Tale e Quale Show, pagelle: lo sfogo di Alessia Marcuzzi (7), Petrarolo rivelazione (8), Insinna e Cirilli sbagliano tutto (4) Promossi e bocciati, top e flop della quarta puntata del programma di Carlo Conti in onda venerdì 17 ottobre 2025 su Rai Uno

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Quarto appuntamento, venerdì 17 ottobre 2025 in prima serata su Rai Uno, con l’edizione 2025 di Tale e Quale Show. Lo storico programma del venerdì sera guidato da Carlo Conti ha visto di nuovo scendere in campo i coraggiosi vip che hanno deciso di mettersi in gioco con le imitazioni dei grandi nomi della musica nazionale e internazionale.

A giudicare i concorrenti, una giuria che contribuisce, oltre che a commentare le performance dei concorrenti, anche ad animare la lunga spettacolo con ironia e divertimento, composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si è aggiunto, come sempre, un giudice "per una notte", che venerdì 17 ottobre è il comico Andrea Pucci.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La lunga serata di imitazioni si apre con Samuele Cavallo trasformato in Massimo Ranieri e si conclude con le Donatella nei panni di Paola e Chiara. A fine serata, la classifica premia Peppe Quintale che ha imitato Tony Hadley e che finisce primo in classifica, davanti a Gianni Ippoliti- Gianni Morandi e a Pamela Petrarolo, ancora bravissima nei panni di Ivana Spagna. Fanalino di coda, la Celine Dion di Carmen Di Pietro. Serata non particolarmente fortunata anche per i concorrenti che finora erano rimasti sempre nelle zone altre della classifica come Tony Maiello e Samuele Cavallo che non convincono per una volta e il duo Flavio Insinna e Gabriele Cirilli che nei panni di Renato Carosone e Rocco Hunt sono autori della loro peggiore imitazione finora.

Ma vediamo ora quali sono stati, a nostro giudizio i momenti più convincenti e quelli meno di questa terza serata di divertimento e gara con le pagelle della puntata di venerdì 17 ottobre 2025 di Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show, pagelle della puntata del 17 ottobre 2025

Pamela Petrarolo, voto:8. Sempre più brava Pamela Petrarolo, forse è lei la vera sorpresa di questa edizione di Tale e Quale Show. L’altra settimana aveva strappato applausi ed era finita in vetta alla classifica meritatamente con un’imitazione notevole di Gianna Nannini, stasera cambia totalmente genere e si trasforma in Ivana Spagna eppure anche questa trasformazione risulta coinvolgente, sia per il look che, soprattutto per la voce, che regge bene ogni montagna russa. A fine serata finisce sul podio, al terzo posto in classifica e il suo ruolo di rivelazione sarà testato la prossima settimana, quando dovrà vedersela con un personaggio del calibro di Mia Martini e vedremo se riuscirà ad essere all’altezza di cotanta sfida.

Alessia Marcuzzi, voto: 7. Dopo esibizione di Maryna che canta Essere una donna trasformata in Anna Tatangelo, Alessia Marcuzzi, chiamata a dare il suo parere insieme al resto della giuria, si prende prima qualche secondo per uno sfogo sul tema dei femminicidi: " Dall’inizio dell’anno più di 50 donne sono state uccise", dice la conduttrice, fermando l’attenzione del pubblico in studio e a casa su un tema importante: "Pamela Gemini è l’ultima". E aggiunge, accorata: "Dobbiamo fare di più: non se ne può più di queste tragedie!"

Carlo Conti, voto: 7. Se Alessia Marcuzzi approfitta di qualche secondo prima di dare il suo giudizio sull’esibizione di una concorrente, Carlo Conti inizia la serata mandando un pensiero alle famiglie dei quattro carabinieri uccisi dall’esplosione di un casale, e poi manda un abbraccio virtuale a Sigfrido Ranucci, il giornalista che nella scorsa notte ha subito un attentato: qualcuno ha fatto saltare in aria la sua auto e quella di sua figlia "Forza Sigfrido! Forza Report!" dice il conduttore, tra gli applausi del pubblico.

Carmen Di Pietro, voto: 5. Ci ha fatto molto divertire l’anno scorso, e infatti, l’abbiamo sempre premiata con voti alti, ma questo nuovo anno da ripetente non ci sta convincendo affatto, visto che siamo davvero, ogni puntata, davanti a una ripetizione, e le strampalate esibizioni della showgirl ormai prive dell’effetto sorpresa, non riescono più a strapparci sorrisi, o almeno, non tanti come l’anno passato. E’ stata una buona idea farle ripetere l’anno?

Insinna e Cirilli, voto: 4. Questa volta il duetto impossibile, quello tra Rocco Hunt e Renato Carosone affidato a Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, purtroppo è un sonoro flop. I due sono talmente fuori fuoco da ricordare gli strampalati duetti che Cirilli metteva su con Paolantoni, con l’intento specifico in quel caso di fare ridere il pubblico. Quest’anno invece questa coppia ci aveva stupito nelle prime tre puntata, proprio perchè sembravano, pur nello spirito di leggerezza e ironia, aver preso sul serio la gara, tanto da riuscire a regalare il pubblico imitazioni notevoli. Questa volta, in questa quarta puntata della stagione 2025 di Tale e Quale Show, non si può dire lo stesso, e in particolare a saltare all’occhio è il Renato Carosone di Flavio Insinna che è risultato esageratamente caricato nell’inflessione dialettale, nel tono ma anche nel look. Insomma, per la prima volta quest’anno dobbiamo dire che la missione impossibile di mettere su un duetto impossibile non è stata sicuramente compiuta dai due che la prossima settimana vedremo nei panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini.

Potrebbe interessarti anche