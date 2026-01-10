Tali e Quali, puntata 9 gennaio: 'Mariah Carey' esagerata e Carlo Conti fa infuriare il web (due volte) Vincitori e classifica della puntata del 9 gennaio. Siparietti divertenti ed emozioni per il pubblico a casa e in studio. Savino promosso da Conti e Malgioglio sempre al top

Tali e Quali show torna in onda su Rai 1 nella prima serata di venerdì 9 gennaio. Nel nuovo format delle nuove puntate presentate da Nicola Savino, a darsi battaglia a colpi di imitazioni sono persone comuni e non i soliti personaggi famosi. Scopriamo insieme cosa è successo nel corso dello show che ha visto come giudici Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez (new entry al posto di Panariello) Cristiano Malgioglio e Carlo Conti, ospite speciale che passa il testimone della conduzione a Savino, visto l’impegno imminente del Festival di Sanremo 2026.

Tali e Quali show, puntata 9 gennaio 2026: cosa è successo

"Buona serata e buon anno a tutti" con queste parole Nicola Savino ha aperto le danze della prima delle quattro puntate di Tali e Quali show 2026. Gli undici concorrenti si sono sfidati con imitazioni che hanno incantato pubblico e giudici, che si sono divertiti insieme al nuovo conduttore. Uno su tutti, sempre in pole position quando si tratta di siparietti, è stato Cristiano Malgioglio, protagonista assoluto quando ha giudicato l’esibizione di Carmen Di Pietro, travestita per l’occasione da Giuditta Bertozzi, barista da Bologna. La showgirl si è esibita imitando Barbara Streisand e il paroliere non ha perso l’occasione per prenderla in giro come spesso accade: "C’è un uccello in America latina che è stonato come un campana, ma è comunque più intonato di te" risate e applausi tra il pubblico. Le esibizioni degli undici concorrenti riscuotono successo e i giudici apprezzano sia le somiglianze fisiche che le doti canore. Su tutti, quelli che ottengono più voti sono Francesco De Vito e Beatrice Pezzini, rispettivamente imitatrici di Antonella Ruggero e Mariah Carey, che grazie alla vittoria guadagnano un posto nella finalissima dell’ultima puntata.

Tali e Quali, la battuta di Carlo Conti su Malgioglio infiamma il web

Oltre a fare i complimenti a Nicola Savino per questo debutto della prima puntata di Tali e Quali show, Carlo conti ha voluto ricordare che sarà lo stesso conduttore a guidare il DopoFestival a Sanremo, programma storico che va in onda in tarda nottata a seguito del Festival della canzone italiana. Proprio Carlo Conti è tra i più attivi della prima serata, e pur non essendo lui il conduttore, si sente a casa mettendosi al centro dell’attenzione per un siparietto che ha infiammato il web e non per le tante attese rivelazioni sul Festival promesse (e non mantenute) per tutta la serata. Il momento in cui "esagera" secondo gli utenti di X è quando Cristiano Malgioglio racconta uno dei suoi storici aneddoti mentre era a vedere uno spettacolo e specifica che fosse l’unico maschio presente. Il conduttore fiorentino non si fa scappare l’occasione e incalza: "Eh l’unico maschio dai" mentre abbandona lo studio per protesta. Savino lo richiama all’ordine e la gara prosegue ma le reazioni sul web non si fanno attendere: "Che battuta pessima Carlo", "Squallida davvero questa", "Dobbiamo ridere Carlo?" scrivono degli utenti. Qualcuno si schiera dalla parte di Conti: "Una battuta normalissima, Malgioglio il primo a ridere, non potete contestare tutto". Conti è stato protagonista anche di un ulteriore ‘scivolone’ involontario commentando l’esibizione di ‘Eros Ramazzotti‘ in ‘Se bastasse una sola canzone’. Il conduttore, pur sottolineando di aver apprezzato la performance del concorrente, ha scherzato sulla sua forma fisica: "Mi sa che questo Eros Ramazzotti ha mangiato qualche panino di troppo". Una freddura divertente, che però ha sollevato ulteriori critiche sul web.

Tali e Quali show, classifica finale e vincitori della prima puntata

I vincitori della prima puntata di Tale e Quale Show sono stati Francesco De Vito (nei panni di Antonella Ruggero) e Beatrice Pezzini (Mariah Carey), che conquistano l’accesso alla finalissima del 30 gennaio. Il giudice speciale della prossima settimana sarà Francesco Totti, ex capitano della Roma ed ex marito di Ilary Blasi.

Ecco la classifica della prima puntata:

Mariah Carey in finale

Antonella Ruggero in finale

Renato Zero: 58 punti

Eros Ramazzotti: 50 punti

Angelina Mango: 43 punti

Ultimo: 42 punti

Dua Lipa: 41 punti

Sabrina Salerno: 40 punti

Nek: 37 punti

Little Tony: 30 punti

Barbara Streisand: 25 punti

Questa la lista dei concorrenti della prima puntata con relativa imitazione:

Beatrice Pezzini (Mariah Carey)

Francesco Divito (Antonella Ruggero)

Eleonora Porciatti (Dua Lipa)

Paolo Gaudino (Eros Ramazzotti)

Silvia Signore (Sabrina Salerno)

Giada Moretti (Angelina Mango)

Davide Rebustini (Ultimo)

Manuel Comotti (Nek)

Sergio Orlando (Little Tony)

Giuditta Bertozzi (Barbra Streisand)

Roberto Rossiello (Renato Zero)

