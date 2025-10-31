Tale e Quale Show: Malgioglio sposa cadavere, Insinna-Cirilli duetto horror, trionfa Samuele Cavallo Cosa è successo nella puntata di venerdì 31 ottobre 2025 dello show del venerdì sera di Rai Uno guidato da Carlo Conti

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Penultimo atto di Tale e Quale Show 2025, venerdì 31 ottobre 2025 in prima serata su Rai Uno. Lo show guidato da Carlo Conti in cui un gruppo di vip si mette in gioco battendosi a suon di imitazioni dei grandi nomi della musica internazionale, arriva al suo rush finale. Venerdì 7 novembre infatti, sarà proclamato il campione dell’edizione 2025.

Tale e Quale Show: puntata 31 ottobre 2025, cosa è successo

Per la serata di Halloween sicuramente una delle cose migliori della trasmissione è il look di Cristiano Malgioglio, clamoroso e totalmente ispirato al film di Tim Burton La sposa cadavere.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A inizio puntata Carlo Conti manda un pensiero e un grande abbraccio ad Andrea Delogu, colpita dalla tragica morte del fratello diciottenne Evan, portato via alla vita da un incidente in moto.

La prima ad esibirsi è la vincitrice della scorsa puntata, Maryna, che si cala nei panni di Serena Brancale. Subito dopo è la volta di Peppe Quintale che si cala nei panni di uno dei Bee Gees, e poi il "duetto impossibile" di Insinna-Cirilli che questa sera si trasformano in Mercoledì e nella Creatura di Frankenstein. E sono, sinceramente, terribili: horror in tutti i sensi.

Gianni Ippoliti canta Champagne, Malgioglio: "Mentre cantavi lo champagne è evaportato, è diventata un tisana al finocchio. Come si fa ad accendere i telefonini su questa canzone???" "Ti porto in viaggio di nozze, almeno ti calmi un pochino", dice Giorgio Panariello ballando per qualche secondo guancia a guancia con la sposa cadavere.

Subito dopo altra esibizione bizzarra e sempre attesissima, quella di Carmen Di Pietro che per la penultima puntata del programma si cala nientemeno che nei panni di Boy George.

A fronte delle esibizioni più pittoresche, ci sono poi quelle che, invece, strabiliano la giuria. Una su tutte, quella che poi vince la serata, di Samuele Cavallo nei panni vocali per niente facili da vestire di Diodato. Alle sue spalle si piazzano la bravissima Pamela Petrarolo che riesce nell’impresa di non sfigurare affatto nei panni di Fiorella Mannoia e che è la vera rivelazione di questa stagione dello show del venerdì sera di Carlo Conti, e terzo, Tony Maiello, con il suo Mahmood che risveglia anche i sensi della Sposa Cadavere- Cristiano Malgioglio.

Le imitazioni della finale

La serata, come sempre, si conclude con l’assegnazione delle imitazioni della prossima puntata, ovvero la finale, in onda venerdì 7 novembre, che saranno le seguenti:

Maryna – Raffaella Carrà Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Gigi Proietti e Claudio Villa Pamela Petrarolo – Emma Marrone Peppe Quintale – Tom Jones Gianni Ippoliti – Cristiano Malgioglio Carmen Di Pietro – Mina Antonella Fiordelisi – Rose Villain Le Donatella – Le gemelle Kessler Samuele Cavallo – Bon Jovi Tony Maiello – Gigi D’Alessio

Potrebbe interessarti anche