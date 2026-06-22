Quentin Tarantino torna al cinema in una veste (quasi) inedita: lavora al fianco di una star della musica internazionale Il famoso regista sarà attore nel prossimo film del cineasta gallese Jamie Adams al fianco di Kylie Minogue, per cui aveva già recitato in Only what we Carry

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Quentin Tarantino di nuovo sul set di un film, ma stavolta dall’altra parte della macchina da presa: sarà attore nella nuova pellicola del regista gallese Jamie Adams al fianco di Kylie Minogue. Il titolo provvisorio della pellicola è Tangled Up in Blue. Adams è un "artigiano dell’improvvisazione". Il suo cinema, in stile Nouvelle Vague, è agli antipodi delle produzioni hollywoodiane tradizionali e Tarantino ha già recitato per lui molto di recente in Only What We Carry, un dramma intimista con Simon Pegg e Charlotte Gainsbourg girato in appena sei giorni a Deauville e presentato in anteprima mondiale all’ultimo Tribeca Festival.

Quentin Tarantino attore sul set per Jamie Adams con Kylie Minogue

Quentin Tarantino e Kylie Minogue sono stati paparazzati assieme sul set di Tangled Up in Blue, titolo provvisorio del nuovo film di Jamie Adams, per cui il regista di Kill Bill e Le Iene tornerà a fare l’attore. Tarantino nel 2024 ha abbandonato il progetto di The Movie Critic, quello che avrebbe dovuto essere il suo decimo film, ed è in Gran Bretagna a preparare il debutto del suo primo lavoro teatrale al West End: si intitola The Popinjay Cavalier e dovrebbe aprire all’inizio del 2027.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tarantino ha recitato in più film di quanti si pensi. Il suo debutto da attore risale al 1992 quando in Reservoir Dogs (Le Iene) ha interpretato Mr. Brown, uno dei rapinatori, aprendo il film con il famoso monologo su Like a Virgin di Madonna. La sua parte più importante risale a quattro anni dopo in Dal Tramonto all’Alba, il film sui vampiri con George Clooney e Salma Hayek firmato da Robert Rodriguez e di cui lui lo stesso Tarantino aveva scritto la sceneggiatura. Il regista di Knoxville si è "regalato" anche un cammeo nell’immortale Pulp Fiction, nella sequenza dedicata all’intervento del Signor Wolf, interpretato da Harvey Keitel.

Un ruolo offerto di getto

Adams ha confermato a Variety di aver proposto a freddo al collega la parte del ricco mecenate John Percy in Only What We Carry. "Gli ho mandato la traccia della storia accompagnandola con una lettera", ha detto il regista gallese. "Sono stato sincero nel dirgli che credevo in lui come attore. L’improvvisazione, per come la utilizzo io, consiste nell’essere pienamente presenti e nel reagire in modo naturale. Lui è uno dei più grandi narratori e conversatori che esistano. Pensavo che questa qualità sarebbe stata straordinaria in un personaggio".

Non si aspettava di ricevere risposta, e invece dopo due settimane Tarantino gli ha offerto una chiamata su Zoom. Adams ha raccontato la chiacchierata: "Sentii la sua voce e venni trasportato in un altro mondo. Per un regista è come essere a Disneyland. La conversazione ha spaziato ovunque: dai film a una sitcom gallese, Gavin & Stacey, fino a com’era la sua vita e a com’era la mia. A un certo punto ha cercato di discutere del personaggio, ma gli ho risposto che ne avremmo parlato in una conversazione successiva". Conclusa la chiamata, Adams si è dato dell’idiota: "Perché mai gli avevo detto una cosa del genere? Più tardi però lui mi ha confidato di aver adorato quel momento del nostro primo incontro. Due giorni dopo aveva accettato di fare il film".

Potrebbe interessarti anche