Tale e Quale Show vicino ad un cambiamento epocale: Carlo Conti trasloca (e Federica Sciarelli trema)
Una delle certezze del palinsesto autunnale di Rai 1 potrebbe presto cambiare collocazione: dietro il possibile trasferimento di Tale e Quale Show si nasconde una strategia ben precisa.
Per anni il venerdì sera di Rai 1 ha avuto un volto ben preciso. Tra imitazioni, grandi classici della musica e momenti di spettacolo capaci di coinvolgere un pubblico trasversale, Tale e Quale Show è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’autunno televisivo. Eppure, anche i programmi più consolidati possono finire al centro di cambiamenti inattesi quando le esigenze del palinsesto impongono nuove strategie.
Tale e Quale Show protagonista di una strategia per rilanciare la prima serata
Nelle ultime ore si è infatti fatta sempre più insistente l’ipotesi di uno spostamento della trasmissione condotta da Carlo Conti. Secondo le indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi, il varietà potrebbe lasciare la storica collocazione del venerdì sera per approdare al mercoledì, una scelta che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata difficile da immaginare. Dietro questa possibile decisione non ci sarebbe una questione legata al rendimento del programma, che continua ad essere una delle produzioni più solide della televisione pubblica, bensì un ragionamento più ampio che riguarda l’intera organizzazione delle serate Rai.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
MARIA SOLE BARBIERI, L’INFLUENCER DEL FITNESS CHE HA RIMESSO IN FORMA 65MILA DONNE
Negli ultimi tempi l’azienda avrebbe cercato di riequilibrare la distribuzione dell’offerta tra le diverse reti, puntando in particolare a rafforzare Rai 2. In quest’ottica, il mercoledì di Rai 1 avrebbe progressivamente perso centralità, lasciando spazio a proposte meno competitive e consentendo alla seconda rete di sperimentare format e produzioni differenti. L’operazione, almeno nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto favorire una maggiore distribuzione del pubblico tra i canali del servizio pubblico. Tuttavia, i risultati ottenuti non sarebbero stati quelli sperati. La serata del mercoledì del primo canale avrebbe mostrato segnali di sofferenza sul fronte degli ascolti, soprattutto a causa della concorrenza interna di Chi l’ha visto? (Rai 3) e Stasera tutto è possibile (Rai 2), rendendo necessario un ripensamento complessivo della strategia.
Il ruolo centrale di Carlo Conti in questo cambiamento
È proprio in questo scenario che entra in gioco Carlo Conti. Da anni il conduttore rappresenta una delle figure più affidabili della Rai, spesso chiamato a guidare progetti capaci di garantire risultati importanti in termini di share e raccolta pubblicitaria.
Per questo motivo, l’eventuale trasferimento di Tale e Quale Show verrebbe interpretato come una vera e propria operazione di rilancio. L’obiettivo sarebbe quello di riportare forza e continuità a una serata che negli ultimi mesi ha faticato a imporsi con decisione sulla concorrenza. Naturalmente, cambiare giorno di programmazione non è mai una scelta banale. Le abitudini dei telespettatori si costruiscono nel tempo e spesso diventano difficili da modificare, soprattutto quando un programma è associato da anni a una precisa collocazione settimanale.
La sfida degli ascolti
Se il trasferimento dovesse essere confermato, la vera incognita riguarderebbe proprio la risposta del pubblico. Gli spettatori che hanno sempre seguito il programma il venerdì saranno disposti a ritrovarlo due giorni prima? Quel che appare evidente è che la televisione generalista continua a confrontarsi con un mercato sempre più competitivo, nel quale ogni fascia del palinsesto deve supportare le altre e assumere un’importanza strategica.
Potrebbe interessarti anche
La volta buona, salta la diretta di oggi 1 giugno: la decisione di Caterina Balivo
Il programma simbolo del daytime pomeridiano di Rai 1 lascerà spazio alla prima di d...
Maria Sole Barbieri, l'influencer del fitness che ha rimesso in forma 65mila donne: "Poi arrivo io, e in un mese ottieni i primi risultati"
Nella video intervista a Libero Magazine l'ex tennista, ora mamma di 4 figli, raccon...
Ulisse torna con Leonardo Da Vinci: Alberto Angela guida il pubblico in un viaggio straordinario tra arte, misteri e genio
Dopo il ciclo di puntate inedite, “Ulisse” ripropone lo speciale dedicato a Leonardo...
Tale e Quale Show, Panariello lascia la poltrona della giuria: Carlo Conti infelice, ma è pronto un sostituto
Tra addii eccellenti e nuove scelte a sorpresa, la giuria dello show di Carlo Conti ...
Dalla lite al rinnovo, Massimo Giletti e Rai verso l'accordo: cosa condurrà oltre ‘Lo Stato delle Cose’
Dopo settimane di frecciate e dubbi sul futuro, il giornalista piemontese sarebbe pr...
Don Matteo e Che Dio Ci Aiuti già confermate, il futuro in Rai: dopo il ritorno di Elena Sofia Ricci, si punta su Terence Hill
Tra ascolti solidi e personaggi che non smettono di richiamare pubblico e memoria te...
Beautiful, le anticipazioni dall'1 al 6 giugno 2026: Steffy rapita e rinchiusa in gabbia, novità sull'arresto di Poppy
Le anticipazioni della settimana dall'1 al 6 giugno: trame che vanno dal rapimento d...
Italia ripescata ai Mondiali, l’Iran parte (ma l’accordo non c’è): azzurri unica alternativa e la Rai attende
La speranza di vedere gli azzurri ai Mondiali resta viva e la Rai attende con il fia...