Tale e Quale Show si ferma per il 2026: l’idea di Carlo Conti per sostituirlo (c’entra Sanremo)
L’iconico show di Rai1 potrebbe tornare solo nel 2027, per lasciare il posto quest’anno a un’altra ipotesi attualmente al vaglio della Rai e del conduttore.
Mentre continua il successo di Tali e Quali, la versione Nip condotta su Rai 1 da Nicola Savino, emergono inedite indiscrezioni su Tale e Quale Show, l’amatissimo varietà che vede personaggi famosi cimentarsi nell’imitazione di cantanti iconici, curando somiglianza fisica, abbigliamento e performance vocale con il supporto di truccatori e coach. Pare infatti che la Rai, in accordo con lo stesso Carlo Conti, stia valutando l’idea di far slittare la nuova edizione dello show al 2027 per mandare in onda al suo posto qualcosa di diverso che, in un certo senso, strizza l’occhio proprio a Sanremo: ecco di cosa si tratta.
Tale e Quale Show slitta al prossimo anno: cosa vedremo al suo posto
Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Affari Italiani, i vertici Rai e lo stesso Carlo Conti starebbero valutando l’idea di mettere in pausa Tale e Quale Show per almeno un anno, riproponendolo solo nella primavera o nell’autunno del 2027. Ma per fermare un programma che da anni ottiene ottimi risultati non può che esserci una motivazione più che valida. Da quanto emerge, infatti, sarebbe già arrivata una nuova proposta da parte di Carlo Conti, intenzionato a riportare sul piccolo schermo un format originale fermo da un po’.
Il conduttore vorrebbe sostituire Tale e Quale Show, almeno per quest’anno, con una nuova edizione originale e classica di The Voice, il talent che negli ultimi anni si è fermato per lasciare il posto alle sue versioni Kids, Senior e Generation condotte da Antonella Clerici. Ma ancora non è tutto perché, guardando sempre al futuro, Carlo Conti avrebbe proposto un dettaglio ulteriore: consentire al vincitore del talent di accedere direttamente al Festival di Sanremo successivo. Al momento, queste rimangono però ipotesi ancora non confermate, e per saperne di più dovremo attendere ancora un po’.
The Voice al posto di Tale e Quale Show: un rischio da non sottovalutare
Davanti a queste ultime ipotesi, è naturale chiedersi se la scelta di sostituire un varietà come Tale e Quale Show con il talent The Voice possa essere o meno una decisione realmente favorevole per la Rai. Ad oggi, il palinsesto della rete ammiraglia, così come quello delle reti concorrenti, è già molto ricco di talent di ogni genere, mentre a mancare sono proprio i varietà di un tempo. Aggiungere un ulteriore talent potrebbe dunque rivelarsi rischioso in termini di ascolto, soprattutto dal momento in cui andrebbe a sostituire un programma molto amato e seguito. Non è quindi escluso che, nel vagliare le diverse ipotesi, non possano emergere anche altre possibilità, magari un varietà del tutto nuovo condotto sempre da Carlo Conti.
