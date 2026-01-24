Tali e Quali, Orietta Berti imbarazza Savino: "Purtroppo ho fatto Sanremo". Malgioglio s'infuria e lascia lo studio Una puntata divertente quella in onda il 24 gennaio con Malgioglio e Orietta Berti che bisticciano e Savino imbarazzato

Tali e Quali arriva alla terza puntata, appuntamento che incorona gli ultimi due vincitori che volano insieme a tutti gli altri nella finalissima della prossima settimana. Nel popolare show delle imitazioni condotto da Nicola Savino, in onda venerdì 23 gennaio su Rai 1, non sono mancati i momenti di divertimento e polemica che hanno intrattenuto pubblico in studio e a casa. Scopriamo tutto quello che è successo nel talent che ha visto i giudici fissi Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Massimo Lopez e, ospite d’eccezione, Orietta Berti.

Tali e Quali, puntata 23 gennaio: cosa è successo

Molto divertente e colma di siparietti, anche la terza puntata di Tali e Quali è stata un successo. Protagonisti indiscussi i quattro giudici e i tanti aspiranti imitatori, con Nicola Savino impegnato a tenere le fila di tutto e, a volte, chiamato a mettere a freno qualcuno. Mattatrice assoluta della serata, insieme al solito Cristiano Malgioglio, è stata Orietta Berti, quarta giudice d’onore della serata, che si è divertita a prendere di mira il paroliere dall’inizio alla fine, senza dargli pace. Proprio "L’Usignolo di Cavriago" ha divertito il pubblico raccontando il primo aneddoto: "Eravamo a Los Angeles io e Malgioglio e abbiamo visto Madonna al supermercato. Lui le ha detto qualcosa e l’ha fatta scappare". Il paroliere ha reagito smentendo tutto, ignaro di cosa stesse per accadere da li a poco: "Una volta mi ha mostrato la foto di un suo fidanzato turco, prima era di mezza età e poi era giovanissimo" dichiara la Berti, che poi chiude: "Io non voglio che stia male, lui si innamora facilmente e poi soffre".

La stessa Orietta Berti viene interpellata poco dopo da Nicola Savino, che le porge qualche domanda sull’imminente Festival di Sanremo 2026, al quale lei ha partecipato ben 12 volte. Anche in quest’occasione, la veracità della risposta incanta il pubblico: "Si purtroppo ci sono stata 12 volte". Lo stupore del conduttore è evidente e lei ritratta: "Nel senso che ogni volta è stata pesante l’emozione e ho sentito molta paura". Malgioglio torna protagonista quando a seguito dell’esibizione di May Guerrero, che imita Rosè in APT, cerca di dire la sua sulla cantante: "Non ho trovato una voce solida e strong come l’originale" Massimo Lopez, appostato dietro di lui per torturalo, lo imita "Eh lo so stronc" sottolineando l’errore di pronuncia. A questo punto il paroliere, stufo delle prese in giro, abbandona lo studio al grido di "Arrivederci, basta". Savino lo richiama all’ordine insieme a tutto il pubblico che lo applaude e tutto torna alla normalità, più o meno, infatti, poco più tardi è la volta di Carmen di Pietro.

La showgirl si esibisce in "Pazza" di Loredana Bertè e nonostante riesca a ottenere buone parole dai giudici e applausi, se pur ironici, dal pubblico, non può scampare al giudizio più impietoso, quello di Cristiano Malgioglio, che si rifà delle cattiverie subite, sfogandosi su di lei: "Potresti cantare con le scimmie urlatrici e comunque loro sono meno stonate di te". Lei di tutta risposta gli chiede qual è il verso delle scimmie e Malgioglio non si tira indietro, imitandole per la felicità di tutti.

Tra risate e colpi di scena, le esibizioni degli aspiranti imitatori si susseguono e si fanno notare, in particolare, quelle di Ligabue, Celine Dion e Pino Daniele, che strappano molti applausi al pubblico. Al termine di tutte le dieci performance, Savino passa alle votazioni e a seguito di tutti i giudizi incorona i primi due classificati, ovvero Pino Daniele e Ligabue, con "Questa è la mia vita" e "Quando": entrambi si qualificano per la finalissima di settimana prossima. Prima di salutare e chiudere lo show, il conduttore regala spazio alle imitazioni della gente comune, che si diverte a portare sul palco personaggi come Madonna, Gigi D’Alessio e Édith Piaf. Neanche a dirlo, Malgioglio torna protagonista e passa il tempo a lamentarsi delle voci, tappandosi le orecchie. L’appuntamento ora è per venerdì prossimo, nella finalissima di Tali e Quali, nella quale sarà solo uno a trionfare.

La classifica finale della terza puntata

Primo e secondo posto per Ligabue (Raffaele De Benedictis) e Pino Daniele (Paolo De Vivo)

3 Elisa (Cristina Valenti)

4 Celine Dion (Rita Leotta)

5 Giuliano Sangiorgi ( Massimo Pellicoro)

6 Biagio Antonacci ( Cristian Frenna)

7 Arisa ( Simona D’Amico)

8 Rosè (May Guerrero)

9 Toto Cotugno (Alessandro La Rosa)

10 Loredana Bertè (Carmen Di Pietro, alias Rosalia Curcuruto)

A vincere la terza puntata di Tali e Quali sono stati Ligabue e Pino Daniele, che vanno direttamente alla finalissima in programma venerdì prossimo 30 gennaio.

