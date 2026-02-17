Taratata, Annalisa monopolizza lo show, Sangiorgi urla (troppo) e Bonolis vince senza stupire La seconda e ultima puntata dello show evento è stata seguitissima anche sui social, dove non sono mancate le critiche: "Stasera è Annalisa e friends".

Il ritorno in Tv di Taratata è stato un successo. L’idea di riportare sul piccolo schermo il programma cult degli Anni ’90, adattandolo per il pubblico odierno, per poi affidarlo alle mani esperte di Paolo Bonolis, è stata una scelta azzeccata da parte di Mediaset. Le due prime serate evento, che oltretutto hanno visto tornare il conduttore in prime time, hanno rimesso la musica al centro dello show, seppur senza guizzi particolari o elementi innovativi. Lo spettacolo, infatti, ha riproposto sì una formula vincente, ma anche vista e rivista nelle varie trasmissioni musicali che affollano la Tv italiana, gli artisti sono sempre gli stessi, e Bonolis stesso non ha spinto l’acceleratore, preferendo andare sul sicuro, nonostante il suo talento gli avrebbe permesso di osare un po’ di più.

Taratata, il recap della seconda puntata con le urla di Sangiorgi e il ‘concerto’ di Annalisa

Nel corso della seconda e ultima puntata di Taratata, in onda ieri sera (lunedì 16 febbraio 2026) su Canale 5 e registrata alla ChorusLife Arena di Bergamo, tanti duetti, come quello di Giuliano Sangiorgi ed Annalisa, dove lui ha letteralmente ‘urlato‘ sulle note di Bellissima, Gigi D’Alessio che ha messo in scena un karaoke improvvisato (data l’assenza di voce) per poi riprendersi con ‘O Sarracino‘ e il duetto di ‘Annarè‘ sempre con Annalisa. E poi il ritorno di Luca Carboni dopo sette anni di assenza, il suo medley e i pezzi cantati insieme a Fiorella Mannoia e Sangiorgi, e infine Alessandra Amoroso che si cimenta alla grande con Mina in Amor mio, per poi svelare che la sua piccola Penelope si addormentata solo con Serenata, la hit estiva del 2025 in coppia con Serena Brancale.

L’appuntamento è stato seguitissimo anche sui social dove, tra un complimento e un altro, non sono mancante neppure le critiche. Molti spettatori su X hanno visto la presenza di Annalisa troppo ‘ingombrante’, quasi si trattasse di un concerto dell’artista, condito da qualche amico in veste di ospite: "Vi prego ma questo è chiaramente il concerto di Annalisa con alcuni ospiti che cantano dei duetti con lei ogni tanto(grazie Paolo)", "Annalisa onnipresente questa cosa mi manda al creatore", "Stasera è Annalisa e friends (tutto giusto)", "Annalisa che ogni 5 minuti entra canta ed esce é esattamente così che immagino il paradiso", "Annalisa spalmata su tutta la serata. Ottima strategia!".

