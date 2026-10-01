Tale e Quale Show, pagelle: Carlo Conti più sciolto (9), Malgioglio superstar (10). Ma la vera diva è Selma Ezzine (10) Selma conquista il pubblico con “Listen” di Beyoncé, non convincono Morise, Insinna e Cirilli. Scopri i top e i flop della puntata del 30 settembre 2026.

Ilaria Losapio Giornalista e content editor Giornalista pubblicista, curo social e contenuti su intrattenimento, lifestyle e cultura pop. Scrittura e informazione sono la mia passione.

CONDIVIDI

Tale e Quale Show, le pagelle della puntata del 30 settembre: Selma conquista tutti con Beyoncé, Alessandro Siani diverte ma non convincono Morise, Insinna e Cirilli.

Tale e Quale Show è tornato ieri sera, 30 settembre, su Rai 1 con una nuova puntata della sedicesima edizione, ancora una volta nel segno delle grandi voci della musica italiana e internazionale. Sul palco degli studi Fabrizio Frizzi di Roma, i concorrenti guidati da Carlo Conti si sono trasformati in artisti molto diversi tra loro, da Elodie ad Angelina Mango, da Beyoncé ad Achille Lauro fino a Franco Califano, mettendo alla prova voce e presenza scenica.

A giudicare le performance, accanto a Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, è stato chiamato come quarto giudice Ubaldo Pantani. Tra trasformazioni, esibizioni e inevitabili confronti con gli originali, la serata ha regalato momenti riusciti e qualche prova più convincente delle altre. Vediamo ora le pagelle della serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tale e Quale show (30 settembre), i promossi della seconda puntata

Malgioglio Re della serata (voto 10). Ancora una volta riesce a prendersi la scena. Malgioglio è ormai una presenza difficilmente separabile dall’identità stessa di Tale e Quale Show: commenta, provoca, applaude, ironizza e, soprattutto, trova quasi sempre il modo di trasformare il giudizio in un piccolo momento di spettacolo.

Anche questa volta il suo carisma finisce per emergere con forza. Non ha bisogno di alzare la voce per essere protagonista: gli bastano una battuta, una smorfia, un commento pronunciato con il suo inconfondibile stile.

Selma Ezzine professionista (voto 10). Selma non sbaglia nemmeno stavolta e vince anche la seconda puntata. E come potrebbe, con una voce come la sua. La sua interpretazione di Listen di Beyoncé è il momento più intenso della serata.

Bastano le prime note per capire che questa volta sul palco c’è qualcosa di diverso: la voce cresce, prende corpo, si impone e accompagna il brano fino a un finale che scatena la standing ovation del pubblico. Il pubblico applaude a lungo e Carlo Conti esclama: "Dieci minuti di applausi!".

Carlo Conti si diverte (voto 9). Più sciolto del solito, Carlo Conti attraversa la puntata con la consueta professionalità, ma questa volta lasciando emergere anche una maggiore leggerezza. Tiene saldamente le redini dello spettacolo, accompagna le esibizioni, gestisce i tempi e gli interventi dei giudici senza dare mai l’impressione di dover rincorrere la scaletta.

Conti conosce ormai perfettamente i meccanismi di Tale e Quale Show e non ha bisogno di forzare la mano per tenere alta l’attenzione. La serata scorre con naturalezza e il conduttore riesce a essere presente senza diventare ingombrante.

Alessandro Siani strappa risate vere (voto 8). continua a essere una presenza capace di alleggerire la serata. Il suo umorismo è immediato e spesso funziona, anche se in qualche occasione tende a spingersi un po’ oltre la misura. È il classico intervento che divide: c’è chi apprezza la battuta e chi potrebbe preferire qualche secondo in meno.

Nel complesso, però, la sua presenza contribuisce al ritmo della puntata e crea un contrappunto efficace rispetto alle esibizioni. Insieme a un Cristiano Malgioglio particolarmente carismatico, rende la serata brillante e divertente.

Anna Pettinelli sicura di sé (voto 8). La somiglianza con Ditonellapiaga? Diciamo che bisogna immaginarla. Eppure Anna Pettinelli riesce a trasformare una potenziale debolezza in una prova sorprendentemente efficace.

La voce non restituisce in modo particolarmente fedele l’artista originale, ma la dizione, il ritmo e soprattutto la chiarezza dell’interpretazione meritano di essere riconosciuti. C’è una precisione nel modo di scandire le parole che rende il brano immediatamente comprensibile.

I bocciati della serata (30 settembre)

Elettra Lamborghini troppo buona (voto 5). affronta la puntata con il consueto entusiasmo e una filosofia ormai riconoscibile: tutti bravi, tutti belli, tutti promossi. Il problema è che, questa volta, la sua benevolenza appare forse un po’ eccessiva.

Il ruolo del giudice richiede anche qualche osservazione più severa e, davanti a performance molto diverse tra loro, sarebbe stato interessante ascoltare qualche distinzione in più. La simpatia non le manca e il suo contributo resta piacevole, ma ieri sera ha prevalso decisamente il lato accomodante rispetto a quello critico.

Roberta Morise poco convinta (voto 5). Roberta Morise affronta la sfida con grande attenzione, forse persino troppa. Nei panni di Elodie, chiamata a interpretare Dimenticarsi alle 7, appare impeccabile dal punto di vista estetico: statuaria, curata, perfettamente dentro il personaggio sul piano del look. Quando arriva il momento di restituire la sensualità e l’energia dell’originale, però, qualcosa si perde. Anche Cristiano Malgioglio lo sottolinea nel corso della puntata, ricordando come la Morise fosse risultata più convincente nell’appuntamento precedente.

E, forse, proprio qui sta uno dei meriti più curiosi della sua esibizione: per una volta si riesce davvero a seguire il testo della canzone.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli troppo sopra le righe (voto 5). Nei panni rispettivamente di Bobby Solo ed Elvis Presley, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli puntano soprattutto sull’effetto comico. Il problema è che la componente musicale finisce per passare decisamente in secondo piano.

Sono simpatici, questo è fuori discussione. Ma se l’obiettivo è imitare due icone come Bobby Solo ed Elvis Presley, la prova appare piuttosto lontana dal bersaglio. Più che a Tale e Quale Show, in alcuni momenti sembra di assistere a La Corrida, con il pubblico chiamato a divertirsi soprattutto per l’improbabilità della situazione.

La battuta di Siani rende perfettamente l’idea: "A me la lacrima mi è uscita quando ho visto Cirilli vestito da Elvis!". E, in questo caso, è difficile dargli torto.

Tale e Quale, la classifica della seconda puntata

Selma – Beyoncé – "Listen" – 65 punti

– Beyoncé – "Listen" – Andrea Perrone – Franco Califano – "Minuetto" – 62 punti

– Franco Califano – "Minuetto" – Maddalena Corvaglia – Pink – "Try" – 61 punti

– Pink – "Try" – Tom Jones – 51 punti

– Roberta Morise – Elodie – 50 punti

– Elodie – Stefano Meloccaro – Zucchero – 49 punti

– Zucchero – Vladimir Randazzo – Achille Lauro – 43 punti

– Achille Lauro – Paola Perego – Sylvie Vartan – 34 punti

– Sylvie Vartan – Jasmine Carrisi – Angelina Mango – 32 punti

– Angelina Mango – Anna Pettinelli – Ditonellapiaga – 29 punti

– Ditonellapiaga – Flavio Insinna – Gabriele Cirilli / Bobby Solo – Elvis Presley – 28 punti

Potrebbe interessarti anche