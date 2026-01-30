Tali e Quali 2026, la finale: vince Daniele Quartapelle, Nino Frassica sbaglia programma. Poi Siani zittisce Malgioglio e va via Daniele Quartapelle è il vincitore di Tali e Quali 2026 con l'imitazione di Renato Zero, seconda Veronica Perseo (Lady Gaga). Ecco cosa è successo nella finale del 30 gennaio su Rai 1.

Divertimento assicurato grazie alla finalissima di Tali e Quali show, spin-off di Tale e Quale di Carlo Conti, con Nicola Savino al timone per la prima volta. A battagliarsi per contendersi lo scettro di miglior imitatore, ci sono i concorrenti classificati nei primi due posti nelle tre puntate precedenti, capaci di conquistare pubblico e giuria con esibizioni particolarmente riuscite. In aggiunta anche quattro volti già noti del format: i vincitori delle edizioni 2019, 2022, 2023 e 2024, richiamati a rimettersi in gioco in una sfida che mette insieme esperienza e nuove interpretazioni. A giudicare le performance il trio di giurati fisso composto da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, insieme a Nino Frassica e Alessandro Siani. Scopriamo come è andata.

Tali e Quali show, puntata 30 gennaio 2026: cosa è successo nella finale

La puntata comincia con Nicola Savino intento a presentare i giudici fissi e specifica che in questa serata ci saranno ben due giurati d’eccezione; Alessandro Siani e Nino Frassica. I due comici scatenano Cristiano Malgioglio che fa gli onori di casa e si complimenta con entrambi, in particolare si concentra sul comico napoletano: "Devo dire che sei veramente bono". Lui svia il discorso e ricambia i complimenti: "Un onore per me stare vicino ad una stella come te, anzi una stella di natale" alludendo al vestito rosso del paroliere.

La gara comincia con Antonio Caridei, che si esibisce con "Quanti amori" di Gigi D’Alessio. Il primo protagonista riceve i complimenti da tutti: "L’altra volta c’era Antonio Caridei e ti somigliava molto" scherza Massimo Lopez. Anche Siani si complimenta e suggerisce all’imitatore di candidarsi come sosia del cantante neomelodico napoletano: "Ha tanti concerti, puoi aiutarlo".

La gara prosegue con gli altri concorrenti, e a seguito di Francesco Divito (Antonella Ruggiero) e Roy Paladini (Michela Jackson), arriva il momento di Roberto Rossiello, uno dei due Renato zero, che si esibisce con "Cercami", riscuotendo molto successo.

Ovazione in studio quando arriva il momento di rene Petitto (Maria Callas) e Alessia Marcuzzi si scatena: "Sei stata divina come la divina, brava, sublime"

Alessandro Siani prende la parola: "Caro Savino, è un ugola d’oro, mentre cantava cadevano collane e bracciali" e poi incalza: "Con la tua voce non solo rompi i vetri, pure i bicchieri di plastica". La competizione continua con Raffaele De Benedictis (Ligabue) che scatena subito Malgioglio: "Mi sei piaciuto la settimana scorsa, ma oggi ha strapazzato il personaggio" il giudizio del paroliere scatena il pubblico che fischia, e Malgioglio non si tiene: "Fischiate pure, più lo fate e più mi carico". La parola passa a Siani e il divertimento è assicurato: "Ligabue è incredibile, ha scritto una canzone "Hai un momento Dio" e sappiamo che Dio ha risposto: Io ci sono ma sei tu sempre impegnato".

Si prosegue con Clelia Cicero, che si guadagna una standing ovation grazie a "Non, je ne regrette rien" di Édith Piaf. L’imitatrice parmigiana viene acclamata dal pubblico in piedi ed è subito apprezzata dai giudici: "Brava, un momento anche teatrale, complimenti", poi tocca a Siani: "Voglio dire che qua fa un freddo incredibile, in Siberia quando hanno freddo pensano di essere a Tali e Quali" e poi si complimenta con Clelia. La palla passa a Malgioglio: "Ho visto drammaticità, ma non c’era nulla nella voce, niente" mentre i fischi continuano. Nino Frassica interviene ancora tirando in ballo la paletta: "Ho trovato una paletta, posso votare ora", e Savino replica: "Hai sbagliato programma". Che ci crediate o meno, è la volta di un altro Renato Zero, questa volta interpretato da Daniele Quartapelle. Siani prova a dire la sua ma Malgioglio lo interrompe e il comico sbotta: "Non mi fate parlare proprio" e poi ne approfitta per omaggiare quello che per lui è il miglior imitatore di Renato Zero, ovvero Giorgio Panariello: "Giorgio è il migliore, quando lui non c’è tu sei il mio secondo preferito".

Tali e Quali, Siani sbotta con Malgioglio

Non mancano i momenti di commozione, come quando tocca a Paolo De Vivo, che porta sul palco il ricordo di Pino Daniele. Savino interpella ancora una volta, per primo Siani, e scherza: "Andiamo subito da Alessandro, sembra una puntata dedicata a te con tanta Napoli". L’attore replica con la voce rotta dalla commozione: "Io ho conosciuto Pino, e lui non era un cantante, era la voce del popolo". Tutt’altro clima quando a parlare è Malgioglio: "Stasera hai esagerato, non avevi la stessa voce dell’altra volta". Il concorrente prova a spiegare che tutto dipende dal tipo di canzone e che questa di stasera ( Yes i know my way) era da replicare con un tono diverso. Il paroliere non si frena: "No tesoro, puoi dire quello che vuoi ma non cambio idea". Da vero napoletano, Siani interviene a difesa del concorrente: "Hai cantato quando la settimana scorsa? e quando si sta zitto questo?" stuzzicando il paroliere. L’ultima concorrente in gara è Lady Gaga, portata da Veronica Perseo. Un’interpretazione che lascia a bocca aperta tutti i giudici, ma non Malgioglio, che appena prende parola scatena la reazione di Siani, Lopez e Marcuzzi, che lasciano lo studio per protesta.

Spazio anche ad un ospitata inaspettata, infatti, Nicola Savino, prende in giro Carlo Conti imitando la sua voce: "Perché è venuta da te e non da me?" e poi presenta Adele. Il pubblico ci crede per qualche secondo e poi scopre che a stonare le canzoni della star britannica è la solita Carmen Di Pietro. Savino incalza: "Mi hanno tirato la solita sola". "Voglio solo dirti che sei la più stonata del mondo" chiude Malgioglio. Dopo aver mostrato una clip video riassuntiva con tutte le esibizioni della serata, il conduttore passa alle votazioni, prima dei protagonisti e poi della giuria.

A trionfare è Daniele Quartapelle con Renato Zero. La performance del celebre autore romano ha emozionato da subito pubblico e giudici, che hanno trovato una somiglianza incredibile con l’originale. Il protagonista trattiene a stento le lacrime e poi regala ancora una volta un esibizione per festeggiare la vittoria. Nicola Savino ringrazia Carlo Conti e gli da appuntamento al dopo Festival di Sanremo, in partenza il prossimo 24 febbraio. Il conduttore di Tali e Quali farà parte del team Rai come timoniere del Dopofestival.

Tali e Quali show, chi ha vinto: la classifica completa della finale

Renato Zero ( Daniele Quartapelle) Lady Gaga (Veronica Perseo) Antonella Ruggiero (Francesco Divito) Maria Callas (Irene Petitto) Pino Daniele (Paolo De Vivo) Edith Piaf (Clelia Cicero) Ligabue (Raffaele De Benedictis) Gigi D’Alessio (Antonio Caridei) Micheal Jackson (Roy Paladini) 10 Renato Zero (Roberto Rossiello)

