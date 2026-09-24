Tale e Quale Show, pagelle: Selma è il nome da segnare (9,5), Conti resta Conti (8), Jasmine Carrisi con Albano in sottofondo (4) Dalle imitazioni più riuscite alle performance che hanno convinto meno: ecco i voti di Libero Magazine ai protagonisti di Tale e Quale Show

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Nuova stagione, nuove trasformazioni e soprattutto nuovi volti pronti a mettersi alla prova. Tale e Quale Show riaccende i riflettori su Rai 1 con Carlo Conti al timone e una sedicesima edizione che porta con sé qualche cambiamento, dalla collocazione in palinsesto alla composizione della giuria. Il programma, infatti, saluta il tradizionale appuntamento del venerdì e approda al mercoledì sera. Undici protagonisti chiamati ogni settimana a calarsi nei panni di celebri interpreti della musica italiana e internazionale. Al loro fianco, una giuria tutta da scoprire e un giudice speciale diverso per ogni puntata, chiamato a dire la sua sulle performance. Chi riuscirà davvero a convincere e chi, invece, rischia di trasformarsi in un piccolo disastro televisivo? Scopriamolo con le pagelle di Libero Magazine, tra promossi, rimandati e sorprese dopo la prima puntata del 23 settembre 2026.

Tale e Quale Show: i promossi della prima puntata su Rai 1

Selma Ezzine, è nata una stella. Voto 9,5. Direttamente da Dalla strada al palco, Selma Ezzine si prende il palco e sembra improvvisamente di essere finiti ai Grammy Awards. Where Is My Husband! di RAYE non è esattamente il genere di brano in cui ci si può nascondere: servono voce, controllo, personalità e una presenza scenica che non chieda permesso. Selma ha portato tutto. Una voce e una presenza scenica da fare invidia ad artiste ben più navigate. La domanda, a questo punto, è una sola: dov’era nascosta fino a oggi? Padronanza linguistica, controllo vocale e una sicurezza impressionante. Ha preso un brano tutt’altro che semplice e lo ha fatto sembrare cucito addosso a lei. Anzi, talmente bene da far pensare che forse fosse proprio questo il problema degli altri: la canzone aspettava semplicemente la sua interprete. Selma, a questo punto, cantaci la vita. L’elenco telefonico. La lista della spesa. Anche le bollette da pagare. Noi ascoltiamo.

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Cristiano Malgioglio, barlume di sincerità. Voto 9. C’è un confine sottilissimo tra essere cattivi a tutti i costi ed essere sinceri da fare quasi paura. Cristiano Malgioglio, su quel confine, ci ha ormai arredato casa. Non ci metterei la mano sul fuoco sul fatto che quello che vediamo sia un autentico moto di sincerità. Il personaggio è questo da anni e snaturarsi, a questo punto, sarebbe quasi più incoerente che essere tagliente. Però una cosa va riconosciuta: Malgioglio è l’unico, da anni, a rompere davvero il coro al bancone dei giurati. Perché si può dire che una voce faccia venire il mal di stomaco. Si può ammettere che una coreografia non sia venuta benissimo. Si può persino avere il coraggio di dire che, nel complesso, l’esibizione non abbia funzionato. Non è obbligatorio trasformare ogni concorrente in una standing ovation con tanto di occhi lucidi. Certo, Malgy lo fa senza peli sulla lingua, spesso con la delicatezza di un elefante in cristalleria. Ma che boccata d’aria. Senza di lui i giudizi rischierebbero di diventare un eterno copia e incolla di complimenti strappalacrime, accompagnati da sorrisi e facce entusiaste che, diciamolo, raccontano spesso tutt’altra storia. Viva la sincerità. Sempre che sia davvero sincerità.

Carlo Conti, arbitro imparziale. Voto 8. Lui è così. È più probabile che Papa Leone vada ospite a Uomini e Donne che Carlo Conti si metta a condurre uno show fingendo di essere qualcun altro. Il suo approccio è sempre quello: niente fuochi d’artificio, protagonismo a tutti i costi o tuffi nelle dinamiche che racconta. In tv ormai tutti fanno a gara per essere coinvolti: sentimentalmente, politicamente, emotivamente, nei casi di cronaca nera. Conti, invece, ha costruito la sua carriera proprio sulla neutralità. Sobrio, composto, senza fronzoli né eccessi. Può piacere o meno, a tratti può risultare persino un po’ anestetizzante e quel suo zuccheroso ottimismo può diventare stucchevole. Poi ci sono le battute: alcune fanno sorridere, altre fanno direttamente partire il secondo imbarazzo. Ma a Tale e Quale Show funziona. Perché questo non è il suo momento per rubare la scena: è quello in cui deve tenere insieme il carrozzone, lasciare spazio ai concorrenti e fare da arbitro senza trasformarsi in concorrente a sua volta. Ospitale con la nuova giuria, coglie anche l’occasione per citare il dirimpettaio e amico Gerry Scotti, in onda con La Ruota della Fortuna. Una strizzata d’occhio, due parole e via. Minimo sforzo, massima resa.

I bocciati della prima puntata del 23 settembre 2026

Alessandro Siani, troppo Siani. Voto 5. Non è una bocciatura con il rosso. È più un "ci rivediamo alla prossima". Siani al bancone di Tale e Quale Show dovrebbe essere una ventata d’aria fresca, ma nella prima puntata è sembrato tutto già visto. Le battute sono quelle che conosciamo, il meccanismo comico pure. Il problema è che, a forza di essere sempre Siani, qui è sembrato quasi una versione standardizzata di se stesso: meno vulcanico del solito, più macchinoso, a tratti persino freddo. Uno abituato a riempire qualsiasi spazio con la sua energia, dietro quel bancone è sembrato stranamente trattenuto. Sarà stata l’emozione della prima puntata? Il confronto inevitabile con chi lo ha preceduto, Giorgio Panariello? O semplicemente deve ancora prendere le misure con un ruolo diverso dal solito? Di certo, qualche battuta nuova non guasterebbe. Alessandro Siani lo conosciamo già. Adesso vorremmo conoscere anche il Siani giurato. Un ripassino, dunque, è doveroso.

Le trasformazioni, sosia sbagliati. Voto 4,5. A volte viene il sospetto che i truccatori lo facciano apposta. Perché è difficile immaginare che una troupe di professionisti si metta al lavoro con l’obiettivo di trasformare Shakira in Valeria Marini. Eppure, guardando Maddalena Corvaglia, l’effetto è stato esattamente quello. Stesso discorso per Gabriele Cirilli nei panni di Lady Gaga: più che Gaga, sembrava di trovarsi davanti a Rose Villain. E Paola Perego trasformata nella compianta Ornella Vanoni? Diciamo che la somiglianza con Alda D’Eusanio sembrava decisamente più a fuoco. Ma perché succede? Troppe protesi? Luci sbagliate? Trucco che, invece di avvicinare il concorrente all’originale, prende una strada tutta sua? Mistero. Fatto sta che non tutte le trasformazioni lasciano il segno per i motivi giusti. Alcune, semplicemente, finiscono dritte nella cartella "meme" dei social e certi screenshot, temo, ce li porteremo dietro parecchio a lungo.

Jasmine Carrisi, la Carmen Di Pietro di questa edizione. Voto 4. Buon sangue non mente. Ma, a volte, nemmeno il buon sangue basta. Jasmine Carrisi è solare, dolce e ha un viso che buca lo schermo. Il canto, però, sembra essere decisamente un’altra storia. Potrebbe essere la quota "Carmen Di Pietro" di questa edizione. La sua Bossa nostra di Gaia è arrivata sul palco accompagnata da qualche stecca di troppo e da un’esibizione che, diciamolo, non ha reso giustizia né a lei né all’originale. A complicare ulteriormente la serata ci ha pensato papà Albano, protagonista di una serie di imitazioni telefoniche. Era un gioco, certo. Ma in una gara in cui Jasmine Carrisi dovrebbe provare a dimostrare chi è al di là del cognome che porta, la cosa è sembrata quantomeno poco felice. Se il mantra dei cosiddetti "figli di" è quello di voler essere giudicati per ciò che sono e non per il nome di famiglia, allora bisognerebbe davvero lasciarli camminare con le proprie gambe. Anche perché un’ombra come quella di Albano non si cancella facilmente: non serve tenerli per mano, soprattutto quando stanno cercando di dimostrare di saper correre da soli. Forse non dipendeva da Jasmine. Ma proprio per questo, la prossima volta, lasciamole almeno il palco tutto per sé.

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