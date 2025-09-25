Tale e Quale Show, tutto pronto per l'edizione 2025 ma esplodono le polemiche Da Carmen Di Pietro a Le Donatella, tanti i volti noti sul palco del talent show: ma gli esclusi si lamentano.

Tutto pronto su Rai 1 per la nuova edizione di Tale e Quale Show. Il talent partirà venerdì 26 settembre e a condurlo ci sarà ancora come da tradizione Carlo Conti, in una delle sue ultime fatiche prima di dedicarsi corpo e anima al prossimo Sanremo. Sul palco, anche quest’anno, un bel mix di volti noti dello spettacolo italiano, personalità della televisione, della musica e dell’intrattenimento, che si metteranno alla prova trasformandosi nelle stelle della musica italiana e internazionale, grazie alle mani sapienti di coach, stylist e make up artist. A giudicare le loro esibizioni saranno di nuovo i giurati Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

A sfidarsi a colpi di musica e travestimenti ci saranno l'attrice Carmen Di Pietro, Le Donatella (duo formato da Silvia e Giulia Provvedi), l'ex gieffina Antonella Fiordelisi, l'ex di Non è la Rai Pamela Petrarolo, la youtuber Marina Valdemoro Maino, e molti altri. Infine, a poche ore dal debutto già esplodono critiche e polemiche.

