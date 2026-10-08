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Insinna e Cirilli show, Tale e quale vola: sono loro i protagonisti di questa edizione, che però ha un grosso problema. Mancano le imitazioni

Il cast selezionato da Carlo Conti mostra ancora i muscoli in una serata ricca di esibizioni coinvolgenti. Ma ricordiamoci che non basta solo cantare (bene)

Giulio Bonomo

Giulio Bonomo

Content creator

Cantautore e content creator, unisce musica, scrittura e presenza scenica. Racconta musica, televisione e storie di vita con un taglio personale.

Tale e quale show conferma il suo dominio negli ascolti. La puntata di ieri ha regalato tre momenti d’oro: l’omaggio emozionante di Insinna e Cirilli a Totò e Chaplin, la voce potente di Selma che meriterebbe Sanremo, e i siparietti irresistibili tra Malgioglio e Pettinelli. Ma anche due flop: imitazioni vocali poco convincenti e il gelo tra Elettra Lamborghini e Malgioglio, che pesa sul clima del programma.

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