Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Tale e Quale Show: Malgioglio sposa cadavere, Insinna-Cirilli duetto horror, trionfa Samuele Cavallo

Cosa è successo nella puntata di venerdì 31 ottobre 2025 dello show del venerdì sera di Rai Uno guidato da Carlo Conti

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Penultimo atto di Tale e Quale Show 2025, venerdì 31 ottobre 2025 in prima serata su Rai Uno. Lo show guidato da Carlo Conti in cui un gruppo di vip si mette in gioco battendosi a suon di imitazioni dei grandi nomi della musica internazionale, arriva al suo rush finale. Venerdì 7 novembre infatti, sarà proclamato il campione dell’edizione 2025.

Tale e Quale Show: puntata 31 ottobre 2025, cosa è successo

Per la serata di Halloween sicuramente una delle cose migliori della trasmissione è il look di Cristiano Malgioglio, clamoroso e totalmente ispirato al film di Tim Burton La sposa cadavere.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A inizio puntata Carlo Conti manda un pensiero e un grande abbraccio ad Andrea Delogu, colpita dalla tragica morte del fratello diciottenne Evan, portato via alla vita da un incidente in moto.

La prima ad esibirsi è la vincitrice della scorsa puntata, Maryna, che si cala nei panni di Serena Brancale. Subito dopo è la volta di Peppe Quintale che si cala nei panni di uno dei Bee Gees, e poi il "duetto impossibile" di Insinna-Cirilli che questa sera si trasformano in Mercoledì e nella Creatura di Frankenstein. E sono, sinceramente, terribili: horror in tutti i sensi.

Gianni Ippoliti canta Champagne, Malgioglio: "Mentre cantavi lo champagne è evaportato, è diventata un tisana al finocchio. Come si fa ad accendere i telefonini su questa canzone???" "Ti porto in viaggio di nozze, almeno ti calmi un pochino", dice Giorgio Panariello ballando per qualche secondo guancia a guancia con la sposa cadavere.

Subito dopo altra esibizione bizzarra e sempre attesissima, quella di Carmen Di Pietro che per la penultima puntata del programma si cala nientemeno che nei panni di Boy George.

A fronte delle esibizioni più pittoresche, ci sono poi quelle che, invece, strabiliano la giuria. Una su tutte, quella che poi vince la serata, di Samuele Cavallo nei panni vocali per niente facili da vestire di Diodato. Alle sue spalle si piazzano la bravissima Pamela Petrarolo che riesce nell’impresa di non sfigurare affatto nei panni di Fiorella Mannoia e che è la vera rivelazione di questa stagione dello show del venerdì sera di Carlo Conti, e terzo, Tony Maiello, con il suo Mahmood che risveglia anche i sensi della Sposa Cadavere- Cristiano Malgioglio.

Le imitazioni della finale

La serata, come sempre, si conclude con l’assegnazione delle imitazioni della prossima puntata, ovvero la finale, in onda venerdì 7 novembre, che saranno le seguenti:

Maryna – Raffaella Carrà

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Gigi Proietti e Claudio Villa

Pamela Petrarolo – Emma Marrone

Peppe Quintale – Tom Jones

Gianni Ippoliti – Cristiano Malgioglio

Carmen Di Pietro – Mina

Antonella Fiordelisi – Rose Villain

Le Donatella – Le gemelle Kessler

Samuele Cavallo – Bon Jovi

Tony Maiello – Gigi D’Alessio

Potrebbe interessarti anche

Tale e Quale cosa successo puntata 24 ottobre 2025

Tale e Quale Show (24 ottobre): Maryna trionfa, Pamela Petrarolo da brividi e disastro totale di Carmen Di Pietro

Chi ha vinto, la classifica completa e i momenti top e flop della quinta puntata di ...
Anticipazioni Tale e Quale show 31 ottobre

Tale e Quale Show, semifinale di fuoco: imitazioni e bagarre in classifica. Cosa vedremo (e chi vince)

Stasera - 31 ottobre - Carlo Conti guida i concorrenti verso la finale: duetti impos...
Tale e Quale Show anticipazioni 17 ottobre 2025

Tale e Quale Show, arriva Andrea Pucci: anticipazioni, imitazioni e classifica della quarta puntata

Stasera 17 ottobre quarto appuntamento con il talent di Carlo Conti su Rai 1: le ant...
Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, sul palco ‘Christina Aguilera’ e ‘Robbie Williams’: giudice speciale, imitazioni e anticipazioni

Tutto pronto per la quinta imperdibile puntata dello show di Rai 1 condotto da Carlo...
Carlo Conti - Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, da 'Elodie' a 'Renato Zero': imitazioni, anticipazioni e ospite speciale. Cosa vedremo stasera

Andrà in onda questa sera un altro appuntamento imperdibile del programma, con Samue...
Tale e Quale Show anticipazioni 26 settembre 2025

Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti parte col botto: anticipazioni, concorrenti e imitazioni

Tutte le anticipazioni di stasera su Rai 1 con Carlo Conti: da Peppe Quintale nei pa...
Carlo Conti - Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, pagelle: lo sfogo di Alessia Marcuzzi (7), Petrarolo rivelazione (8), Insinna e Cirilli sbagliano tutto (4)

Promossi e bocciati, top e flop della quarta puntata del programma di Carlo Conti in...
Carlo Conti - Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, anticipazioni della seconda puntata con Carlo Conti: concorrenti, ospiti e imitazioni

Questa sera andrà in onda un altro appuntamento imperdibile del programma. Tra le pe...
Carlo Conti - Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, pagelle: Pamela Petrarolo uguale a Gianna Nannini (8), Fiordelisi da posta del cuore (6,5), Carmen Di Pietro esagera (4)

Promossi e bocciati, top e flop della terza puntata del programma di Carlo Conti in ...

WeWALK

Bastone smart per ipovedenti

La soluzione che aiuta i ciechi a sentirsi più sicuri e autonomi

LEGGI

Personaggi

Samuele Cavallo

Samuele Cavallo
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Paolo Bonacelli

Paolo Bonacelli
andrea-delogu

Andrea Delogu

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963