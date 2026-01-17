Tali e Quali, Malgioglio spiazza Francesco Totti e scatena la polemica sui social con Massimo Lopez: "Senza senso" Nella puntata del 16 gennaio di Tali e Quali il tempo passa veloce tra polemiche, Malgiogio che flirta con Totti e Lopez che cerca compromessi: cos'è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Nella seconda puntata di Tali e Quali, condotta da Nicola Savino venerdì 16 gennaio 2026, in prima serata su Rai 1, tante emozioni ma anche qualche polemica dovuta allo spareggio finale tra due concorrenti e alle scelte, considerate senza senso sui social, dei giudici Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Alessia Marcuzzi, invece, è stata elogiata per la sua coerenza, mentre Carmen Di Pietro è riuscita a conquistare il pubblico con una Iva Zanicchi alquanto stonata e Francesco Totti ha dimostrato di avere la battuta pronta, nonostante un paio di situazioni un po’ imbarazzanti. Ecco cosa è successo nella puntata del 16 gennaio di Tali e Quali e le polemiche sui social.

Tali e Quali, puntata 16 gennaio 2026: cosa è successo

Anche la seconda puntata di Tali e Quali è scivolata via molto velocemente, tra esibizioni da brividi e qualche momento più leggero, regalato soprattutto dalla coppia Malgioglio-Totti. L’ex Capitano della Roma, entrato in studio travolto dagli applausi del pubblico, non ha parlato molto, probabilmente perché si sentiva un po’ a disagio in quel contesto, e si è limitato a commentare le esibizioni con frasi banali ma sempre positive, sottolineando a tutti l’impegno e il coraggio che i concorrenti hanno avuto nel mettersi alla prova davanti ai telespettatori di Rai 1. Non è mancata anche qualche battuta, forse una mal vista dal popolo dei social, nonostante in realtà fosse solo un modo per scherzare. Stiamo parlando di quando Cristiano Malgioglio ha detto a Totti "Non sono diva, ma sono casta", dopo l’esibizione di ‘Maria Callas’ sulle note di Casta Diva, e lui ha risposto: "No, tu sei Diva e Donna!" Lo stesso paroliere ne ha riso, dicendo che era una battuta da 10, ma è facile che sul web qualche commento negativo si possa ancora trovare, anche visto il polverone che stava per nascere la scorsa settimana per due frasi di Carlo Conti, entrambe evitabili ma dette unicamente per scherzare un po’ con i concorrenti e i giudici.

Abbiamo assistito a diversi momenti leggeri e in uno di questi c’entrava anche Massimo Lopez, che si è avvicinato a Malgioglio per chiedergli di raggiungere un compromesso. "Se tu fai scattare il semaforo verde a Lady Gaga, io ti faccio uscire con Francesco Totti una sera", ha detto Lopez, puntando sul suo debole per l’ex calciatore. "Allora non farlo scattare!", ha scherzato l’ospite speciale. Insomma, la battuta pronta c’era e non solo quella, considerando la domanda imbarazzante che Malgioglio ha rivolto a Totti dopo la performance dell’interprete di Damiano David, ex frontman dei Maneskin. "Tu porti i boxer o gli slip?", gli ha chiesto il paroliere, mettendolo in grande difficoltà. Infatti Francesco ha risposto con un’altra domanda: "Tu che pensi?", e lui ha replicato: "Tante cose" e poi ha riso.

Malgioglio polemizza a Tali e Quali e ‘distrugge’ Carmen Di Pietro

Sempre Cristiano Malgioglio è stato protagonista di un siparietto all’inizio della puntata. Il paroliere, infatti, in segno di "protesta" contro chi la pensava diversamente sulle esibizioni (ad eccezione di Totti), dava le spalle a chi parlava, giustificandosi con la scusa del "sto guardando il monitor". Prima lo ha fatto con Massimo Lopez – infatti Nicola Savino lo ha ‘ripreso’ in maniera gentile, sottolineando che l’attore e comico stava parlando – e subito dopo con Alessia Marcuzzi. La conduttrice, poi, ha ipotizzato quale potesse essere il motivo dell’atteggiamento di Malgioglio: "Si gira quando è in polemica".

Da citare è anche il giudizio che quest’ultimo ha dato all’esibizione di Carmen Di Pietro nelle vesti di Iva Zanicchi: "Questa signora la terrei a digiuno per una settimana, poi prenderei un manico di scopa e la rincorrerei per tutti gli studi della Rai. Avete rovinato due canzoni: una è Ancora di Mina, l’altra è Testarda io. Ti manderei all’inferno". Dopo aver sentito la frase "Ti manderei all’inferno", il pubblico in studio ha iniziato a creare il caos, ma Savino gli ha spiegato che si trattava di "un verso del brano Testarda io".

Le polemiche sui social

Infine, non sono mancate polemiche per via di quanto è successo durante lo spareggio finale tra Vasco Rossi e Gigi D’Alessio, quando la giuria è stata chiamata a scegliere chi dei due mandare in finalissima con Maria Callas, prima vincitrice della seconda puntata di Tali e Quali. Le reazioni negative sono nate a causa dell’incoerenza di Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio: entrambi avevano messo al primo posto nella loro classifica personale Vasco Rossi, ma nel momento della scelta hanno virato su Gigi D’Alessio. Solo Alessia Marcuzzi è rimasta coerente e ha votato per Vasco.

Tra i commenti sui social: "L’inconsistenza di #TalieQuali, oltre nel format, sta anche nella giuria. Tre giudici su quattro fanno arrivare primo l’imitatore di #VascoRossi, ma allo spareggio fanno passare l’imitatore di #GigiDAlessio. Senza senso anche perché entrambi meritavano il passaggio alla finale", "Perché non hanno fatto votare Totti. Con il suo voto potevano pareggiare. Cioè, nella prima votazione danno il primo voto a Vasco Rossi e poi cambiano completamente. Ma è proprio uno schifo di incoerenza! Cmq Totti non ha Votato e l unica onesta è stata Alessia", "Non ho capito Max prima metti al primo posto Vasco e poi poof…comunque Gigi e Vasco dovevano andare in finale".

La classifica finale

Ecco la classifica finale della puntata del 16 gennaio 2026 di Tali e Quali.

Dalla quarta posizione in poi la classifica è così composta:

Fred Bongusto e Lady Gaga: 47 punti Damiano David: 42 punti Rino Gaetano: 38 punti Annalisa: 36 punti Antonello Venditti: 26 punti Iva Zanicchi: 20 punti

A vincere la seconda puntata di Tali e Quali sono stati Maria Callas e Gigi D’Alessio, che vanno direttamente alla finalissima, mentre Vasco Rossi ha ottenuto un terzo posto.

Le prossime imitazioni a Tali e Quali

Tutte le imitazioni della prossima settimana a Tali e Quali:

Arisa; Rosé; Elisa; Celine Dion; Loredana Bertè; Toto Cutugno; Pino Daniele; Giuliano Sangiorgi; Biagio Antonacci; Ligabue.

