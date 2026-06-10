Tale e Quale Show, ribaltone di Carlo Conti: Lamborghini o Bianca Guaccero rivoluzionano la giuria. Chi viene escluso Secondo le ultime voci, la cantante e il comico potrebbero sostituire due nomi del programma di Carlo Conti. Ma la convivenza con Malgioglio potrebbe risultare problematica.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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L’onnipresente Elettra Lamborghini potrebbe arrivare anche a Tale e Quale Show. Lo rivelano le ultime indiscrezioni (non confermate) sul programma di Carlo Conti, che in autunno dovrebbe cambiare collocazione e, pare, anche gran parte della giuria. Insieme alla cantante potrebbe subentrare infatti un noto comico. Mentre a fare le valigie sarebbe due nomi di punta dello show fin qui. Ecco tutti i dettagli.

Tale e Quale Show, l’indiscrezione sulla nuova giuria con Elettra Lamborghini

Le ultime voci parlano chiaro. Secondo quanto riportato dal portale Spyit, due giurati storici di Tale e Quale Show sarebbero sul punto di lasciare. Si tratterebbe non soltanto di Giorgio Panariello, per cui già si parlava di un addio per un’offerta Mediaset, ma anche della collega Alessia Marcuzzi. In base alle indiscrezioni, la sostituzione di quest’ultima sarebbe ancora nel reame delle eventualità. Eppure, se lei dovesse lasciare la scelta potrebbe ricadere "su due nomi molto popolari: Bianca Guaccero ed Elettra Lamborghini. Ma a spuntarla, almeno per il momento, sarebbe stata proprio Elettra Lamborghini, pronta a sedersi accanto a Malgioglio nella nuova giuria del programma".

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Lamborghini, dunque, come primo nome forte da inserire nel cast dei giurati. Una decisione che sarebbe in linea con la fiducia riposta di recente dalla Rai nella performer. Tra Sanremo, Eurovision Song Contest, Canzonissima e La Notte Dei Serpenti, Elettra è diventata pedina fondamentale nel gioco delle conduzioni ‘light’. Meno chiaro, invece, è il nome che andrebbe a sostituire un secondo (eventuale) uscente dalla giuria di Tale e Quale.

Si parla di Enrico Brignano, ma a parte questo non esistono dettagli certi, o alternative sussurrate nei corridoi Rai nel caso in cui il comico non fosse disponibile. Certo, sarebbe un altro nome di peso, con curriculum e attitudini ben diversi da quelli di Elettra. Ma forse per questo spendibile come figura complementare alla sua.

I precedenti tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio

Se le attuali previsioni dovessero realizzarsi, della vecchia guarda di Tale e Quale resterebbe solo Cristiano Malgioglio. E qui nasce forse l’unico inghippo possibile. Perché i più attenti ricorderanno un episodio di ‘rottura’, avvenuto tra la Lamborghini e Cristiano, ai tempi del Pride Village di Padova 2023. In quel contesto l’agente di Elettra avrebbe chiesto a Malgioglio di ritardare la sua esibizione per fare spazio alla sua assistita. Che per l’occasione avrebbe dovuto volare lì con un jet privato.

Una richiesta che all’epoca aveva indispettito non poco il ‘collega’: "Ma chi si crede di essere, Lady Gaga? Se l’aereo è privato, può attenderla!". Da parte sua, però, Elettra aveva quantomeno smentito l’esistenza di un aereo privato. E le tensioni erano poi rientrate gradualmente.

Sarà quindi interessante capire come si svilupperà, in caso di approdo di Elettra nello show, il rapporto davanti alle telecamere con Malgioglio. Staremo a vedere con i pop-corn in mano.

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