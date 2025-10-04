Tale e Quale Show, pagelle (3 ottobre): Tony Maiello vincitore annunciato (8), Carmen Di Pietro in apnea (5), Samuele Cavallo strepitoso (9) Seconda puntata di Tale e Quale Show: ecco i momenti top e flop del programma condotto da Carlo Conti andando in onda ieri 3 ottobre su Rai 1.

CONDIVIDI

Stasera, venerdì 3 ottobre, torna in onda su Rai 1 la nuova edizione di Tale e Quale Show, il popolare varietà condotto da Carlo Conti, che ha debuttato con successo la scorsa settimana. Anche questa volta, lo spettacolo è in prima serata, e il pubblico è pronto a vivere un’altra serata ricca di emozioni. Insieme ai giurati fissi Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, c’è una novità importante: il comico Nino Frassica, che ha portato una ventata di freschezza e simpatia, con il suo stile unico, infondendo il programma di allegria e ironia. La puntata di stasera è stata caratterizzata da una serie di performance davvero straordinarie, con momenti di grande talento alternati a piccoli imprevisti che hanno reso l’atmosfera ancora più dinamica. Andiamo a scoprire le pagelle dei protagonisti di questa puntata e quali sono stati i momenti top e flop.

Tale e Quale Show, le pagelle della puntata di venerdì 3 ottobre 2025

Beppe Quintale imbarazzante (voto 5) – Sul palco è salito Quintale, intento a interpretare Achille Lauro con la canzone "Incoscienti giovani", brano che sarà portato al Festival di Sanremo 2025. Se da un lato è innegabile l’abilità dei truccatori che l’hanno trasformato in un perfetto sosia di Lauro, dall’altro la sua performance vocale ha lasciato molto a desiderare. Addirittura, Cristiano Malgioglio lo ha definito "sonnolente", un segnale eloquente di quanto l’esibizione non abbia raggiunto nemmeno la sufficienza. L’unica nota positiva della sua esibizione è stata la disinvoltura con cui Quintale si è mosso sul palco, riproponendo un po’ le caratteristiche movenze di Lauro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le Donatella, che grinta (voto 7) – Giulia e Silvia Provvedi hanno interpretato Baby K e Giusy Ferreri nel successo di "Roma-Bangkok". Il trucco era fatto molto bene e l’esibizione è stata buona anche se non impeccabile. Dopo averlo definita interessante, Cristiano Malgioglio ha sottolineato come la performance di Giulia nei panni della Ferreri sia stata stridente rispetto a quella di Baby K. Secondo Alessia Marcuzzi mancava qualcosa ma tutto sommato se la sono cavata bene.

Tony Maiello vincitore annunciato? (voto 9) La sua è stata davvero una sfida perché imitare Ed Sheeran non è affatto facile. Ottimo lavoro sulla voce, una prova gestita nel migliore dei modi. Nonostante qualche piccola imperfezione, Tony ha creato la magia che vorremmo vedere in ogni imitazione. Oltre le imperfezioni si è intravisto l’originale. E per lui, infatti, c’è la standing ovation.

Maryna può fare di più (voto 6) Maryna ha imitato Anna Oxa nel brano "Un’emozione da poco". La voce di Maryna, purtroppo, non riesce a restituire la potenza e la caratteristica timbrica di Anna Oxa. L’intonazione è spesso incerta, e si perde in alcuni passaggi cruciali, soprattutto nelle note più alte. Nonostante il tentativo di imitare l’originale, manca quella forza emotiva che Oxa sa trasmettere con la sua voce unica. Il trucco e l’abbigliamento hanno aiutato a renderla visivamente credibile come Anna Oxa, ma non basta. "Ti devi smollare un po’", è il consiglio saggio di Alessia Marcuzzi.

Carmen Di Pietro fuori tempo (voto: 5) – Il trucco e l’acconciatura hanno fatto miracoli, cambiando completamente l’aspetto di Carmen Di Pietro e facendola sembrare davvero Ambra Angiolini. Dal punto di vista vocale, la showgirl ha dato il meglio di sé, ma purtroppo il risultato non è stato all’altezza delle aspettative. Le sue difficoltà nell’intonazione sono state evidenti, e le stonature non sono passate inosservate ai giudici, che hanno subito notato le imprecisioni. In generale, seppur l’impegno fosse chiaro, la performance non è riuscita a rendere giustizia alla canzone.

Samuele Cavallo convince (voto: 9) – Samuele Cavallo imita Benson Boone. Ha offerto una performance vocale notevole nei panni di Benson Boone, ma la sua voce ha avuto dei momenti in cui è sembrata un po’ troppo stridula, soprattutto nelle note più alte. Nonostante ciò, la sua capacità di adattarsi al timbro dell’artista originale è stata impressionante, e la tecnica vocale complessivamente è risultata buona. Con un po’ di controllo in più, avrebbe potuto evitare quelle piccole dissonanze che hanno penalizzato l’esibizione.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli sorprendono (voto: 7) – Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno imitato Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi sulle note di "Meraviglioso". Il tentativo di entrambi di interpretare Meraviglioso è stato sicuramente apprezzabile. Entrambi hanno mostrato un buon impegno vocale, con Insinna che ha offerto una performance solida e capace di restituire l’emotività della canzone. Cirilli, dal canto suo, ha aggiunto un tocco più leggero e divertente. Tuttavia, qualche stonatura qua e là ha ridotto la perfezione vocale, ma nel complesso l’esibizione è stata gradevole e armoniosa.

Antonella Fiordelisi è disastrosa (voto: 5) – L’esibizione vocale di Antonella Fiordalisi nei panni di Dua Lipa è stata disastrosa. La voce non ha mai centrato l’intonazione giusta, con evidenti stonature che hanno rovinato il risultato complessivo. La sua interpretazione vocale è sembrata slegata e priva di controllo, mettendo in evidenza una netta difficoltà nel riprodurre il timbro e lo stile della popstar.

Potrebbe interessarti anche