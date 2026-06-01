Tale e Quale Show vicino ad un cambiamento epocale: Carlo Conti trasloca (e Federica Sciarelli trema) Una delle certezze del palinsesto autunnale di Rai 1 potrebbe presto cambiare collocazione: dietro il possibile trasferimento di Tale e Quale Show si nasconde una strategia ben precisa.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Per anni il venerdì sera di Rai 1 ha avuto un volto ben preciso. Tra imitazioni, grandi classici della musica e momenti di spettacolo capaci di coinvolgere un pubblico trasversale, Tale e Quale Show è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’autunno televisivo. Eppure, anche i programmi più consolidati possono finire al centro di cambiamenti inattesi quando le esigenze del palinsesto impongono nuove strategie.

Tale e Quale Show protagonista di una strategia per rilanciare la prima serata

Nelle ultime ore si è infatti fatta sempre più insistente l’ipotesi di uno spostamento della trasmissione condotta da Carlo Conti. Secondo le indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi, il varietà potrebbe lasciare la storica collocazione del venerdì sera per approdare al mercoledì, una scelta che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata difficile da immaginare. Dietro questa possibile decisione non ci sarebbe una questione legata al rendimento del programma, che continua ad essere una delle produzioni più solide della televisione pubblica, bensì un ragionamento più ampio che riguarda l’intera organizzazione delle serate Rai.

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Negli ultimi tempi l’azienda avrebbe cercato di riequilibrare la distribuzione dell’offerta tra le diverse reti, puntando in particolare a rafforzare Rai 2. In quest’ottica, il mercoledì di Rai 1 avrebbe progressivamente perso centralità, lasciando spazio a proposte meno competitive e consentendo alla seconda rete di sperimentare format e produzioni differenti. L’operazione, almeno nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto favorire una maggiore distribuzione del pubblico tra i canali del servizio pubblico. Tuttavia, i risultati ottenuti non sarebbero stati quelli sperati. La serata del mercoledì del primo canale avrebbe mostrato segnali di sofferenza sul fronte degli ascolti, soprattutto a causa della concorrenza interna di Chi l’ha visto? (Rai 3) e Stasera tutto è possibile (Rai 2), rendendo necessario un ripensamento complessivo della strategia.

Il ruolo centrale di Carlo Conti in questo cambiamento

È proprio in questo scenario che entra in gioco Carlo Conti. Da anni il conduttore rappresenta una delle figure più affidabili della Rai, spesso chiamato a guidare progetti capaci di garantire risultati importanti in termini di share e raccolta pubblicitaria.

Per questo motivo, l’eventuale trasferimento di Tale e Quale Show verrebbe interpretato come una vera e propria operazione di rilancio. L’obiettivo sarebbe quello di riportare forza e continuità a una serata che negli ultimi mesi ha faticato a imporsi con decisione sulla concorrenza. Naturalmente, cambiare giorno di programmazione non è mai una scelta banale. Le abitudini dei telespettatori si costruiscono nel tempo e spesso diventano difficili da modificare, soprattutto quando un programma è associato da anni a una precisa collocazione settimanale.

La sfida degli ascolti

Se il trasferimento dovesse essere confermato, la vera incognita riguarderebbe proprio la risposta del pubblico. Gli spettatori che hanno sempre seguito il programma il venerdì saranno disposti a ritrovarlo due giorni prima? Quel che appare evidente è che la televisione generalista continua a confrontarsi con un mercato sempre più competitivo, nel quale ogni fascia del palinsesto deve supportare le altre e assumere un’importanza strategica.

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