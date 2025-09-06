Tananai e Camihawke, il gossip che infiamma il web: "Sono fidanzati di sicuro". Da single a coppia dell'estate
Dei like sospetti, poi delle storie al concerto che dimostrano un'attenzione da parte dell'influencer che potrebbe andare oltre la musica: ecco cosa sappiamo.
Nelle ultime ore i social sono stati travolti da un nuovo gossip che vede protagonisti due volti molto amati: Tananai e Camihawke. L’indiscrezione, partita da piccoli indizi sui social e poi confermata dall’esperta di pettegolezzi online Deianira Marzano, ha acceso la curiosità dei fan. Ma cosa c’è davvero tra il cantante milanese e l’influencer?
Tananai e Camihawke: like sospetto e un concerto galeotto
Già a fine agosto si era notato un particolare che aveva destato sospetti: uno scambio di like tra Tananai e Camihawke. Un dettaglio che, da solo, non bastava a sollevare voci di flirt. La svolta è arrivata però con il concerto di Tananai all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Camihawke, infatti, era presente tra il pubblico e non si è limitata a guardare lo show da lontano: ha condiviso nelle sue storie Instagram diversi momenti della serata, riprendendo proprio l’artista sul palco. Un utente ha subito segnalato la cosa a Deianira Marzano, scrivendo: "Camihawke al concerto di Tananai, sono di sicuro fidanzati". L’esperta ha rilanciato la notizia e, con un secco "Sì, confermo", ha fatto crescere ulteriormente i rumors. Il dettaglio della presenza sotto al palco e la conferma di Marzano hanno dato il via a un vero e proprio caso social.
La fine delle rispettive storie
Entrambi i protagonisti della vicenda, va detto, sono reduci da relazioni importanti terminate da poco. Camihawke, all’anagrafe Camilla Boniardi, lo scorso marzo ha chiuso dopo circa dieci anni la storia con Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids. La coppia aveva condiviso gran parte del proprio percorso con i fan, fino a quando qualcosa si è spezzato. Ospite a Catteland, l’influencer aveva ammesso: "Potrei stare meglio. Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate. Ci sono stati eventi sconvolgenti". E alla domanda diretta sul suo ex aveva risposto: "È una nuova occasione per riscrivere la propria storia".
Tananai, invece, ha chiuso da qualche mese la relazione con Sara Marino, architetta e interior designer con cui aveva convissuto. A giugno, la giovane aveva pubblicato una storia su Instagram che lasciava poco spazio ai dubbi: una scatola con stoviglie e la scritta "Casa Sara", accompagnata dalla frase "Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto". Due storie finite quasi in parallelo, che ora sembrano lasciare spazio a un nuovo inizio.
Il silenzio dai diretti interessati
Al momento né Tananai né Camihawke hanno rilasciato dichiarazioni sulla natura del loro rapporto. Nessuna foto o commento. Le indiscrezioni si basano solo sulla somma sospetta di alcuni indizi soltanto, che sembrerebbero delineare un quadro sempre più chiaro. Per ora resta tutto nel campo delle supposizioni, ma la curiosità dei fan continua a crescere. Il gossip è diventato in poche ore uno dei più chiacchierati di settembre.
