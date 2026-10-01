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Tale e quale show, Conti ha trovato la squadra vincente: con Malgioglio e Pettinelli non ce n'è per nessuno, nemmeno per Gerry Scotti

Secondo confronto diretto e secona vittoria per Tale e quale show sulla Ruota dei campioni: Carlo Conti ha costruito un team inattaccabile, anche per Gerry Scotti

Secondo mercoledì consecutivo di vittoria per Tale e quale show, che supera La ruota dei campioni di Gerry Scotti con 2.549.000 spettatori e il 20,9% di share. Dopo sedici edizioni, il programma di Carlo Conti conferma una formula ancora viva e amata dal pubblico. Merito di un cast variegato e di una giuria che sa intrattenere, con Cristiano Malgioglio protagonista assoluto: ogni settimana il suo trasformismo e i siparietti con Anna Pettinelli sono uno show nello show.

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