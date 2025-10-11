Tale e Quale Show, pagelle: Pieraccioni e Panariello scatenati con Carlo Conti (7), Fiordelisi da posta del cuore (6,5), Carmen Di Pietro esagera (4) Promossi e bocciati, top e flop della terza puntata del programma di Carlo Conti in onda venerdì 10 ottobre 2025 su Rai Uno

Terzo appuntamento, venerdì 10 ottobre 2025 in prima serata su Rai Uno, con l’edizione 2025 di Tale e Quale Show. Lo storico programma del venerdì sera guidato da Carlo Conti ha visto di nuovo scendere in campo i coraggiosi vip che hanno deciso di mettersi in gioco con le imitazioni dei grandi nomi della musica nazionale e internazionale.

A giudicare i concorrenti, una giuria più scatenata del solito grazie all’inserimento di Leonardo Pieraccioni nella squadra fissa composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Il primo dei concorrenti ad esibirsi è Gianni Ippoliti, con un Renato Zero che non convince nessuno e infatti, a fine serata, finisce fanalino di coda, consentendo a Carmen Di Pietro di avanzare di una posizione e piazzarsi penultima con la sua Ornella Vanoni. A trionfare è invece Pamela Petrarolo, sorprendente nei panni di una grintosa Gianna Nannini. Sul podio dietro a lei si piazzano Tony Maiello al secondo posto e al terzo il duo Insinna-Cirilli, che questa sera imitano Tommy Cash e Fiorella Mannoia. Quarto Samuele Cavallo.

Ma vediamo ora quali sono stati, a nostro giudizio i momenti più convincenti e quelli meno di questa terza serata di divertimento e gara con le pagelle della puntata di venerdì 10 ottobre 2025 di Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show, pagelle della puntata del 10 ottobre 2025

Pamela Petrarolo, voto: 8. Vittoria meritatissima per la ex ragazza di Non è la Rai ed ex gieffina che questa sera fa il miracolo. Si scatena nei panni di Gianna Nannini cantando "Meravigliosa Creatura" e strappa al sempre severissimo Cristiano Malgioglio le preziose parole: "C’era un po’ di Gianna Nannini in lei"…

Samuele Cavallo, voto:7,5. Finisce al quarto posto ma, anche questa volta è bravissimo, anche se ha da portare a termine una missione pressochè impossibile, ovvero imitare nientemeno che Marco Mengoni. Eppure, con la voce se la cava più che bene, la parte debole è la trasformazione fisica che non riesce perfettamente, ma come nota Alessia Marcuzzi, chiudendo gli occhi, la somiglianza con il cantante laziale è parecchia.

Carlo Conti, voto:7. Il 7 sarebbe un po’ un voto fisso per Carlo Conti, se dovessimo giudicarne ogni sera la professionalità e il garbo, ma questa sera il voto se lo guadagna per come si diverte: veramente tantissimo. E tutto grazie a una serata in cui oltre a Giorgio Panariello si ritrova davanti anche l’altro vecchio amico, Leonardo Pieraccioni, questa sera scatenato. Tanto che, a un certo punto, in un momento particolarmente esilarante, dopo l’esibizione delle Donatella trasformate nelle due Abba, s ferma, si avvicina alla telecamera e, con espressione seria dice "La prossima volta che mi chiedete se Pieraccioni e Panariello saranno a Sanremo, ecco…" A buon intenditor poche parole insomma.

Giorgio Panariello, voto:7. Fa sempre ridere tantissimo Leonardo Pieraccioni quando si trova a commentare un’imitazione di Renato Zero, con la voce e l’atteggiamento di Renato Zero, come questa settimana gli capita davanti all’esibizione di Gianni Ippoliti. Non solo perchè, questa sera, è galvanizzato dalla presenza di Pieraccioni e si scatena ancora più del solito.

Leonardo Pieraccioni, voto: 7. Non si può negare che quando il trio toscano di vecchi amici, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni si ritrova, si ha subito la sensazione di trovarsi in una riunione di vecchi sodali, e loro danno il meglio trasmettendo al pubblico la netta sensazione che si divertano parecchio a ritrovarsi, anche davanti alle telecamere. E infatti questa sera Pieraccioni è un continuo di battute divertenti e osservazioni sagaci, molte delle quali all’indirizzo del divertitissimo conduttore. E strappa parecchie risate.

Antonella Fiordelisi, voto:6,5. La sua Elodie così così (anche perché la canzone era molto difficile), ma la simpatica Antonella Fiordelisi dispensa consigli da posta del cuore: "quando le cose vanno male nella vita pensate alle cose belle. Soffrire per amore? Solo per un mese, poi basta". Preso appunti sì?

Tony Maiello, voto: 5. Va bene essere ambiziosi o mettersi in gioco in una trasmissione che è fatta proprio per chi ha il coraggio di farlo, ma Tony Maiello stasera osa troppo provando ad imitare Pino Mango. Bello il pensiero di omaggiare il cantautore scomparso, ma nonostante gli applausi del pubblico in studio e i giudizi positivi della giuria, a noi non convince fino in fondo. Finisce però addirittura medaglia d’argento della serata, conquistando il secondo posto nella classifica finale.

Carmen Di Pietro, voto: 4, 5. L’esibizione di Carmen Di Pietro è sempre un momento molto atteso nelle puntate di Tale e Quale Show, l’anno scorso come quest’anno, in cui torna da "ripetente", perchè ci si aspetta sempre un momento esilarante. Questa sera però l’imitazione di Ornella Vanoni scivola decisamente troppo sulla caricatura, con un difetto di pronuncia calcatissimo, in modo che più che spiritosa suona un po’ pesante. Quindi no, questa imitazione non ci è sembrata riuscita nemmeno nel modo personalissimo, sghembo e buffo di interpretare il concetto di imitazione di Carmen Di Pietro.

