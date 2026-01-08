Trova nel Magazine
Tali e Quali 2026, torna lo spin-off ma con Nicola Savino: il nuovo ruolo di Carlo Conti e Sanremo

Il direttore del Festival di Sanremo lascia il posto dello show ma non esce di scena: ecco cosa farà.

Mara Fratus

Tali e Quali è pronto a tornare su Rai 1 da venerdì 9 gennaio 2026, ma questa volta con una novità che segna un vero cambio di passo: alla conduzione ci sarà Nicola Savino. Una scelta che nasce da una necessità concreta – gli impegni di Carlo Conti legati al Festival di Sanremo – ma che si trasforma subito in un’operazione editoriale precisa.

Tali e Quali non è un semplice spinoff: è uno dei format più riconoscibili della Rai recente, capace di funzionare senza celebrità, puntando tutto sul talento e sull’empatia delle persone comuni. L’arrivo di Savino, invece, porterà un’energia diversa, meno istituzionale, più giocata sul commento, sul tempo comico, sulla complicità con chi sta sul palco.

La giuria resta un punto fermo. Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez sono confermati, così come la presenza di un giudice speciale diverso a ogni puntata. Ma la vera novità è un’altra: Carlo Conti non esce di scena, cambia solo posizione e se volete sapere tutto sullo show, trovate i dettagli nel Video!

