conquista una standing ovation, Biagio Antonacci viene sommerso dai "sei bellissimo" e ringrazia con un caloroso "Che accoglienza! Così ci si sente a casa". Giorgia conferma ancora una volta di avere una voce impressionante, interpretando brani come Corpi celesti, Golpe e Gocce di memoria. Emma si prende il palco con sicurezza, mentre Max Pezzali alterna musica e chiacchiere.

Il secondo appuntamento, già registrato, alza ulteriormente l’asticella con Annalisa, Alessandra Amoroso, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia e Negramaro. Se il debutto confermerà le aspettative, Taratata potrebbe davvero ritagliarsi uno spazio stabile in palinsesto.

Taratata, il concerto è in diretta o registrato?

Il nuovo show musicale di Paolo Bonolis non è trasmesso in diretta da Canale 5. La prima serata dell’evento, in onda stasera, è stata registrata alla ChorusLife Arena ieri 8 febbraio, mentre la seconda serata è in programma mercoledì 11 febbraio 2026 e sarà mandata in onda lunedì 16 febbraio.

