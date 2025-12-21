Trova nel Magazine
Tananai e Camihawke fanno sul serio: dopo l'anello c'è la convivenza

Tananai e Camihawke sarebbero già andati a convivere a Milano, nonostante il silenzio social la storia procede a gonfie vele.

Camihawke e Tananai
Ipa, Raiplay

Tananai e Camihawke, una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi, sembra aver scelto di vivere la propria storia senza proclami ufficiali ma con passi sempre più concreti. E, a giudicare dalle indiscrezioni che circolano, il loro rapporto starebbe entrando in una fase davvero importante.

Tananai e Camihawke fanno sul serio: dopo l’anello c’è la convivenza

Dopo la fine di relazioni importanti e durate anni, entrambi si sono ritrovati liberi e pronti a ricominciare. Il cantante, reduce dall’addio alla storica compagna Sara Marino, e la creator Camilla Boniardi, che aveva chiuso un lungo capitolo sentimentale, avrebbero trovato l’uno nell’altra una nuova stabilità. All’inizio solo indizi: qualche viaggio, immagini simili pubblicate sui social nello stesso momento, location che coincidevano in modo quasi sospetto. Nessuna foto di coppia, nessuna dichiarazione plateale, ma abbastanza elementi da accendere la curiosità.

A rompere parzialmente il silenzio era stata proprio Camihawke, che aveva confermato un periodo sereno, chiedendo però rispetto per una dimensione più privata della sua vita: "Capisco la curiosità e la accetto. Dico che è un periodo felice". Un messaggio chiaro: la relazione c’è, ma va protetta. Parole che oggi assumono un significato ancora più forte alla luce degli ultimi sviluppi.

Secondo quanto trapela, infatti, la storia avrebbe già superato la fase iniziale. Tananai avrebbe presentato Camilla alla sua famiglia, un passaggio che difficilmente può essere considerato casuale. Non solo: si parla anche di un anello che suggellerebbe un fidanzamento ufficiale, segnale di un impegno preso lontano dai flash ma ben presente nella vita quotidiana della coppia.

Ma il vero salto di qualità sarebbe arrivato nelle ultime settimane. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, da anni punto di riferimento nel mondo del gossip, secondo la quale Tananai e Camihawke avrebbero iniziato a convivere. Una scelta che confermerebbe quanto il rapporto stia procedendo spedito e senza tentennamenti. La città scelta sarebbe Milano, soluzione naturale per entrambi: lui milanese, lei originaria di Monza, e soprattutto entrambi impegnati professionalmente nel capoluogo lombardo.

La convivenza rappresenterebbe un passo importante, soprattutto considerando che la relazione è relativamente recente. Ma chi li conosce racconta di un’intesa profonda, costruita su una fase di vita simile e sulla voglia comune di qualcosa di autentico e stabile. Nessuna ostentazione social, nessuna narrazione forzata: solo scelte private.

Per ora dai diretti interessati non arrivano conferme ufficiali, in linea con la riservatezza che hanno sempre rivendicato dall’inizio della storia. Ma tra presentazioni in famiglia, promesse simboliche e una quotidianità condivisa, la sensazione è che Tananai e Camihawke non stiano semplicemente vivendo una parentesi sentimentale.

